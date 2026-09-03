Gasztro

2026.09.03.

Nosalty Mit főzzek ma? Rakott főétel, török desszert és habos kávé jut a mai napra

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Csupa jóság landol a tányérodon, na de persze csak akkor, ha kötényt és fakanalat ragadsz.

Senkit nem hagyunk magára a konyhában, íme a mai ajánlatunk!

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kávéba édesítőt pöttyentő női kéz
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Ezt az édesítőszert összefüggésbe hozták a szívroham és a stroke...

Egyre több cukormentes és „hozzáadott cukor nélküli” termékben találkozhatunk xilittel, vagyis nyírfacukorral. Rágógumik, édességek, joghurtok, lekvárok és számos szájápolási termék is tartalmazhatja. Egy friss, nagyszabású kutatás azonban olyan összefüggést talált, amely miatt a kutatók szerint érdemes alaposabban megvizsgálni az édesítőszer hosszú távú szív- és érrendszeri hatásait.

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