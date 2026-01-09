Életmód

2026.01.09.

Kerüld ezeket az élelmiszereket: tönkretehetik a bélflórát, és átlyukaszthatják a beleket

Nosalty profilképe Nosalty

A feldolgozott élelmiszerektől nem véletlenül intenek óva a táplálkozási szakértők, hiszen ezek tele vannak színezékekkel, emulgeálószerekkel és mesterséges édesítőszerekkel. A legújabb kutatások szerint pedig óriási kárt tudnak tenni a bélrendszerünkben.

A feldolgozott élelmiszerek praktikusak, kényelmesek, és sok esetben finomak is, azonban azt a kárt, amit a bélrendszerünkben végeznek, nem biztos, hogy megéri vállalni. Nézzük, hogy pontosan mi is történik testünkben, ha sok feldogozott élelmiszert eszünk:

Vásárlás szupermarketban
Kerüld ezeket az élelmiszereket: nagy mennyiségben fogyasztva átlyukasztja a beleket, és tönkre teszi a bélflórát

Egy kanadai kutatók által a FASEB Journalban publikált áttekintés szerint a szintetikus színezékek hatása a bélrendszerre nagy veszélyt jelent. A kutatás az azoszínezékek (a szintetikus szerves színezékek legnagyobb csoportja) és a titán-dioxid (jelenleg betiltva az EU-ban) gyomor-bél traktusra gyakorolt ​​hatását vizsgálták.

Górcső alatt az üdítők, édességek

Az üdítőitalokban és édességekben használt színezékek, mint például a tartrazin (E102), a sunset yellow (E110) és az allura red (E129) megváltoztatták a bélbaktériumok összetételét, ezzel együtt gyengítették a bélflórát.

Ehhez pedig gyulladásos folyamatok társultak, melyek hosszú időn keresztül fennálltak.

Több kutatás is foglakozik a témával

A zürichi Svájci Szövetségi Technológiai Intézet (ETH Zurich) kutatócsoportja által készített tanulmányban az emulgeálószerekre és azok bélmikrobiotára gyakorolt ​​lehetséges hatására összpontosítottak.

Ezeket az anyagok gyakran használják az élelmiszeriparban a termékek szerkezetének és stabilitásának javítására, de a bélrendszerre gyakorolt hatásuk nem teljesen tisztázott.

Például a fagylaltokban és péksüteményekben használt poliszorbát 80 (E433) a bélhámot védő nyálkahártyaréteg csökkenését okozza. Mindez pedig az alacsony fokú gyulladás markereinek emelkedésével jár együtt.

A Nutrients folyóiratban szintén megjelent egy áttekintés, amely a magas feldolgozottságú élelmiszerekre és a cukorhelyettesítőként használt adalékanyagokra összpontosít. 

Állatkísérletben ezen anyagok használata megváltozott bélmikrobiomhoz és a rövid szénláncú zsírsavak termelésének csökkenéséhez vezetett, melyeknek fontos szerepük van a bélflóra egészségében.

Bizonyos tanulmányok pedig a glükóztolerancia károsodásával  is összefüggésbe hozták a cukorhelyettesítő anyagok fogyasztását.

A következtetéseket óvatosan kell levonni, de az biztos, hogy a nagy mennyiségben fogyasztott feldolgozott élelmiszerek és a kevés rostot tartalmazó étrend a belek legnagyobb problémája.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

töltött cukkini

Húsmentes töltött cukkini

Ezek a húsmentes, töltött cukkinicsónakok igazán feldobják majd a kedved egy nehéz napon. A gombával, csicseriborsóval és fetával megpakolt zöldség kiváló könnyed fogás bármilyen ...

tavaszi tekercs

Vegán tavaszi tekercs

Ez a vietnámi stílusú tavaszi tekercs nemcsak isteni finom, de nagyon egyszerű elkészíteni, és teljesen vegán is. Nem kell aggódni, minden alapanyag könnyen beszerezhető hozzá, és ha ...

gombás húsok

Gombás csirke tejmentesen

A gombás csirke egy igazi kedvenc: szaftos csirkemell vagy csirkecomb illatos, pirított gombával összefőzve. Egy kevés fokhagyma, hagyma és tejszín vagy tejföl krémessé teszi, a végén ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept