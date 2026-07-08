Gasztro

2026.07.08.

10/10-es lecsók: 10 tökéletes recept, mert ahány ház, annyiféle nyári lecsó

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A lecsót senkinek sem kell bemutatni, hagyma, paprika, paradicsom, kellő pirospaprika, innen indulunk ki, nézzétek, milyen extrákkal lehet felpimpelni a nyári közönségkedvencet. 10 tökéletes lecsórecept!

A lecsók nyarát éljük! Minden nyár az szerencsére, főleg a magyaroknak. Nincsen kerti parti, családi nyaralás, hétvége nélküle, amint beüt a szezon, jobb, ha beszerezzük a legszebb paradicsomokat, a legsárgább vagy éppen csípős zöld paprikákat, és összeütjük a legjobb lecsót!

Tumbet - a mallorcai lecsó
Tumbet - a mallorcai lecsó, recept a képre kattintva nyílik!
Rosanics Petra / Nosalty

A lecsó eredete

A lecsó a magyar konyha egyik legismertebb étele, amelynek alapja a paprika és a paradicsom. Bár ezek az alapanyagok Amerikából érkeztek, a magyar háztartásokban gyorsan népszerűvé vált a zöldségekből készült, pörkölt jellegű fogás. Az egyszerű, laktató lecsó könnyen variálható, így ma már húsos és húsmentes verzióban egyaránt készítik, vidéki konyhákból a városi éttermekbe is eljutva.

Ne legyünk restek, álljunk neki a lecsókészítésnek, könnyen belátjuk majd, millió változata van, amit imádhatunk:

tökös, tepsis, zöldséges, klasszikus kolbászos sok hagymával, cukkinilecsó, de a török lecsó és a francia is arra vár, hogy elkészítsd!

Kattints a legjobb lecsóreceptekért, és vesd bele magad a nyári zöldséges, húsos vagy klasszikus lecsók világába!

  1. Szaftos rizses lecsó fehér porcelántányérban, mellette sült császátszalonna és friss szeletelt kenyér

    Rizses lecsó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    439
    Kalória
    5.8g
    Fehérje
    36.7g
    Szénhidrát
    30.5g
    Zsír
    Még több lecsó
    A lecsó csak rizzsel jó, állítják sokan, mi pedig ezt a receptet is elkészítjük, hogy kiderüljön, igazat mondanak-e.
  2. Tepsiben sült lecsó tojással

    Tepsis lecsó egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    130
    Kalória
    2.5g
    Fehérje
    13.4g
    Szénhidrát
    8.6g
    Zsír
    Még több lecsó
    Tepsiben készítettél már lecsót? Mutatjuk a tojásos változatot, amibe plusz minden jó bekerül.
  3. Shakshuka

    Shakshuka gyorsan és egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    228
    Kalória
    10.9g
    Fehérje
    18.3g
    Szénhidrát
    13.7g
    Zsír
    Még több lecsó
    A shakshuka a Közel-Kelet lecsója, a fűszerezés és a tojás pedig valóban ellenállhatatlanná teszi. És könnyű elkészteni!
  4. Tökös lecsó

    Tökös lecsó rusztikusan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    512
    Kalória
    15.4g
    Fehérje
    40.5g
    Szénhidrát
    32.8g
    Zsír
    Még több lecsó
    A török lecsó egyik lényege a nagyobb szeletekre hagyott zöldségek, és a különböző alapanyagok bátor keverése.
  5. Menemen (török lecsó)

    Menemen (török lecsó)

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    341
    Kalória
    15.8g
    Fehérje
    22.5g
    Szénhidrát
    22g
    Zsír
    Még több lecsó
    A török lecsó igazi kuriózum, szerencsére most nem kell egészen Törökországig utaztunk, ha szeretnénk kipróbálni.
  7. Lecsó

    Hagyományos nyári lecsó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    755
    Kalória
    21.7g
    Fehérje
    58.3g
    Szénhidrát
    49.3g
    Zsír
    Még több lecsó
    Nem kell senkinek bemutatni, az örök kedvenc, amibe rengeteg pirospaprika is kerül.
  8. Cukkinilecsó

    Nyári cukkinilecsó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    276
    Kalória
    8.8g
    Fehérje
    16.8g
    Szénhidrát
    20.9g
    Zsír
    Még több lecsó
    A cukkinit egyszerűen imádják a Nosalty-olvasók, most főszerkesztőnk receptúráját hoztuk el.
  9. Virslis lecsó

    Virslis lecsó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    845
    Kalória
    29.7g
    Fehérje
    52.5g
    Szénhidrát
    58.9g
    Zsír
    Még több lecsó
    Az osztálykirándulások, kerti bográcsolások retró sztárja a virslis verzió.
  11. Ratatouille

    Ratatouille, azaz francia lecsó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    237
    Kalória
    7.2g
    Fehérje
    37g
    Szénhidrát
    9.7g
    Zsír
    Még több lecsó
    A francia lecsóhoz kell némi precizitás, de nagyon megéri a zöldségekkel való pepecselés.

Extra tippek lecsókészítéséhez:

  • Válassz érett, ízletes paprikát és paradicsomot – a húsos és édes paprikák egyaránt jól működnek, a paradicsom pedig szezonális, nyári formájában adja meg a legjobb alapízt.
  • Ne sajnáld az olajat vagy zsírt – a lecsó ízét a megfelelő mennyiségű zsiradék adja, akár olívaolaj, akár klasszikus sertészsír.
  • Fűszerezés okosan – só, frissen őrölt bors, egy kis pirospaprika, esetleg csipetnyi cukor kiemeli a paprika és paradicsom természetes ízét.
  • Párolás, nem főzés – a zöldségeket lassú tűzön párold, hogy megőrizzék ropogósságukat és friss ízüket.
  • Hagyma és fokhagyma mindig jöhet – a hagyma alapíz, a fokhagyma pedig extra aromát ad a lecsónak.
  • Húsos vagy húsmentes verzió – a klasszikus kolbászos lecsó mellett próbáld ki tojással vagy tofuval, így teljes értékű, laktató ételt kapsz.
  • Ne keverd túl sokáig – a lecsó legyen szaftos, de ne pépesedjen, így a paprika és paradicsom íze a legjobb marad.
  • Tálalás frissen – a legjobb, ha a lecsót közvetlenül főzés után tálalod, így az aromák és a textúra a legintenzívebb.

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