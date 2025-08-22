Túró rudi palacsinta

Túró rudi palacsintaFekete Melinda
Hozzávalók
A kakaós palacsintához
-
150 g finomliszt
-
2 evőkanál cukrozatlan kakaópor
-
1 csipet só
-
3 ek cukor
-
1 csomag vaníliás cukor
-
3 db tojás
-
3 ek napraforgó olaj
-
300 ml tej
-
100 ml szódavíz
A túróhoz
-
250 g tehéntúró
-
1 db tojássárgája
-
1 citromból nyert citromhéj
-
1 csomag vaníliás cukor
-
3 púpozott ek porcukor
-
1 ek tejföl
Az étcsokoládé bevonathoz
-
200 g étcsokoládé
-
20 g vaj
- 9% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 14% Zsír
A kakaós palacsintához
-
25g finomliszt91 kcal
-
8 kcal
-
0 kcal
-
5g cukor19 kcal
-
6 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
35 kcal
-
50g tej28 kcal
-
17g szódavíz0 kcal
A túróhoz
-
42g tehéntúró61 kcal
-
3g tojássárgája11 kcal
-
1g citromhéj0 kcal
-
6 kcal
-
10g porcukor39 kcal
-
3g tejföl7 kcal
Az étcsokoládé bevonathoz
-
33g étcsokoládé182 kcal
-
3g vaj24 kcal
- 9% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 14% Zsír
A kakaós palacsintához
-
150g finomliszt546 kcal
-
46 kcal
-
0 kcal
-
30g cukor116 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
165g tojás208 kcal
-
24g napraforgó olaj212 kcal
-
300g tej168 kcal
-
100g szódavíz0 kcal
A túróhoz
-
250g tehéntúró368 kcal
-
20g tojássárgája64 kcal
-
6g citromhéj3 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
60g porcukor232 kcal
-
20g tejföl40 kcal
Az étcsokoládé bevonathoz
-
200g étcsokoládé1092 kcal
-
20g vaj143 kcal
- 9% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 14% Zsír
A kakaós palacsintához
-
10.8g finomliszt39 kcal
-
1.4g cukrozatlan kakaópor3 kcal
-
0 kcal
-
2.2g cukor8 kcal
-
0.7g vaníliás cukor3 kcal
-
11.9g tojás15 kcal
-
1.7g napraforgó olaj15 kcal
-
21.7g tej12 kcal
-
7.2g szódavíz0 kcal
A túróhoz
-
18.1g tehéntúró27 kcal
-
1.4g tojássárgája5 kcal
-
0.4g citromhéj0 kcal
-
0.7g vaníliás cukor3 kcal
-
4.3g porcukor17 kcal
-
1.4g tejföl3 kcal
Az étcsokoládé bevonathoz
-
14.4g étcsokoládé79 kcal
-
1.4g vaj10 kcal
- 9% Fehérje
- 35% Szénhidrát
- 14% Zsír
Elkészítés
A kakaós palacsintához
- A hozzávalókat egy habverő segítségével csomómentesre keverjük.
- A forró palacsintasütőbe egy tk. olajat teszünk és kisütjük a palacsintákat.
A túróhoz
- A túróhoz adjuk a tojássárgáját, citromhéjat, vaníliás cukrot, porcukrot, tejfölt és jól elkeverjük.
- A kisütött palacsintákat megtöltjük a túrókrémmel.
Az étcsokoládé bevonathoz
- Az étcsokoládét és a vajat vízgőz felett megolvasztjuk. A feltekert palacsintákat bevonjuk a megolvasztott csokoládéval és min. 10 percre hűtőszekrénybe tesszük, mikor teljesen megdermedt fogyaszthatjuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 20 p
Roppanós étcsokoládé, alatta puha, leheletvékony, kakaós palacsinta. Ezekbe burkolódzik a citrusos, vaníliás, lágy túrókrém. Ezek együtt alkotják a túró rudi és a palacsinta szerelemgyerekét. Tökéletes módja annak, hogy egy kicsit felturbózzuk a sima palacsintát.