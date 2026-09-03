Dolly Parton kedvenc süteménye, a híres Cuppa Cuppa Cake
Hozzávalók
-
1 bögre finomliszt
-
1 bögre cukor
-
40 dkg trópusi gyümölcskonzerv (1 konzerv)
-
1 teáskanál sütőpor
-
1 teáskanál napraforgó olaj (vagy vaj)
- 2% Fehérje
- 56% Szénhidrát
- 1% Zsír
-
38g finomliszt137 kcal
-
58g cukor223 kcal
-
86 kcal
-
0 kcal
-
9 kcal
- 2% Fehérje
- 56% Szénhidrát
- 1% Zsír
-
150g finomliszt546 kcal
-
230g cukor890 kcal
-
344 kcal
-
0 kcal
-
35 kcal
- 2% Fehérje
- 56% Szénhidrát
- 1% Zsír
-
19.1g finomliszt70 kcal
-
29.3g cukor114 kcal
-
44 kcal
-
0 kcal
-
0.5g napraforgó olaj5 kcal
- 2% Fehérje
- 56% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 42% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.3 g
Zsír
-
Összesen 1.5 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 106.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 19 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 21 mg
-
Foszfor 48 mg
-
Nátrium 3 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 108.5 g
-
Cukor 57 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 81.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 6 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 18 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 19 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 7 micro
- 2% Fehérje
- 56% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 42% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 17.1 g
Zsír
-
Összesen 5.9 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 426.4 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 54 mg
-
Kálcium 77 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 85 mg
-
Foszfor 190 mg
-
Nátrium 13 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 433.9 g
-
Cukor 230 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 325 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 24 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 70 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 75 micro
-
Kolin: 16 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 27 micro
- 2% Fehérje
- 56% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 42% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.2 g
Zsír
-
Összesen 0.7 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 54.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 10 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 11 mg
-
Foszfor 24 mg
-
Nátrium 2 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 55.3 g
-
Cukor 29 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 41.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 3 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 3 micro
Elkészítés
- Egy hőálló edényt vajazzunk vagy olajozzunk ki és öntsük bele az egy bögre lisztet, egy bögre cukrot, sütőport és a gyümölcskonzervet a levével együtt.
- Jó alaposan keverjük össze és egyenletesen terítsük szét az edényben. A tetejére tegyünk pár kocka vajat, vagy picit spricceljük le olajjal.
- 180 fokon süssük kb. 45 percig. Várjuk meg míg kihűl, aztán vágjunk szeleteket és ízlés szerint tálaljuk fagyival.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 3 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Dolly Parton kedvenc süteménye, a Cuppa Cuppa Cake egy igazi amerikai klasszikus: egyszerű, házias és tele van édes gyümölcsös ízekkel. A neve nem véletlen, a recept egyik különlegessége, hogy a hozzávalókat bögrével lehet kimérni, így akkor is könnyen elkészíthető, ha gyorsan szeretnénk egy finom desszertet az asztalra varázsolni.