Hétköznapi ásványi anyag, mégis ez a legfontosabb a zsírmáj elleni küzdelemben

Korábban már írtunk arról, milyen ital, gyümölcsök és gyógyteák segíthetnek csökkenteni a zsírmáj mértékét. Kialakulása elkerülésében pedig, a helyes életmód mellett egy hétköznapi, de annál fontosabb ásványi anyag is szerepet játszik. Lássuk, miről van szó!
A helyes táplálkozás, a rendszeres testmozgás, az alkohol mellőzése és az anyagcsere-betegségek kezelése is lényeges, hogy ne kelljen a zsírmáj veszélyével szembe néznünk.
Vannak azonban bizonyos tápanyagok, melyek jó hatással lehetnek a kialakult zsírmáj állapotának javítására, például a megnövelt magnéziumbevitel.
A magnézium egyébként is létfontosságú ásványi anyag, többek között az idegrendszer számára, azonban számos tanulmány arról számol be, hogy a megfelelő magnéziumszint összefüggésbe hozható a májzsírosodás alacsonyabb kockázatával.
Miért jó a magnézium a zsírmáj ellen?
- részt vesz a glükóz-lipid anyagcsere szabályozásban,
- javítja az inzulinérzékenységet,
- segít csökkenteni a gyulladást, ezzel befolyásolva a zsírmáj kialakulását.
Jó magnéziumforrások:
- leveles zöldségek : spenót, mángold, kelkáposzta,
- szárított gyümölcsök : mandula, dió, pisztácia,
- hüvelyesek : lencse, csicseriborsó, bab,
- magok : tök, len, szezámmag,
- teljes kiőrlésű gabonák : zab, barnarizs, quinoa.