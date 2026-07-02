Rántott csirkecomb klasszikusan
Hozzávalók
A rántott csirkecombhoz
-
4 db csirke alsócomb
-
só ízlés szerint
-
150 g finomliszt
-
2 db tojás (L-es)
-
200 g zsemlemorzsa
-
500 ml napraforgó olaj
- 14% Fehérje
- 33% Szénhidrát
- 10% Zsír
A rántott csirkecombhoz
-
250g csirke alsócomb270 kcal
-
0 kcal
-
75g finomliszt273 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
100g zsemlemorzsa395 kcal
-
250g napraforgó olaj111 kcal
- 14% Fehérje
- 33% Szénhidrát
- 10% Zsír
A rántott csirkecombhoz
-
500g csirke alsócomb539 kcal
-
0 kcal
-
150g finomliszt546 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
200g zsemlemorzsa790 kcal
-
500g napraforgó olaj221 kcal
- 14% Fehérje
- 33% Szénhidrát
- 10% Zsír
A rántott csirkecombhoz
-
34.2g csirke alsócomb37 kcal
-
0 kcal
-
10.3g finomliszt37 kcal
-
7.5g tojás9 kcal
-
13.7g zsemlemorzsa54 kcal
-
34.2g napraforgó olaj15 kcal
- 14% Fehérje
- 33% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 44% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 57.5 g
Zsír
-
Összesen 38.5 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 15 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 11 g
-
Koleszterin 334 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2039.6 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 99 mg
-
Kálcium 235 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 95 mg
-
Foszfor 615 mg
-
Nátrium 980 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 129.7 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 173.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 101 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 43 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 16 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 154 micro
-
Kolin: 253 mg
-
Retinol - A vitamin: 101 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 428 micro
- 14% Fehérje
- 33% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 44% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 114.9 g
Zsír
-
Összesen 77.1 g
-
Telített zsírsav 17 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 30 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 22 g
-
Koleszterin 668 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4079.2 g
-
Cink 11 mg
-
Szelén 199 mg
-
Kálcium 470 mg
-
Vas 15 mg
-
Magnézium 191 mg
-
Foszfor 1230 mg
-
Nátrium 1960 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 259.5 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 13 mg
Víz
-
Összesen 347.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 202 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 12 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 86 micro
-
K vitamin: 24 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 31 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 309 micro
-
Kolin: 506 mg
-
Retinol - A vitamin: 202 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 856 micro
- 14% Fehérje
- 33% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 44% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 7.9 g
Zsír
-
Összesen 5.3 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 46 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 279.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 32 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 84 mg
-
Nátrium 134 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 17.8 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 23.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 14 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 6 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 21 micro
-
Kolin: 35 mg
-
Retinol - A vitamin: 14 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 59 micro
Elkészítés
A rántott csirkecombhoz
- A csirkecombokat átnézzük, és az esetlegesen bennük maradt tollakat kihúzkodjuk, majd alaposan besózzuk őket.
- A lisztet, a tojást és a zsemlemorzsát 3 mélyebb tányéra tesszük és a szokásos módon elkezdjük panírozni a combokat.
- Az olajat elkezdjük melegíteni egy mélyebb serpenyőben, közepes lángon. A jól átsült csirkecomboknak az a titka, hogy az olajat nem forrósítjuk túl, így oldalanként akár 10-12 percig is tudjuk sütni őket, anélkül, hogy megégne a bundájuk.
- Mikor az olaj kellően felmelegedett, beletesszük a combokat. Ne hagyjuk őket magára, folyamatosan forgassuk, ha úgy látjuk túl korán elkezd barnulni a panír, fordítsunk rajtuk és vegyük lejjebb a lángot. Így süssük oldalanként legalább 10-10 percig, hogy biztosan átsüljenek.
- Miután elkészültek, szedjük ki őket konyhai papírtörlőre és fogyasszuk őket frissen.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 20 p
Ki tudna ellenállni a rántott húsnak? Főleg, ha egy belül szaftos, kívül ropogós csirkecombról van szó, amit kézből harapva a legjobb fogyasztani. Nem kell félni tőle: a jól átsült rántott csirkecombot nem lehetetlen elkészíteni. Íme a recept!