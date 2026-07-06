A vércukorszint nem csak a cukorbetegek számára fontos. Ha gyakran tör rád a délutáni fáradtság, farkaséhes leszel néhány órával étkezés után, vagy állandóan édességre vágysz, érdemes odafigyelni arra, milyen szokások befolyásolják a vércukorszintedet. A jó hír, hogy néhány egyszerű változtatással sokat tehetsz az egyensúlyért.

A stabil vércukorszint sok szempontból fontos, például azért is, hogy közérzeted kiegyensúlyozott legyen. Ha nem tudod, mit kell tenned ezért, akkor olvasd el az endokrinológus javaslatait!

Az endokrinológus szerint: 5 szokás, amit érdemes elhagyni az egészséges vércukorszintért

Hogy milyen tünetei lehetnek, ha nem stabil a vércukrod?

Szinte egészen biztosan tapasztaltad már attól függően, hogy éppen alacsony vagy magas vércukorszint jelentkezett nálad.

A magas vércukorszint tünetei

A magas vércukorszint tüneteihez tartozik:

a szájszárazság,

fokozott szomjúságérzet,

a krónikus fáradtság,

a gyakori vizelési inger,

a homályos látás

és a lassú sebgyógyulás jelensége is.

Az alacsony vércukorszint tünetei

Az alacsony vércukorszint tüneteihez tartozik:

a remegés,

a hideg verítékezés,

a heves vagy szapora szívdobogás,

a szédülés,

az erős éhségérzet és szokatlan idegesség vagy ingerlékenység.

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