Hétköznapi ásványi anyag, mégis ez a legfontosabb a zsírmáj elleni küzdelemben

A zsírmáj az az állapot, amikor májunk túl sok zsírt halmoz fel, ennek leggyakoribb kiváltó oka pedig a helytelen étrend, a rossz bélflóra, az elhízás és a túlzott alkoholfogyasztás. Ez a májlerakódás később begyulladhat, ami súlyosabb problémákhoz vezethet, akár májelégtelenséghez is. Az állapot megelőzése érdekében a helyes életmód mellett egy kulcsfontosságú tápanyag is szerepet játszik abban, hogy a zsírmáj ne alakulhasson ki.

Korábban már írtunk arról, milyen ital, gyümölcsök és gyógyteák segíthetnek csökkenteni a zsírmáj mértékét. Kialakulása elkerülésében pedig, a helyes életmód mellett egy hétköznapi, de annál fontosabb ásványi anyag is szerepet játszik. Lássuk, miről van szó!

Hétköznapi, mégis ez a legfontosabb ásványi anyag a zsírmáj elleni küzdelemben

A helyes táplálkozás, a rendszeres testmozgás, az alkohol mellőzése és az anyagcsere-betegségek kezelése is lényeges, hogy ne kelljen a zsírmáj veszélyével szembe néznünk.

Vannak azonban bizonyos tápanyagok, melyek jó hatással lehetnek a kialakult zsírmáj állapotának javítására, például a megnövelt magnéziumbevitel.

A magnézium egyébként is létfontosságú ásványi anyag, többek között az idegrendszer számára, azonban számos tanulmány arról számol be, hogy a megfelelő magnéziumszint összefüggésbe hozható a májzsírosodás alacsonyabb kockázatával.

Miért jó a magnézium a zsírmáj ellen?

  • részt vesz a glükóz-lipid anyagcsere szabályozásban,
  • javítja az inzulinérzékenységet,
  • segít csökkenteni a gyulladást, ezzel befolyásolva a zsírmáj kialakulását.

Jó magnéziumforrások:

  • leveles zöldségek : spenót, mángold, kelkáposzta,
  • szárított gyümölcsök : mandula, dió, pisztácia,
  • hüvelyesek : lencse, csicseriborsó, bab,
  • magok : tök, len, szezámmag,
  • teljes kiőrlésű gabonák : zab, barnarizs, quinoa.

Forrásunk volt.

