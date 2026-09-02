Egyre több cukormentes és „hozzáadott cukor nélküli” termékben találkozhatunk xilittel, vagyis nyírfacukorral. Rágógumik, édességek, joghurtok, lekvárok és számos szájápolási termék is tartalmazhatja. Egy friss, nagyszabású kutatás azonban olyan összefüggést talált, amely miatt a kutatók szerint érdemes alaposabban megvizsgálni az édesítőszer hosszú távú szív- és érrendszeri hatásait.

A vizsgálatban több mint 17 ezer ember adatait elemezték, és az eredmények szerint azoknál, akiknek vérében magasabb xilitszintet mértek, gyakrabban fordult elő szívroham, stroke vagy haláleset.

Fontos ugyanakkor: a kutatás nem bizonyítja, hogy maga a xilit okozza ezeket az eseményeket, csupán statisztikai kapcsolatot mutatott ki!

Ezt az édesítőszert összefüggésbe hozták a szívroham és a stroke magasabb kockázatával

Rengeteg mindennapi termékben megtalálható

A xilit egy cukoralkohol, ami kis mennyiségben természetes módon is előfordul bizonyos növényekben és élelmiszerekben. Édesítőként azonban ennél jóval nagyobb mennyiségben kerülhet különböző termékekbe.

Gyakran használják például rágógumikban, fogkrémekben, lekvárokban, joghurtokban és fagylaltokban. Népszerűsége részben annak köszönhető, hogy a cukor alternatívájaként használható, ezért sokan tudatosabb vagy egészségesebb választásként tekintenek rá.

Éppen ez teszi különösen érdekessé a mostani eredményeket: az édesítőszereket gyakran olyan fogyasztók választják, akik szeretnék csökkenteni a cukorbevitelt vagy elkerülni a hozzáadott cukrot.

17.710 ember adatait vizsgálták

A kutatók összesen 17 710 résztvevő adatait elemezték. A vizsgálat során összehasonlították a legmagasabb és a legalacsonyabb vérbeli xilitszinttel rendelkező csoportokat.

Az eredmény figyelemre méltó volt: a legmagasabb xilitszinttel rendelkező résztvevőknél a következő hat évben 57 százalékkal nagyobb valószínűséggel fordult elő súlyos szív- és érrendszeri esemény, például szívroham vagy stroke –, illetve haláleset, mint a legalacsonyabb értékkel rendelkező csoportban.

A kapcsolat hosszabb, akár több évtizedes időtávon is kimutatható volt, bár kisebb mértékben. A kutatók emellett úgy találták, hogy a magasabb vérbeli xilitszinthez fokozatosan nagyobb kockázat társult.

A vérrögképződés is szerepet játszhat

A kutatás egyik lehetséges magyarázata a vérlemezkék működésével kapcsolatos.

Korábbi kísérletekben a kutatók arra jutottak, hogy a xilit fokozhatja a vérlemezkék vérrögképző képességét. Ez azért lehet fontos, mert a vérrögök kialakulása kulcsszerepet játszhat bizonyos szív- és érrendszeri események, köztük egyes szívrohamok és stroke-ok kialakulásában.

A mostani eredmények alapján a kutatók szerint indokolt lehet tovább vizsgálni, hogy a magasabb xilitszint valóban hozzájárulhat-e a kardiovaszkuláris kockázat növekedéséhez.

Nem kell azonban azonnal száműzni a xilitet

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága éppen az, hogy nem szabad az eredményeket úgy értelmezni, mintha bizonyított lenne: a xilit szívrohamot vagy stroke-ot okoz.

A vizsgálat megfigyeléses jellegű volt. Ez azt jelenti, hogy a kutatók egy meglévő összefüggést azonosítottak, de ebből önmagában nem lehet biztosan megállapítani az ok-okozati kapcsolatot.

Lehetséges például, hogy más tényezők is szerepet játszanak abban, hogy valakinek magasabb a vér xilitszintje és közben nagyobb a szív- és érrendszeri kockázata. A kutatók ugyan több fontos tényezőt, például életkort, nemet, testtömegindexet, magas vérnyomást, cukorbetegséget és vérzsírszintet figyelembe vettek, de további vizsgálatokra továbbra is szükség van.

Nem bizonyított, hogy a xilit közvetlen módon okozna szívrohamot

A cukor sem jelent automatikusan jobb választást

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az új eredmények nem jelentik azt, hogy vissza kellene térni a nagyobb mennyiségű cukorfogyasztáshoz.

A hozzáadott és szabad cukrok túlzott fogyasztása továbbra is számos egészségügyi kockázattal járhat. A mostani kutatás inkább arra világít rá, hogy egy termék attól még nem feltétlenül tekinthető automatikusan egészségesebbnek, hogy cukor helyett édesítőszert tartalmaz.

Érdemes ezért az étrend egészét nézni: a kiegyensúlyozott táplálkozás, a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának mérséklése és a megfelelő életmód továbbra is fontos része a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének.

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