Mit kell enni a máj regenerálódásához? Ezek a legfontosabb tápanyagok

A máj az egyik legfontosabb szerv, aminek egészségére muszáj odafigyelnünk, hiszen létfontosságú feladatokat lát el. És nem szélsőséges méregtelenítő kúrákat kell követnünk, hanem kiegyensúlyozott, tápanyagban gazdag életmódot folytatni. Nézzük, mire van szüksége a májunknak!
Mi kell a májnak?
A máj regenerálódását sokban segítik a fehérjék, hiszen hozzájárulnak a szövetek gyógyulásához, valamint segítenek megelőzni a zsírsejtek felhalmozódását és a májsejtek károsodását.
Mik a legjobb fehérjeforrások?
- sovány húsok, mint a csirke(mell)
- hüvelyesek, mint a lencse, csicseriborsó, bab
- halak
- tojás
- alacsony zsírtartalmú tejtermékek, mint a joghurt és a túró
Mi a szerepe a vitaminoknak?
A C- és az A-vitamin antioxidáns hatású vitaminokként segítenek megvédeni a májszövetet és csökkentik a gyulladásokat.
Miben van C- és E-vitamin?
Leginkább az olyan alapanyagokban találhatunk C-vitamint, mint a narancs, a grapefruit és a citrom, valamint a kivi, az eper és a paprika. Míg E-vitaminban bővelkedik a mandula, a dió, a napraforgómag, az avokádó és a növényi olajok. Ezek megőrzik a májsejtek membránjait, és elősegítik az oxidatív stressz utáni regenerálódást.
A B-vitaminok a máj anyagcsere-folyamataiban vesznek részt. Ehhez spenótot, brokkolit, tojást, hüvelyeseket és teljes kiőrlésű gabonákat kell fogyasztani. Hiányuk lelassítja a helyreállítási folyamatokat. A cink és a szelén szintén nélkülözhetetlen tápanyagok, melyek a fehérjeszintézisben és enzimatikus folyamatokban vesznek részt. Vörös húsokban, a kagylókban és a diófélékben is megtalálhatóak.