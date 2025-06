A lecsó önmagában nem egy túl macerás és hosszadalmasan készülő étel, persze így is van még mit javítani ezen a szintidőn. Alábbi tippjeink segítségével ugyanolyan ízes, de sokkal gyorsabban asztalra tehető lecsót készíthetsz.

Nyáron egymást érik a konyhában a nagy lecsófőzések: legyen szó klasszikus, kolbászos, rizses vagy épp tojásos verzióról, a paradicsomból és paprikából főzött ragu könnyedén kielégíti egy éhes nyári gyomor minden szükségletét. Ahhoz azonban, hogy ne csak laktató, de gyors is legyen az étel, be kell vetnünk pár furfangot. Így még a legrohanósabb hétköznapokon is nagyobb macera nélkül megalkothatjuk a nyári, magyaros egytálételek legikonikusabb darabját. Nézzük a lecsótippeket!

4 tipp az igazán gyors lecsóhoz: ha így főzöd, seperc alatt elkészül

Vágj mindent apróra

Sokat gyorsíthatunk a folyamaton azáltal, ha a felhasznált hagymát, paprikát és paradicsomot alapból apróbbra vágjuk. Így nem megy majd el azzal az idő, hogy a hatalmas darabok puhulására és szétfővésére várunk.

További opció lehet például a paradicsomot koktélparadicsomra cserélni, esetleg előre sütött paprikát használni a nyers helyett (persze csak ha van épp otthon).

Főzz egyszerre mindent

Hatalmas egyet nem értések övezik azt a kérdést, hogy a lecsófőzés során mégis minek kéne először a fazékban landolnia. Nos, míg a sorrendnek tényleg van kézzelfogható eredménye, a gyorsítás érdekében eltekinthetünk ettől.

Dobjuk egyszerre a fazékba az apróra vágott hagymát, paprikát, paradicsomot, majd egészítsük ki olajjal és fűszerekkel, és hagyjuk közepes lángon, fedő alatt rotyogni nagyjából 10-15 percig. Ezen a ponton a lecsó már kész, persze ha akad még időnk, és igényeljük, tovább is főzhetjük a ragut.

Egészítsd ki néhány ízbombával

Egy igazán jó lecsó aromája több forrásból is származhat (pl. zsiradék, lassan főtt zöldségek szaftja, fűszerek), amely források egy gyorsított menetű főzésben hajlamosak lehetnek elapadni. Ahhoz, hogy a villámlecsónk így is finom, karakteres legyen, használjunk némi sűrített paradicsomot és füstölt fűszerpaprikát, ezzel utánozva a türelmesen rotyogtatott zöldségragu ízét ás állagát.

Dobd be a sütőbe

Lecsót persze nemcsak a tűzhelyen készíthetünk, hanem a sütőben is: a felvágott zöldségeket némi olajjal és fűszerrel egy tepsire dobva, majd 200-230 fokon 10-15 percig tüzelve hasonlóan egységes állagú és gazdag szaftú végeredményt kaphatunk, mint egy fazékban történő, hosszadalmas kevergetés esetén. Ráadásul itt még figyelni sem kell nagyon az ételre, hiszen szinte magát készíti el.

