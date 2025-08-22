r
Túró rudi palacsinta

Fekete Melinda
Túró rudi palacsinta
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A kakaós palacsintához

A túróhoz

Az étcsokoládé bevonathoz

552
Kalória
16.7g
Fehérje
63.6g
Szénhidrát
25.6g
Zsír
73.6g
Víz
138g
Koleszterin
4.3g
Élelmi rost
37.9g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A kakaós palacsintához

A túróhoz

Az étcsokoládé bevonathoz

Összesen 552 kcal
  • 9% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A kakaós palacsintához

A túróhoz

Az étcsokoládé bevonathoz

Összesen 3316 kcal
  • 9% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A kakaós palacsintához

A túróhoz

Az étcsokoládé bevonathoz

Összesen 239 kcal
  • 9% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 41% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Cink
  • Vas
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    16.7 g

Zsír

  • Összesen
    25.6 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    138 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    788.1 g
  • Cink
    110 mg
  • Szelén
    20 mg
  • Kálcium
    141 mg
  • Vas
    87 mg
  • Magnézium
    77 mg
  • Foszfor
    265 mg
  • Nátrium
    80 mg
  • Réz
    5 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    63.6 g
  • Cukor
    38 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    73.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    79 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    27 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    10 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    50 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    24 micro
  • Kolin:
    103 mg
  • Retinol - A vitamin:
    77 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    18 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    175 micro
Összesen 552 kcal
  • 9% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 41% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Cink
  • Vas
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    100.3 g

Zsír

  • Összesen
    153.5 g
  • Telített zsírsav
    74 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    44 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    16 g
  • Koleszterin
    828 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4728.4 g
  • Cink
    659 mg
  • Szelén
    117 mg
  • Kálcium
    846 mg
  • Vas
    524 mg
  • Magnézium
    463 mg
  • Foszfor
    1587 mg
  • Nátrium
    480 mg
  • Réz
    28 mg
  • Mangán
    25 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    381.5 g
  • Cukor
    227 mg
  • Élelmi rost
    26 mg

Víz

  • Összesen
    441.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    474 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    14 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    163 micro
  • K vitamin:
    21 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    63 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    301 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    145 micro
  • Kolin:
    617 mg
  • Retinol - A vitamin:
    465 micro
  • α-karotin
    22 micro
  • β-karotin
    107 micro
  • β-crypt
    25 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1048 micro
Összesen 3316 kcal
  • 9% Fehérje
  • 35% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 41% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Cink
  • Vas
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    7.2 g

Zsír

  • Összesen
    11.1 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    60 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    341.4 g
  • Cink
    48 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    61 mg
  • Vas
    38 mg
  • Magnézium
    33 mg
  • Foszfor
    115 mg
  • Nátrium
    35 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    27.5 g
  • Cukor
    16 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    31.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    34 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    12 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    5 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    22 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    45 mg
  • Retinol - A vitamin:
    34 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    8 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    76 micro
Összesen 239 kcal

Elkészítés

A kakaós palacsintához

  1. A hozzávalókat egy habverő segítségével csomómentesre keverjük.
  2. A forró palacsintasütőbe egy tk. olajat teszünk és kisütjük a palacsintákat.

A túróhoz

  1. A túróhoz adjuk a tojássárgáját, citromhéjat, vaníliás cukrot, porcukrot, tejfölt és jól elkeverjük.
  2. A kisütött palacsintákat megtöltjük a túrókrémmel.

Az étcsokoládé bevonathoz

  1. Az étcsokoládét és a vajat vízgőz felett megolvasztjuk. A feltekert palacsintákat bevonjuk a megolvasztott csokoládéval és min. 10 percre hűtőszekrénybe tesszük, mikor teljesen megdermedt fogyaszthatjuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 20 p
Roppanós étcsokoládé, alatta puha, leheletvékony, kakaós palacsinta. Ezekbe burkolódzik a citrusos, vaníliás, lágy túrókrém. Ezek együtt alkotják a túró rudi és a palacsinta szerelemgyerekét. Tökéletes módja annak, hogy egy kicsit felturbózzuk a sima palacsintát.

