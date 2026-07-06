Az endokrinológus szerint: 5 szokás, amit érdemes elhagyni az egészséges vércukorszintért

A stabil vércukorszint sok szempontból fontos, például azért is, hogy közérzeted kiegyensúlyozott legyen. Ha nem tudod, mit kell tenned ezért, akkor olvasd el az endokrinológus javaslatait!
Hogy milyen tünetei lehetnek, ha nem stabil a vércukrod?
Szinte egészen biztosan tapasztaltad már attól függően, hogy éppen alacsony vagy magas vércukorszint jelentkezett nálad.
A magas vércukorszint tünetei
A magas vércukorszint tüneteihez tartozik:
- a szájszárazság,
- fokozott szomjúságérzet,
- a krónikus fáradtság,
- a gyakori vizelési inger,
- a homályos látás
- és a lassú sebgyógyulás jelensége is.
Az alacsony vércukorszint tünetei
Az alacsony vércukorszint tüneteihez tartozik:
- a remegés,
- a hideg verítékezés,
- a heves vagy szapora szívdobogás,
- a szédülés,
- az erős éhségérzet és szokatlan idegesség vagy ingerlékenység.
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Ha érdekel, milyen értékek számítanak bele a normál vércukorszint tartományba, akkor olvass tovább!