Életmód

2026.07.06.

Az endokrinológus szerint: 5 szokás, amit érdemes elhagyni az egészséges vércukorszintért

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A vércukorszint nem csak a cukorbetegek számára fontos. Ha gyakran tör rád a délutáni fáradtság, farkaséhes leszel néhány órával étkezés után, vagy állandóan édességre vágysz, érdemes odafigyelni arra, milyen szokások befolyásolják a vércukorszintedet. A jó hír, hogy néhány egyszerű változtatással sokat tehetsz az egyensúlyért.

A stabil vércukorszint sok szempontból fontos, például azért is, hogy közérzeted kiegyensúlyozott legyen. Ha nem tudod, mit kell tenned ezért, akkor olvasd el az endokrinológus javaslatait!

gyorskaját eszegető nő
Az endokrinológus szerint: 5 szokás, amit érdemes elhagyni az egészséges vércukorszintért

Hogy milyen tünetei lehetnek, ha nem stabil a vércukrod?

Szinte egészen biztosan tapasztaltad már attól függően, hogy éppen alacsony vagy magas vércukorszint jelentkezett nálad.

A magas vércukorszint tünetei

A magas vércukorszint tüneteihez tartozik:

  • a szájszárazság,
  • fokozott szomjúságérzet,
  • a krónikus fáradtság,
  • a gyakori vizelési inger,
  • a homályos látás
  • és a lassú sebgyógyulás jelensége is.

Az alacsony vércukorszint tünetei

Az alacsony vércukorszint tüneteihez tartozik:

  • a remegés,
  • a hideg verítékezés,
  • a heves vagy szapora szívdobogás,
  • a szédülés,
  • az erős éhségérzet és szokatlan idegesség vagy ingerlékenység.

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg, mik ezek a szokások!

5 fotó

Ha érdekel, milyen értékek számítanak bele a normál vércukorszint tartományba, akkor olvass tovább!

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