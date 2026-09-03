r
Nosalty Logó
édes süti bögrés süti

Dolly Parton kedvenc süteménye, a híres Cuppa Cuppa Cake

Hankusz Sára
Aranybarnára sült, puha barackos süteményszelet vaníliafagyival fehér porcelántányéron, háttérben a sütőformával.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

455
Kalória
4.3g
Fehérje
108.5g
Szénhidrát
1.5g
Zsír
81.3g
Víz
-
Koleszterin
2.3g
Élelmi rost
57.5g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 56% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 455 kcal
  • 2% Fehérje
  • 56% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 1815 kcal
  • 2% Fehérje
  • 56% Szénhidrát
  • 1% Zsír
Összesen 233 kcal
  • 2% Fehérje
  • 56% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 42% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.3 g

Zsír

  • Összesen
    1.5 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    106.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    19 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    21 mg
  • Foszfor
    48 mg
  • Nátrium
    3 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    108.5 g
  • Cukor
    57 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    81.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    6 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    18 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    19 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    7 micro
Összesen 455 kcal
  • 2% Fehérje
  • 56% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 42% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    17.1 g

Zsír

  • Összesen
    5.9 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    426.4 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    54 mg
  • Kálcium
    77 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    85 mg
  • Foszfor
    190 mg
  • Nátrium
    13 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    433.9 g
  • Cukor
    230 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    325 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    24 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    70 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    75 micro
  • Kolin:
    16 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    27 micro
Összesen 1815 kcal
  • 2% Fehérje
  • 56% Szénhidrát
  • 1% Zsír
  • 42% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2.2 g

Zsír

  • Összesen
    0.7 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    54.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    24 mg
  • Nátrium
    2 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    55.3 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    41.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    3 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    3 micro
Összesen 233 kcal

Elkészítés

  1. Egy hőálló edényt vajazzunk vagy olajozzunk ki és öntsük bele az egy bögre lisztet, egy bögre cukrot, sütőport és a gyümölcskonzervet a levével együtt.
  2. Jó alaposan keverjük össze és egyenletesen terítsük szét az edényben. A tetejére tegyünk pár kocka vajat, vagy picit spricceljük le olajjal.
  3. 180 fokon süssük kb. 45 percig. Várjuk meg míg kihűl, aztán vágjunk szeleteket és ízlés szerint tálaljuk fagyival.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 3 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

Dolly Parton kedvenc süteménye, a Cuppa Cuppa Cake egy igazi amerikai klasszikus: egyszerű, házias és tele van édes gyümölcsös ízekkel. A neve nem véletlen, a recept egyik különlegessége, hogy a hozzávalókat bögrével lehet kimérni, így akkor is könnyen elkészíthető, ha gyorsan szeretnénk egy finom desszertet az asztalra varázsolni.

Hasonló receptek

Összes bögrés süti
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Mákos guba sütőtálban, porcukorral megszórva, mellette vaníliasodó és citrom
mákos guba

Mákos guba egyszerűen

A mákos guba egy nagyon közkedvelt, egyszerű és olcsó desszert. Magában is finom, de ha kicsit szeretnénk feldobni, akkor készítsünk hozzá vaníliasodót is és gazdagon öntsük vele ...

Fekete Melinda

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept