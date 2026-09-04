Lehet, hogy a zsírmájad miatt vagy állandóan fáradt? Ezek a korai tünetek

A zsírmáj észrevétlenül alakulhat ki, mégis egyre több embert érint. A betegség során túl sok zsír halmozódik fel a májban, ami idővel gyulladást, májkárosodást, súlyosabb esetben pedig a máj működésének romlását is okozhatja. Na de mik a korai tünetei?

Sokan nem gondolnák, de a tartós fáradtság, a gyengeség vagy a jobb bordaív alatti kellemetlen érzés is utalhat arra, hogy a máj nincs megfelelő állapotban, és zsírmájunk van. A korai felismerés azért fontos, mert életmódbeli változtatásokkal a folyamat gyakran lassítható, sőt a kezdeti állapotok akár javíthatók is.

Zsírmájról akkor beszélünk, amikor a májsejtekben túl sok zsír rakódik le

Mi az a zsírmáj?

Zsírmájról akkor beszélünk, amikor a májsejtekben túl sok zsír rakódik le. Két fő típusa ismert:

Alkohol okozta zsírmáj: amely hosszú időn keresztül fennálló, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás következményeként alakul ki.

amely hosszú időn keresztül fennálló, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás következményeként alakul ki. Anyagcsere-eredetű zsírmáj (MASLD): amely leggyakrabban túlsúllyal, elhízással, inzulinrezisztenciával és 2-es típusú cukorbetegséggel függ össze.

A korai szakaszban a máj zsírtartalma már jelentősen megemelkedhet, de még nincs egyértelmű gyulladás vagy szövetkárosodás. Ezt az állapotot egyszerű zsírmájnak vagy metabolikus eredetű zsírmájnak is nevezik. Ebben a fázisban sokan egyáltalán nem tapasztalnak tüneteket, ezért a betegség gyakran csak egy más okból végzett laborvizsgálat vagy hasi ultrahang során derül ki.

A zsírmáj korai tünetei

Bár a zsírmáj sokáig tünetmentes lehet, egyeseknél már a korai szakaszban is jelentkezhetnek enyhébb panaszok, például:

állandó fáradtság ,

, gyengeség,

általános rossz közérzet,

kellemetlen érzés vagy enyhe fájdalom a jobb bordaív alatt,

megnagyobbodott máj.

Mi történik, ha a zsírmáj romlik?

Ha a zsírlerakódás mellett gyulladás is kialakul a májban, a betegség súlyosabb szakaszba léphet. Ezt az állapotot anyagcsere-eredetű zsírmájgyulladásnak (MASH) vagy alkoholos májgyulladásnak nevezik attól függően, mi váltotta ki. A tartós gyulladás idővel hegesedést okozhat a májban. Ezt fibrózisnak nevezik.

A romló állapot további tünetei lehetnek:

viszkető bőr,

puffadás,

étvágytalanság,

fokozott szomjúság,

koncentrációs nehézségek,

hangulatingadozás ,

, lábak vizesedése,

sárgaság (a bőr és a szemfehérje besárgulása).

A májproblémák tipikus tünete lehet a jobb bordaív alatti fájdalom

Mi történik kezeletlen zsírmáj esetén? Ha a zsírmáj hosszú időn keresztül kezeletlen marad, kialakulhat májzsugor, amely akár májelégtelenséghez is vezethet.

A máj működésének romlásával megjelenő későbbi tünetek:

hányinger és hányás,

és hányás, nem szándékos fogyás ,

, izomgyengeség és izomvesztés ,

, könnyebb véraláfutás és vérzés,

memóriazavarok ,

, alvászavarok,

hasi folyadékgyülem (hasvízkór),

szexuális problémák.

A májelégtelenség súlyos, életveszélyes állapot, amelynél sok esetben májátültetésre lehet szükség.

Gyerekeknél is kialakulhat zsírmáj

Bár a zsírmájat gyakrabban hozzák összefüggésbe a felnőttkorral, gyermekeket is érinthet. Az elhízás növekedésével a gyermekkori anyagcsere-eredetű zsírmáj előfordulása is egyre gyakoribb.

Gyerekeknél sokszor szintén nincs látványos tünet, de előfordulhat:

fáradtság,

hasi kellemetlenség,

fejfájás ,

, ingerlékenység,

koncentrációs nehézség,

szorongás vagy lehangoltság.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A tartós fáradtságot sok minden okozhatja, de ha más tünetekkel együtt jelentkezik, érdemes kivizsgáltatni.

Fordulj orvoshoz, ha:

hetek óta fennálló kimerültséget tapasztalsz,

tapasztalsz, fájdalmat vagy nyomást érzel a jobb bordaív alatt ,

, indokolatlan fogyás vagy hízás jelentkezik,

vagy jelentkezik, besárgul a bőröd vagy a szemfehérjéd,

vagy a szemfehérjéd, megduzzad a lábad vagy a hasad.

magas koleszterinszint esetén, rendszeres, nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás mellett. Különösen fontos a rendszeres ellenőrzés azoknál, akiknél nagyobb a zsírmáj kockázata, például túlsúly vagy elhízás esetén, 2-es típusú cukorbetegség mellett,esetén, rendszeres, nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás mellett.

Mit együnk zsírmáj esetén?

A zsírmáj állapotára jelentős hatással lehet az étrend. Nem egyetlen „májvédő” étel fogyasztása a cél, hanem egy kiegyensúlyozott, gyulladást csökkentő étrend kialakítása.

A feldolgozott, zsíros, cukros ételeket kerüld!

Amiket érdemes előnyben részesíteni:

friss zöldségeket és gyümölcsöket,

rostban gazdag teljes értékű gabonákat,

hüvelyeseket,

halakat és sovány fehérjeforrásokat,

olajos magvakat,

extra szűz olívaolajat.

A mediterrán étrendhez hasonló étkezési minta több kutatás szerint is kedvező lehet a máj egészsége szempontjából.

Érdemes kerülni a következő élelmiszerek bevitelét:

a cukros üdítőitalokat,

édességeket és hozzáadott cukrot,

fehér lisztes pékárukat,

erősen feldolgozott élelmiszereket,

bő olajban sült ételeket,

túl sok telített zsírt tartalmazó élelmiszert.

A zsírmáj visszafordítható lehet

A jó hír, hogy a zsírmáj korai szakaszában az életmódváltás sokat segíthet. A rendszeres mozgás, az egészséges testsúly elérése, a kiegyensúlyozott étrend és az alkoholfogyasztás csökkentése mind hozzájárulhat a máj állapotának javulásához.

A legfontosabb, hogy ne várjuk meg, amíg komolyabb tünetek jelentkeznek: a máj egészsége sokszor már apró, következetes változtatásokkal is támogatható.

Étkezzünk egészségesen - és ne csak a zsírmáj elkerülése végett!

Káros, mint az alkohol: 5 étel, ami rosszat tesz a májadnak

Forrásunk volt.