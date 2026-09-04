Életmód

2026.09.04.

Lehet, hogy a zsírmájad miatt vagy állandóan fáradt? Ezek a korai tünetek

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A zsírmáj észrevétlenül alakulhat ki, mégis egyre több embert érint. A betegség során túl sok zsír halmozódik fel a májban, ami idővel gyulladást, májkárosodást, súlyosabb esetben pedig a máj működésének romlását is okozhatja. Na de mik a korai tünetei?

Sokan nem gondolnák, de a tartós fáradtság, a gyengeség vagy a jobb bordaív alatti kellemetlen érzés is utalhat arra, hogy a máj nincs megfelelő állapotban, és zsírmájunk van. A korai felismerés azért fontos, mert életmódbeli változtatásokkal a folyamat gyakran lassítható, sőt a kezdeti állapotok akár javíthatók is.

Zsírmájról akkor beszélünk, amikor a májsejtekben túl sok zsír rakódik le

Mi az a zsírmáj?

Zsírmájról akkor beszélünk, amikor a májsejtekben túl sok zsír rakódik le. Két fő típusa ismert:

  • Alkohol okozta zsírmáj: amely hosszú időn keresztül fennálló, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás következményeként alakul ki.
  • Anyagcsere-eredetű zsírmáj (MASLD): amely leggyakrabban túlsúllyal, elhízással, inzulinrezisztenciával és 2-es típusú cukorbetegséggel függ össze.

A korai szakaszban a máj zsírtartalma már jelentősen megemelkedhet, de még nincs egyértelmű gyulladás vagy szövetkárosodás. Ezt az állapotot egyszerű zsírmájnak vagy metabolikus eredetű zsírmájnak is nevezik. Ebben a fázisban sokan egyáltalán nem tapasztalnak tüneteket, ezért a betegség gyakran csak egy más okból végzett laborvizsgálat vagy hasi ultrahang során derül ki.

A zsírmáj korai tünetei

Bár a zsírmáj sokáig tünetmentes lehet, egyeseknél már a korai szakaszban is jelentkezhetnek enyhébb panaszok, például:

  • állandó fáradtság,
  • gyengeség,
  • általános rossz közérzet,
  • kellemetlen érzés vagy enyhe fájdalom a jobb bordaív alatt,
  • megnagyobbodott máj.

Mi történik, ha a zsírmáj romlik?

Ha a zsírlerakódás mellett gyulladás is kialakul a májban, a betegség súlyosabb szakaszba léphet. Ezt az állapotot anyagcsere-eredetű zsírmájgyulladásnak (MASH) vagy alkoholos májgyulladásnak nevezik attól függően, mi váltotta ki. A tartós gyulladás idővel hegesedést okozhat a májban. Ezt fibrózisnak nevezik.

A romló állapot további tünetei lehetnek:

  • viszkető bőr,
  • puffadás,
  • étvágytalanság,
  • fokozott szomjúság,
  • koncentrációs nehézségek,
  • hangulatingadozás,
  • lábak vizesedése,
  • sárgaság (a bőr és a szemfehérje besárgulása).
A májproblémák tipikus tünete lehet a jobb bordaív alatti fájdalom

Mi történik kezeletlen zsírmáj esetén?

Ha a zsírmáj hosszú időn keresztül kezeletlen marad, kialakulhat májzsugor, amely akár májelégtelenséghez is vezethet.

A máj működésének romlásával megjelenő későbbi tünetek:

  • hányinger és hányás,
  • nem szándékos fogyás,
  • izomgyengeség és izomvesztés,
  • könnyebb véraláfutás és vérzés,
  • memóriazavarok,
  • alvászavarok,
  • hasi folyadékgyülem (hasvízkór),
  • szexuális problémák.

A májelégtelenség súlyos, életveszélyes állapot, amelynél sok esetben májátültetésre lehet szükség.

Gyerekeknél is kialakulhat zsírmáj

Bár a zsírmájat gyakrabban hozzák összefüggésbe a felnőttkorral, gyermekeket is érinthet. Az elhízás növekedésével a gyermekkori anyagcsere-eredetű zsírmáj előfordulása is egyre gyakoribb.

Gyerekeknél sokszor szintén nincs látványos tünet, de előfordulhat:

  • fáradtság,
  • hasi kellemetlenség,
  • fejfájás,
  • ingerlékenység,
  • koncentrációs nehézség,
  • szorongás vagy lehangoltság.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A tartós fáradtságot sok minden okozhatja, de ha más tünetekkel együtt jelentkezik, érdemes kivizsgáltatni.

Fordulj orvoshoz, ha:

  • hetek óta fennálló kimerültséget tapasztalsz,
  • fájdalmat vagy nyomást érzel a jobb bordaív alatt,
  • indokolatlan fogyás vagy hízás jelentkezik,
  • besárgul a bőröd vagy a szemfehérjéd,
  • megduzzad a lábad vagy a hasad.
Különösen fontos a rendszeres ellenőrzés azoknál, akiknél nagyobb a zsírmáj kockázata, például túlsúly vagy elhízás esetén, 2-es típusú cukorbetegség mellett, magas koleszterinszint esetén, rendszeres, nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás mellett.

Mit együnk zsírmáj esetén?

A zsírmáj állapotára jelentős hatással lehet az étrend. Nem egyetlen „májvédő” étel fogyasztása a cél, hanem egy kiegyensúlyozott, gyulladást csökkentő étrend kialakítása.

A feldolgozott, zsíros, cukros ételeket kerüld!

Amiket érdemes előnyben részesíteni:

  • friss zöldségeket és gyümölcsöket,
  • rostban gazdag teljes értékű gabonákat,
  • hüvelyeseket,
  • halakat és sovány fehérjeforrásokat,
  • olajos magvakat,
  • extra szűz olívaolajat.

A mediterrán étrendhez hasonló étkezési minta több kutatás szerint is kedvező lehet a máj egészsége szempontjából.

Érdemes kerülni a következő élelmiszerek bevitelét:

A zsírmáj visszafordítható lehet

A jó hír, hogy a zsírmáj korai szakaszában az életmódváltás sokat segíthet. A rendszeres mozgás, az egészséges testsúly elérése, a kiegyensúlyozott étrend és az alkoholfogyasztás csökkentése mind hozzájárulhat a máj állapotának javulásához.

A legfontosabb, hogy ne várjuk meg, amíg komolyabb tünetek jelentkeznek: a máj egészsége sokszor már apró, következetes változtatásokkal is támogatható.

Étkezzünk egészségesen - és ne csak a zsírmáj elkerülése végett!

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