10/10-es lecsók: 10 tökéletes recept, mert ahány ház, annyiféle nyári lecsó

A lecsók nyarát éljük! Minden nyár az szerencsére, főleg a magyaroknak. Nincsen kerti parti, családi nyaralás, hétvége nélküle, amint beüt a szezon, jobb, ha beszerezzük a legszebb paradicsomokat, a legsárgább vagy éppen csípős zöld paprikákat, és összeütjük a legjobb lecsót!
A lecsó eredete
A lecsó a magyar konyha egyik legismertebb étele, amelynek alapja a paprika és a paradicsom. Bár ezek az alapanyagok Amerikából érkeztek, a magyar háztartásokban gyorsan népszerűvé vált a zöldségekből készült, pörkölt jellegű fogás. Az egyszerű, laktató lecsó könnyen variálható, így ma már húsos és húsmentes verzióban egyaránt készítik, vidéki konyhákból a városi éttermekbe is eljutva.
Ne legyünk restek, álljunk neki a lecsókészítésnek, könnyen belátjuk majd, millió változata van, amit imádhatunk:
tökös, tepsis, zöldséges, klasszikus kolbászos sok hagymával, cukkinilecsó, de a török lecsó és a francia is arra vár, hogy elkészítsd!
Kattints a legjobb lecsóreceptekért, és vesd bele magad a nyári zöldséges, húsos vagy klasszikus lecsók világába!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű439Kalória5.8gFehérje36.7gSzénhidrát30.5gZsírA lecsó csak rizzsel jó, állítják sokan, mi pedig ezt a receptet is elkészítjük, hogy kiderüljön, igazat mondanak-e.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű130Kalória2.5gFehérje13.4gSzénhidrát8.6gZsírTepsiben készítettél már lecsót? Mutatjuk a tojásos változatot, amibe plusz minden jó bekerül.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű228Kalória10.9gFehérje18.3gSzénhidrát13.7gZsírA shakshuka a Közel-Kelet lecsója, a fűszerezés és a tojás pedig valóban ellenállhatatlanná teszi. És könnyű elkészteni!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű512Kalória15.4gFehérje40.5gSzénhidrát32.8gZsírA török lecsó egyik lényege a nagyobb szeletekre hagyott zöldségek, és a különböző alapanyagok bátor keverése.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű341Kalória15.8gFehérje22.5gSzénhidrát22gZsírA török lecsó igazi kuriózum, szerencsére most nem kell egészen Törökországig utaztunk, ha szeretnénk kipróbálni.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű755Kalória21.7gFehérje58.3gSzénhidrát49.3gZsírNem kell senkinek bemutatni, az örök kedvenc, amibe rengeteg pirospaprika is kerül.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű276Kalória8.8gFehérje16.8gSzénhidrát20.9gZsírA cukkinit egyszerűen imádják a Nosalty-olvasók, most főszerkesztőnk receptúráját hoztuk el.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű845Kalória29.7gFehérje52.5gSzénhidrát58.9gZsírAz osztálykirándulások, kerti bográcsolások retró sztárja a virslis verzió.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes558Kalória16.2gFehérje40gSzénhidrát39.5gZsírA kolbásztól az ízek mélyebbek, gazdagabbak, és friss kenyérrel kínálva az igazi.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes237Kalória7.2gFehérje37gSzénhidrát9.7gZsírA francia lecsóhoz kell némi precizitás, de nagyon megéri a zöldségekkel való pepecselés.
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Extra tippek lecsókészítéséhez:
- Válassz érett, ízletes paprikát és paradicsomot – a húsos és édes paprikák egyaránt jól működnek, a paradicsom pedig szezonális, nyári formájában adja meg a legjobb alapízt.
- Ne sajnáld az olajat vagy zsírt – a lecsó ízét a megfelelő mennyiségű zsiradék adja, akár olívaolaj, akár klasszikus sertészsír.
- Fűszerezés okosan – só, frissen őrölt bors, egy kis pirospaprika, esetleg csipetnyi cukor kiemeli a paprika és paradicsom természetes ízét.
- Párolás, nem főzés – a zöldségeket lassú tűzön párold, hogy megőrizzék ropogósságukat és friss ízüket.
- Hagyma és fokhagyma mindig jöhet – a hagyma alapíz, a fokhagyma pedig extra aromát ad a lecsónak.
- Húsos vagy húsmentes verzió – a klasszikus kolbászos lecsó mellett próbáld ki tojással vagy tofuval, így teljes értékű, laktató ételt kapsz.
- Ne keverd túl sokáig – a lecsó legyen szaftos, de ne pépesedjen, így a paprika és paradicsom íze a legjobb marad.
- Tálalás frissen – a legjobb, ha a lecsót közvetlenül főzés után tálalod, így az aromák és a textúra a legintenzívebb.