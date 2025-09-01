A neurológusok szerint ez az 5 szokás erősíti a memóriát, és frissen tartja az agyat

Az emlékezet nemcsak az időskor kihívásaiban, hanem a mindennapi tanulásban és döntéshozatalban is kulcsfontosságú. A neurológusok szerint néhány egyszerű, de rendszeres szokással sokat tehetünk agyunk frissen tartásáért és memóriánk megőrzéséért.

A memória – vagyis az információk tárolásának és előhívásának képessége – kulcsfontosságú nemcsak az emlékezés, hanem a tanulás, a döntéshozatal és a kommunikáció során is. Idővel természetes, hogy gyengülhet, de a neurológusok szerint sokat tehetünk azért, hogy agyunk működését megőrizzük.

A mindennapi olvasás erősíti a memóriád

Tartsd edzésben az elméd

Tanulj új dolgokat: nyelveket, hangszeren játszani vagy akár egy új útvonalat a munkába. Az új élmények új idegi kapcsolatokat alakítanak ki, amelyek segítik javítani a memóriát.

Ápold a kapcsolataidat

A társas érintkezés erős agytorna. A magány és az elszigeteltség felgyorsíthatja a kognitív hanyatlást, míg a beszélgetések, közös programok és baráti találkozók frissen tartják az elmét.

Teremts rendet kívül és belül

A rendezettség támogatja a tiszta gondolkodást.

Ha mindennek van helye, ha listákat írsz, és hangosan is megfogalmazod a feladataidat, megelőzheted a feledékenységet.

Olvass minden nap

A rendszeres olvasás fejleszti a szókincset, a figyelmet és az információk feldolgozását. Legyen szó könyvekről, cikkekről vagy akár képregényekről, mind erősítik a memóriát.

Törődj a testeddel, hogy éles maradjon az elméd

A pihentető alvás, a kiegyensúlyozott étrend és a betegségek megelőzése közvetlenül hat az agyműködésre. A kézírás, a zene, a nevetés, az éneklés vagy az új hobbik kipróbálása pedig serkentik az agy különböző területeit.

