10/10-es lecsók: 10 tökéletes recept, mert ahány ház, annyiféle nyári lecsó

A lecsót senkinek sem kell bemutatni, hagyma, paprika, paradicsom, kellő pirospaprika, innen indulunk ki, nézzétek, milyen extrákkal lehet felpimpelni a nyári közönségkedvencet. 10 tökéletes lecsórecept!

A lecsók nyarát éljük! Minden nyár az szerencsére, főleg a magyaroknak. Nincsen kerti parti, családi nyaralás, hétvége nélküle, amint beüt a szezon, jobb, ha beszerezzük a legszebb paradicsomokat, a legsárgább vagy éppen csípős zöld paprikákat, és összeütjük a legjobb lecsót!

Tumbet - a mallorcai lecsó, recept a képre kattintva nyílik! Rosanics Petra / Nosalty

A lecsó eredete

A lecsó a magyar konyha egyik legismertebb étele, amelynek alapja a paprika és a paradicsom. Bár ezek az alapanyagok Amerikából érkeztek, a magyar háztartásokban gyorsan népszerűvé vált a zöldségekből készült, pörkölt jellegű fogás. Az egyszerű, laktató lecsó könnyen variálható, így ma már húsos és húsmentes verzióban egyaránt készítik, vidéki konyhákból a városi éttermekbe is eljutva.

Ne legyünk restek, álljunk neki a lecsókészítésnek, könnyen belátjuk majd, millió változata van, amit imádhatunk:

tökös, tepsis, zöldséges, klasszikus kolbászos sok hagymával, cukkinilecsó, de a török lecsó és a francia is arra vár, hogy elkészítsd!

Kattints a legjobb lecsóreceptekért, és vesd bele magad a nyári zöldséges, húsos vagy klasszikus lecsók világába!

Válassz érett, ízletes paprikát és paradicsomot – a húsos és édes paprikák egyaránt jól működnek, a paradicsom pedig szezonális, nyári formájában adja meg a legjobb alapízt.

– a húsos és édes paprikák egyaránt jól működnek, a paradicsom pedig szezonális, nyári formájában adja meg a legjobb alapízt. Ne sajnáld az olajat vagy zsírt – a lecsó ízét a megfelelő mennyiségű zsiradék adja, akár olívaolaj, akár klasszikus sertészsír.

Fűszerezés okosan – só, frissen őrölt bors, egy kis pirospaprika, esetleg csipetnyi cukor kiemeli a paprika és paradicsom természetes ízét.

– só, frissen őrölt bors, egy kis pirospaprika, esetleg csipetnyi cukor kiemeli a paprika és paradicsom természetes ízét. Párolás, nem főzés – a zöldségeket lassú tűzön párold, hogy megőrizzék ropogósságukat és friss ízüket.

– a zöldségeket lassú tűzön párold, hogy megőrizzék ropogósságukat és friss ízüket. Hagyma és fokhagyma mindig jöhet – a hagyma alapíz, a fokhagyma pedig extra aromát ad a lecsónak.

– a hagyma alapíz, a fokhagyma pedig extra aromát ad a lecsónak. Húsos vagy húsmentes verzió – a klasszikus kolbászos lecsó mellett próbáld ki tojással vagy tofuval, így teljes értékű, laktató ételt kapsz.

– a klasszikus kolbászos lecsó mellett próbáld ki tojással vagy tofuval, így teljes értékű, laktató ételt kapsz. Ne keverd túl sokáig – a lecsó legyen szaftos, de ne pépesedjen, így a paprika és paradicsom íze a legjobb marad.

– a lecsó legyen szaftos, de ne pépesedjen, így a paprika és paradicsom íze a legjobb marad. Tálalás frissen – a legjobb, ha a lecsót közvetlenül főzés után tálalod, így az aromák és a textúra a legintenzívebb.

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