Kutatások szerint ez az őszi bogyós gyümölcs a zsírmáj kialakulása ellen is felveheti a harcot: egyél belőle minél többet

Ez az apró, savanykás bogyós gyümölcs a zsírmáj kutatásában is felkeltette a tudósok figyelmét, lássuk, mit tudunk róla.

A vörös áfonya nemcsak azért érdekes, mert savanykás, élénkpiros termése jól illik az őszi ételekhez. Új kutatásokban az anyagcsere-folyamatokkal és a vércukorszint alakulásával kapcsolatban is vizsgálták, sőt egy állatkísérletben a zsírdús étrend mellett fogyasztott vörös áfonya kedvező májhatásokkal is járt.

Kutatások szerint ez az őszi bogyós gyümölcs a zsírmáj ellen is felveheti a harcot

Miért érdekes most a vörös áfonya?

A finn Natural Resources Institute Finland (Luke) idei előrejelzése szerint a vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea) beporzása az ország nagy részén átlagos vagy annál jobb volt, és a nyári esős időjárás sem rontotta jelentősen a terméskilátásokat. A bogyók több mint 80 százaléka már megérett vagy éppen érik.

A vörös áfonya különösen jól érzi magát világos, nyitottabb, szárazabb erdőrészeken, például ritkás fenyvesekben. Finnországban ezért az ősz beköszöntével sokan indulnak bogyót gyűjteni.

Tudtad? lingonberry, latin nevén Vaccinium vitis-idaea néven találod. A A vörös áfonyát a kutatásokban, latin nevén Vaccinium vitis-idaea néven találod. A finn kutatásokban használt bogyó különösen gazdag polifenolokban, köztük proantocianidinekben és flavonolokban.

Magyarországon viszont egészen más a vörös áfonya helyzete

A vörös áfonya nálunk ritka, védett növény, természetes állományai többek között a Zempléni-hegységben, a Bükkben, a Nyugat-Dunántúlon és a Mecsekben fordulnak elő.

Ne indulj el érte az erdőbe!

A hazai vörös áfonyát ne gyűjtsük vadon, hiszen védett faj.

A hivatalos természetvédelmi nyilvántartásban is szerepel, a vonatkozó jogszabály pedig 10 000 forintos természetvédelmi értéket rendel egy példányhoz, ha például szeretnéd megkóstolni, válassz inkább megbízható kereskedelmi forrásból származó terméket. Találkozhatsz fagyasztott, liofilizált vagy aszalt változattal is.

A vörös áfonya kutatások szerint a zsírmáj és az anyagcsere szempontjából is ígéretes

A zsírmáj miatt is érdekes lehet

A vörös áfonya egészségügyi hatásait elsősorban a benne található polifenolok és más bioaktív növényi vegyületek miatt vizsgálják. Egy finn kutatócsoport állatkísérletében például azt találták, hogy a vörösáfonya-kiegészítés mérsékelte a zsírdús étrendhez kapcsolódó, a májban megfigyelt kedvezőtlen változásokat. A kutatók ugyanakkor maguk is hangsúlyozták, hogy az eredmények megerősítéséhez embereken végzett beavatkozásos vizsgálatokra van szükség.

Fontos: A vörös áfonya remek élelmiszer, de nem zsírmáj elleni gyógyszer. Egyetlen bogyós gyümölcstől nem várható, hogy megszüntesse a már Egyetlen bogyós gyümölcstől nem várható, hogy megszüntesse a már kialakult zsírmájat. Az étrend egészének, a mozgásnak és az életmódnak sokkal nagyobb jelentősége van.

A vércukorszinttel kapcsolatban is vizsgálták

A vörös áfonyát embereken is kutatták. Egy kisebb, 20 egészséges nő bevonásával végzett vizsgálatban azt találták, hogy amikor cukrot egész vörös áfonyával együtt fogyasztottak, az étkezés utáni vércukor- és inzulinválasz kedvezőbb volt, mint amikor a cukrot önmagában fogyasztották.

Egy másik humán vizsgálatban vörösáfonya-port tartalmazó ételeket vizsgáltak, és a kutatók szerint a bogyó rostjai és polifenoljai befolyásolhatták a hozzáadott cukor vércukorszintre gyakorolt hatását. Ezek érdekes eredmények, de nem jelentik azt, hogy a vörös áfonya korlátlanul fogyasztható cukros ételek mellé, vagy hogy önmagában megakadályozná a cukorbetegséget vagy a zsírmájat.

Miért érdemes más bogyós gyümölcsöket is enni?

A vörös áfonya egyetlen eleme lehet egy változatos, növényi élelmiszerekben gazdag étrendnek. A különböző bogyós gyümölcsök eltérő mennyiségben tartalmaznak rostokat, vitaminokat és polifenolokat. Amennyiben nincs hozzáférésed vörös áfonyához, az étrended szempontjából ugyanúgy jó irány lehet például a fekete áfonya, a málna, a szeder, a ribizli vagy a meggy rendszeres fogyasztása is.

Hogyan használd a konyhában a vörös áfonyát?

A vörös áfonya karakteresen savanykás, ezért különösen jól működik olyan ételekben, ahol jól jön egy kis savasság és gyümölcsös íz. Ha hozzáadott cukor nélküli vagy alacsony cukortartalmú változatot találsz, használhatod például:

zabkásába vagy natúr joghurtba keverve,

almás vagy körtés desszertekhez,

házi szószokhoz és chutney-khoz,

salátákhoz,

sült zöldségek vagy sajtok mellé,

smoothie-kba vagy más bogyós gyümölcsökkel együtt.

Extra tipp Az aszalt változatnál viszont ne csak azt nézd, hogy vörös áfonya szerepel a csomagoláson: ellenőrizd a hozzáadott cukor mennyiségét is.

A lényeg

A vörös áfonya valóban érdekes bogyós gyümölcs, és vannak olyan kutatási eredmények, amelyek alapján érdemes tovább vizsgálni az anyagcsere és a máj szempontjából betöltött szerepét. Egyelőre azonban nem beszélhetünk bizonyított zsírmájkezelő hatásról, különösen azért, mert a májjal kapcsolatos legérdekesebb eredmények állatkísérletből származnak.

Magyarországon ráadásul nem érdemes az erdőben keresni: a vadon élő vörös áfonya védett növény. Mégis szeretnéd beépíteni az étrendedbe? Inkább vásárolj ellenőrzött forrásból származó, lehetőleg hozzáadott cukor nélküli terméket, és tekints rá egy változatos, kiegyensúlyozott étrend részeként.

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