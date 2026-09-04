Lehet, hogy a zsírmájad miatt vagy állandóan fáradt? Ezek a korai tünetek

Sokan nem gondolnák, de a tartós fáradtság, a gyengeség vagy a jobb bordaív alatti kellemetlen érzés is utalhat arra, hogy a máj nincs megfelelő állapotban, és zsírmájunk van. A korai felismerés azért fontos, mert életmódbeli változtatásokkal a folyamat gyakran lassítható, sőt a kezdeti állapotok akár javíthatók is.
Mi az a zsírmáj?
Zsírmájról akkor beszélünk, amikor a májsejtekben túl sok zsír rakódik le. Két fő típusa ismert:
- Alkohol okozta zsírmáj: amely hosszú időn keresztül fennálló, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás következményeként alakul ki.
- Anyagcsere-eredetű zsírmáj (MASLD): amely leggyakrabban túlsúllyal, elhízással, inzulinrezisztenciával és 2-es típusú cukorbetegséggel függ össze.
A korai szakaszban a máj zsírtartalma már jelentősen megemelkedhet, de még nincs egyértelmű gyulladás vagy szövetkárosodás. Ezt az állapotot egyszerű zsírmájnak vagy metabolikus eredetű zsírmájnak is nevezik. Ebben a fázisban sokan egyáltalán nem tapasztalnak tüneteket, ezért a betegség gyakran csak egy más okból végzett laborvizsgálat vagy hasi ultrahang során derül ki.
A zsírmáj korai tünetei
Bár a zsírmáj sokáig tünetmentes lehet, egyeseknél már a korai szakaszban is jelentkezhetnek enyhébb panaszok, például:
- állandó fáradtság,
- gyengeség,
- általános rossz közérzet,
- kellemetlen érzés vagy enyhe fájdalom a jobb bordaív alatt,
- megnagyobbodott máj.
Mi történik, ha a zsírmáj romlik?
Ha a zsírlerakódás mellett gyulladás is kialakul a májban, a betegség súlyosabb szakaszba léphet. Ezt az állapotot anyagcsere-eredetű zsírmájgyulladásnak (MASH) vagy alkoholos májgyulladásnak nevezik attól függően, mi váltotta ki. A tartós gyulladás idővel hegesedést okozhat a májban. Ezt fibrózisnak nevezik.
A romló állapot további tünetei lehetnek:
- viszkető bőr,
- puffadás,
- étvágytalanság,
- fokozott szomjúság,
- koncentrációs nehézségek,
- hangulatingadozás,
- lábak vizesedése,
- sárgaság (a bőr és a szemfehérje besárgulása).
Mi történik kezeletlen zsírmáj esetén?
A máj működésének romlásával megjelenő későbbi tünetek:
- hányinger és hányás,
- nem szándékos fogyás,
- izomgyengeség és izomvesztés,
- könnyebb véraláfutás és vérzés,
- memóriazavarok,
- alvászavarok,
- hasi folyadékgyülem (hasvízkór),
- szexuális problémák.
A májelégtelenség súlyos, életveszélyes állapot, amelynél sok esetben májátültetésre lehet szükség.
Gyerekeknél is kialakulhat zsírmáj
Bár a zsírmájat gyakrabban hozzák összefüggésbe a felnőttkorral, gyermekeket is érinthet. Az elhízás növekedésével a gyermekkori anyagcsere-eredetű zsírmáj előfordulása is egyre gyakoribb.
Gyerekeknél sokszor szintén nincs látványos tünet, de előfordulhat:
- fáradtság,
- hasi kellemetlenség,
- fejfájás,
- ingerlékenység,
- koncentrációs nehézség,
- szorongás vagy lehangoltság.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
A tartós fáradtságot sok minden okozhatja, de ha más tünetekkel együtt jelentkezik, érdemes kivizsgáltatni.
Fordulj orvoshoz, ha:
- hetek óta fennálló kimerültséget tapasztalsz,
- fájdalmat vagy nyomást érzel a jobb bordaív alatt,
- indokolatlan fogyás vagy hízás jelentkezik,
- besárgul a bőröd vagy a szemfehérjéd,
- megduzzad a lábad vagy a hasad.
Mit együnk zsírmáj esetén?
A zsírmáj állapotára jelentős hatással lehet az étrend. Nem egyetlen „májvédő” étel fogyasztása a cél, hanem egy kiegyensúlyozott, gyulladást csökkentő étrend kialakítása.
Amiket érdemes előnyben részesíteni:
- friss zöldségeket és gyümölcsöket,
- rostban gazdag teljes értékű gabonákat,
- hüvelyeseket,
- halakat és sovány fehérjeforrásokat,
- olajos magvakat,
- extra szűz olívaolajat.
A mediterrán étrendhez hasonló étkezési minta több kutatás szerint is kedvező lehet a máj egészsége szempontjából.
Érdemes kerülni a következő élelmiszerek bevitelét:
- a cukros üdítőitalokat,
- édességeket és hozzáadott cukrot,
- fehér lisztes pékárukat,
- erősen feldolgozott élelmiszereket,
- bő olajban sült ételeket,
- túl sok telített zsírt tartalmazó élelmiszert.
A zsírmáj visszafordítható lehet
A jó hír, hogy a zsírmáj korai szakaszában az életmódváltás sokat segíthet. A rendszeres mozgás, az egészséges testsúly elérése, a kiegyensúlyozott étrend és az alkoholfogyasztás csökkentése mind hozzájárulhat a máj állapotának javulásához.
A legfontosabb, hogy ne várjuk meg, amíg komolyabb tünetek jelentkeznek: a máj egészsége sokszor már apró, következetes változtatásokkal is támogatható.
Étkezzünk egészségesen - és ne csak a zsírmáj elkerülése végett!
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