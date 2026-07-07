Ezeket a kellemetlen tüneteket okozhatja, ha észrevétlenül túl sok B6-vitamint viszel be

A B6-vitamin elengedhetetlen az egészséges működéshez, és az a meglepő hírünk, hogy nem biztos, hogy csak az ételekből viszed be. Energiaitalokkal, étrend-kiegészítőkkel és dúsított italokkal könnyen több kerülhet belőle a szervezetedbe, mint amennyire szükséged van.

A vitaminokkal kapcsolatban sokszor inkább gondolunk arra, hogy nem viszünk be belőlük eleget, mintsem arra, hogy túladagoljuk őket. A B-vitaminoknak fontos szerepük van többek között az idegrendszer, az anyagcsere és az agyműködés támogatásában. A B-vitaminok többféle formában vannak jelen az étrendünkben, olyan alapanyagokkal is bevihetjük őket, mint a tojás, a csicseriborsó, a spenót, a káposzta, a napraforgómag vagy a lazac.

Túl sok B6-vitamin: ezekben a termékekben lehet több, mint gondolnád

A B6-vitamin különösen érdekes, mert a testünk működésének számos folyamatában részt vesz, és a hétköznapi étrendből is viszonylag könnyen hozzájuthatunk.

A B6-vitamin többek között az idegrendszerünket támogatja, természetes forrásai közé pedig tartoznak a halak, a marhamáj, a burgonya, más keményítőtartalmú ételek és több gyümölcs is.

Miért kerül B6-vitamin ennyi termékbe?

A B6-vitamin jól hangzik minden olyan termék címkéjén, amelyet energiaszint, stresszkezelés, koncentráció vagy anyagcsere-támogatás köré építenek.

Bizonyos tápanyagok együtt hatékonyabban hasznosulhatnak, mások viszont versenghetnek egymással, ezért új étrend-kiegészítő szedése előtt érdemes szakemberrel egyeztetni.

Könnyen előfordulhat, hogy egy multivitamin, egy külön B-komplex és egy edzéshez használt italpor is tartalmaz B6-vitamint, így a napi bevitel észrevétlenül magasabb lesz, mint amennyire valójában szükség lenne.

A vízben oldódó vitaminokat sem lehet korlátlanul szedni

Sokan azért nem aggódnak a B-vitaminok miatt, mert vízben oldódó vitaminokról van szó, így csak legyintenek, hogy a szervezet a felesleg egy részét úgyis ki tudja üríteni, de ez nem jelenti azt, hogy a tartósan magas bevitel teljesen kockázatmentes.

Kutatás Az amerikai National Institutes of Health összefoglalója szerint a nagy mennyiségű B6-vitamin hosszabb távon idegrendszeri panaszokkal, például érzészavarral, zsibbadással, koordinációs problémákkal, illetve emésztési tünetekkel, például hányingerrel vagy gyomorégéssel is összefügghet. Ugyanez a forrás azt is írja, hogy az EFSA 2023-as szakvéleménye felnőtteknek napi 12 milligrammban határozta meg a B6-vitamin felső beviteli szintjét.

A fentiek nem jelentik azt, hogy egy-egy nagyobb adag azonnal komoly bajt okoz, de a rendszeres, indokolatlanul magas bevitelre érdemes odafigyelni, főleg akkor, ha többféle étrend-kiegészítőt használunk párhuzamosan.

Ezeket a kellemetlen tüneteket okozhatja, ha észrevétlenül túl sok B6-vitamint viszel be

Nem az ételekkel szokott lenni a baj

A B6-vitamin természetes élelmiszerekből történő bevitele általában nem jelent problémát. A csicseriborsó, a hal, a szárnyasok, a burgonya, a banán vagy a lazac továbbra is értékes része lehet egy változatos étrendnek.

Az NIH szerint a magas B6-bevitelből adódó mellékhatások nem az élelmiszerekből származó B6-vitaminhoz, hanem elsősorban a tartósan nagy dózisú kiegészítőkhöz köthetők.

Éppen ezért nem az a megoldás, hogy elhagyjuk a B6-vitaminban gazdag alapanyagokat. Sokkal hasznosabb, ha megnézzük, hányféle kiegészítőben vagy dúsított termékben szerepel ugyanaz a vitamin.

Egy ausztrál kutatás szerint a B6-vitamin hatással lehet az álomfelidézésre, vagyis arra, mennyire emlékszünk az álmainkra. Ez is jól mutatja, mennyire sokféle folyamatban lehet szerepe, de nem jelenti azt, hogy nagy dózisban, kontroll nélkül érdemes szedni.

Kiknek érdemes különösen figyelniük?

Dohányosoknál különösen fontos az óvatosság a nagy dózisú B-vitaminokkal! Egy korábbi cikkünkben írtunk róla , hogy egy kutatás szerint a B6- és B12-vitamin hosszú távú, nagy dózisú szedése dohányos férfiaknál magasabb tüdőrákkockázattal függhetett össze - a cikkben nagy dózisként napi 20 milligrammnál több B6-vitamin szerepelt.

Így ellenőrizd, nem viszel-e be túl sok B6-vitamint

Első lépésként nézd meg azoknak a termékeknek a címkéjét, amelyeket naponta vagy hetente többször fogyasztasz.

A B6-vitamin a címkéken többféle néven is szerepelhet, például piridoxin, piridoxin-hidroklorid vagy P5P, vagyis piridoxál-5-foszfát formájában. Az NIH szerint a B6-vitamin étrend-kiegészítőkben önállóan, multivitaminokban és B-komplex készítményekben is gyakran előfordul, ha több termékben is megtalálod, add össze a mennyiségeket. Sok kiegészítő nemcsak a napi szükséglet 100 százalékát tartalmazza, hanem annak többszörösét is.

Mit tegyél, ha túl sok B6-vitamint tartalmazó terméket használsz?

Nem kell pánikba esni, de érdemes tudatosabbnak lenni, ha többféle étrend-kiegészítőt szedsz, gondold végig, valóban szükséged van-e mindegyikre, vagy csak megszokásból kerülnek be a napi rutinodba.

Fontos! A teljes értékű ételeket nem érdemes emiatt elhagyni. A hal, a burgonya, a hüvelyesek, a banán vagy a magvak továbbra is helyet kaphatnak az étrendedben. Inkább a kiegészítők és dúsított termékek halmozását kerüld!

Amennyiben zsibbadást, bizsergést, égő érzést, egyensúlyproblémát vagy tartós emésztési panaszokat tapasztalsz, és közben magas dózisú étrend-kiegészítőket is szedsz, érdemes orvossal egyeztetni.

Nem kell félni a B6-vitamintól, csak nem mindegy, honnan jön

A B6-vitamin fontos tápanyag, és a legtöbb ember kiegyensúlyozott étrend mellett biztonságosan hozzájut a szükséges mennyiséghez.

A probléma inkább akkor kezdődik, amikor ugyanazt a vitamint többféle készítményből, italból és dúsított termékből visszük be egyszerre.

A legegyszerűbb megoldás, ha időnként átnézed a címkéket, lehet, hogy nincs is szükséged annyi plusz vitaminra, mint amennyit észrevétlenül beviszel.

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