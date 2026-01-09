Kerüld ezeket az élelmiszereket: tönkretehetik a bélflórát, és átlyukaszthatják a beleket

A feldolgozott élelmiszerektől nem véletlenül intenek óva a táplálkozási szakértők, hiszen ezek tele vannak színezékekkel, emulgeálószerekkel és mesterséges édesítőszerekkel. A legújabb kutatások szerint pedig óriási kárt tudnak tenni a bélrendszerünkben.

A feldolgozott élelmiszerek praktikusak, kényelmesek, és sok esetben finomak is, azonban azt a kárt, amit a bélrendszerünkben végeznek, nem biztos, hogy megéri vállalni. Nézzük, hogy pontosan mi is történik testünkben, ha sok feldogozott élelmiszert eszünk:

Kerüld ezeket az élelmiszereket: nagy mennyiségben fogyasztva átlyukasztja a beleket, és tönkre teszi a bélflórát

Egy kanadai kutatók által a FASEB Journalban publikált áttekintés szerint a szintetikus színezékek hatása a bélrendszerre nagy veszélyt jelent. A kutatás az azoszínezékek (a szintetikus szerves színezékek legnagyobb csoportja) és a titán-dioxid (jelenleg betiltva az EU-ban) gyomor-bél traktusra gyakorolt ​​hatását vizsgálták.

Górcső alatt az üdítők, édességek

Az üdítőitalokban és édességekben használt színezékek, mint például a tartrazin (E102), a sunset yellow (E110) és az allura red (E129) megváltoztatták a bélbaktériumok összetételét, ezzel együtt gyengítették a bélflórát.

Ehhez pedig gyulladásos folyamatok társultak, melyek hosszú időn keresztül fennálltak.

Több kutatás is foglakozik a témával

A zürichi Svájci Szövetségi Technológiai Intézet (ETH Zurich) kutatócsoportja által készített tanulmányban az emulgeálószerekre és azok bélmikrobiotára gyakorolt ​​lehetséges hatására összpontosítottak.

Ezeket az anyagok gyakran használják az élelmiszeriparban a termékek szerkezetének és stabilitásának javítására, de a bélrendszerre gyakorolt hatásuk nem teljesen tisztázott.

Például a fagylaltokban és péksüteményekben használt poliszorbát 80 (E433) a bélhámot védő nyálkahártyaréteg csökkenését okozza. Mindez pedig az alacsony fokú gyulladás markereinek emelkedésével jár együtt.

A Nutrients folyóiratban szintén megjelent egy áttekintés, amely a magas feldolgozottságú élelmiszerekre és a cukorhelyettesítőként használt adalékanyagokra összpontosít.

Állatkísérletben ezen anyagok használata megváltozott bélmikrobiomhoz és a rövid szénláncú zsírsavak termelésének csökkenéséhez vezetett, melyeknek fontos szerepük van a bélflóra egészségében.

Bizonyos tanulmányok pedig a glükóztolerancia károsodásával is összefüggésbe hozták a cukorhelyettesítő anyagok fogyasztását.

A következtetéseket óvatosan kell levonni, de az biztos, hogy a nagy mennyiségben fogyasztott feldolgozott élelmiszerek és a kevés rostot tartalmazó étrend a belek legnagyobb problémája.

Forrásunk volt.