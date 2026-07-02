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húsételek rántott hús

Rántott csirkecomb klasszikusan

Fekete Melinda
Aranybarna rántott csirkecombok piros kockás zsírpapíron, vajon pirított újburgonyával és kovászos uborkával tálalva
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A rántott csirkecombhoz

1118
Kalória
57.5g
Fehérje
129.7g
Szénhidrát
38.5g
Zsír
173.7g
Víz
334.1g
Koleszterin
6.5g
Élelmi rost
6.6g
Cukor
  • 14% Fehérje
  • 33% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A rántott csirkecombhoz

Összesen 1118 kcal
  • 14% Fehérje
  • 33% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A rántott csirkecombhoz

Összesen 2234 kcal
  • 14% Fehérje
  • 33% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A rántott csirkecombhoz

Összesen 152 kcal
  • 14% Fehérje
  • 33% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 44% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    57.5 g

Zsír

  • Összesen
    38.5 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    15 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    11 g
  • Koleszterin
    334 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2039.6 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    99 mg
  • Kálcium
    235 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    95 mg
  • Foszfor
    615 mg
  • Nátrium
    980 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    129.7 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    173.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    101 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    43 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    16 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    154 micro
  • Kolin:
    253 mg
  • Retinol - A vitamin:
    101 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    428 micro
Összesen 1118 kcal
  • 14% Fehérje
  • 33% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 44% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    114.9 g

Zsír

  • Összesen
    77.1 g
  • Telített zsírsav
    17 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    30 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    22 g
  • Koleszterin
    668 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4079.2 g
  • Cink
    11 mg
  • Szelén
    199 mg
  • Kálcium
    470 mg
  • Vas
    15 mg
  • Magnézium
    191 mg
  • Foszfor
    1230 mg
  • Nátrium
    1960 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    259.5 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    13 mg

Víz

  • Összesen
    347.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    202 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    12 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    86 micro
  • K vitamin:
    24 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    31 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    309 micro
  • Kolin:
    506 mg
  • Retinol - A vitamin:
    202 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    856 micro
Összesen 2234 kcal
  • 14% Fehérje
  • 33% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 44% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    7.9 g

Zsír

  • Összesen
    5.3 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    46 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    279.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    32 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    84 mg
  • Nátrium
    134 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    17.8 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    23.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    14 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    6 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    21 micro
  • Kolin:
    35 mg
  • Retinol - A vitamin:
    14 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    59 micro
Összesen 152 kcal

Elkészítés

A rántott csirkecombhoz

  1. A csirkecombokat átnézzük, és az esetlegesen bennük maradt tollakat kihúzkodjuk, majd alaposan besózzuk őket.
  2. A lisztet, a tojást és a zsemlemorzsát 3 mélyebb tányéra tesszük és a szokásos módon elkezdjük panírozni a combokat.
  3. Az olajat elkezdjük melegíteni egy mélyebb serpenyőben, közepes lángon. A jól átsült csirkecomboknak az a titka, hogy az olajat nem forrósítjuk túl, így oldalanként akár 10-12 percig is tudjuk sütni őket, anélkül, hogy megégne a bundájuk.
  4. Mikor az olaj kellően felmelegedett, beletesszük a combokat. Ne hagyjuk őket magára, folyamatosan forgassuk, ha úgy látjuk túl korán elkezd barnulni a panír, fordítsunk rajtuk és vegyük lejjebb a lángot. Így süssük oldalanként legalább 10-10 percig, hogy biztosan átsüljenek.
  5. Miután elkészültek, szedjük ki őket konyhai papírtörlőre és fogyasszuk őket frissen.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 20 p
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Ki tudna ellenállni a rántott húsnak? Főleg, ha egy belül szaftos, kívül ropogós csirkecombról van szó, amit kézből harapva a legjobb fogyasztani. Nem kell félni tőle: a jól átsült rántott csirkecombot nem lehetetlen elkészíteni. Íme a recept!

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