Senkit nem hagyunk magára a konyhában, íme a mai ajánlatunk!
Nosalty Mit főzzek ma? Rakott főétel, török desszert és habos kávé jut a mai napra
Csupa jóság landol a tányérodon, na de persze csak akkor, ha kötényt és fakanalat ragadsz.
Csupa jóság landol a tányérodon, na de persze csak akkor, ha kötényt és fakanalat ragadsz.
Senkit nem hagyunk magára a konyhában, íme a mai ajánlatunk!
Személyem szerint ellenállhatatlan kis desszert, ami szinte mindig jól jön. Egyszerűen kézbe lehet fogni, és hamm beleharapni.....a selymes csokoládé csak úgy olvad a szájban... :-)))
A laktató főzelékek ilyenkor különösen jól jönnek, komfortosak, de könnyedebbek, mint egy sertéspörkölt. Egyszerű az elkészítésük, és nagyon finomak tudnak lenni. Kóstoltam már ...
Frissen, kellemes melegen a legfinomabb! Elkészítéskor mindenki a saját sütőjének a teljesítményét vegye figyelembe!
Csupa jóság landol a tányérodon, na de persze csak akkor, ha kötényt és fakanalat ragadsz.Nosalty
Ez az apró, savanykás bogyós gyümölcs a zsírmáj kutatásában is felkeltette a tudósok figyelmét, lássuk, mit tudunk róla.Nosalty
Nem telhet el hónap gasztroprogramok nélkül, és szerencsére szeptemberben sem vagyunk híján az izgalmasabbnál izgalmasabb lehetőségeknek. Ha aktívan, részben még a szabadban töltenéd a hétvégéket, akkor szemezgess szeptemberi gasztroajánlónkból, hogy tartalmasan és ízesen induljon az ősz!Nosalty
Ahogy véget ér a nyár, és hűvösebbre fordul az idő, egyre gyakrabban jelenhetnek meg a házak és lakások környékén a kellemetlen szagukról ismert poloskák. Ezek a rovarok ilyenkor melegebb, védettebb helyet keresnek maguknak, ezért könnyen bejuthatnak a lakásba az ablakok, ajtók és apró réseken keresztül. Mai Otthon Tippünkben eláruljuk, mit kell tenned, hogy távol tartsd őket az életteredtől!
Egyre több cukormentes és „hozzáadott cukor nélküli” termékben találkozhatunk xilittel, vagyis nyírfacukorral. Rágógumik, édességek, joghurtok, lekvárok és számos szájápolási termék is tartalmazhatja. Egy friss, nagyszabású kutatás azonban olyan összefüggést talált, amely miatt a kutatók szerint érdemes alaposabban megvizsgálni az édesítőszer hosszú távú szív- és érrendszeri hatásait.
A gyömrői általános iskola konyhásai nem kevés élelmiszert terveztek hazavinni a gyerekeknek szánt alapanyagokból, de a polgármester elkapta őket.
A laktató főzelékek ilyenkor különösen jól jönnek, komfortosak, de könnyedebbek, mint egy sertéspörkölt. Egyszerű az elkészítésük, és nagyon finomak tudnak lenni. Kóstoltam már ...
Személyem szerint ellenállhatatlan kis desszert, ami szinte mindig jól jön. Egyszerűen kézbe lehet fogni, és hamm beleharapni.....a selymes csokoládé csak úgy olvad a szájban... :-)))
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...