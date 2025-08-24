Család

2025.08.24.

Ez a gyümölcs lehet a titkos szuperételed: csökkenti a gyulladást, támogatja a szíved

Édes, szaftos, és minden évszakban elérhető. Fogyasztható nyersen, turmixban, salátában vagy süteményben, a gyomrod és a bélrendszered biztosan hálás lesz érte. Eláruljuk, melyik gyümölcsről van szó!

A körte tele van létfontosságú antioxidánsokkal, növényi vegyületekkel és élelmi rosttal, ráadásul teljesen zsír‑ és koleszterinmentes. Javíthatja az emésztést, csökkentheti a koleszterinszintet, és a közérzetet is támogatja. Egy közepes körte (kb. 178 g) hozzávetőlegesen 100 kalóriát tartalmaz. 

Ezért illeszd be a körtét az étrendedbe

  1. Rostforrás: egy közepes körte kb. 5,5 g rostot biztosít, ami a napi ajánlott bevitel jelentős részét fedezheti – különösen nők esetében. A pektin nevű oldható rost támogatja a bélflóra egészségét, segíti a koleszterinszint csökkentését, és elősegíti a teltségérzet kialakulását, ami támogatja a testsúlycsökkentést.
  2. Szív‑ és érrendszer támogatása: a körte nemcsak rostforrás, hanem tele van antioxidánsokkal: flavonoidokkal, fenolos vegyületekkel, amelyek segítenek csökkenteni a gyulladásokat, és óvják a sejteket a káros szabadgyököktől. Kutatások szerint a flavonoidokban gazdag étrend hosszú távon mérsékli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A káliumtartalommal együtt ez igazi „szívbarát” gyümölccsé teszi.
  3. Méregtelenítés elősegítése: a körte az egyik legjobb természetes emésztést segítő gyümölcs. Magas rosttartalmának köszönhetően támogatja a bélműködést, hozzájárul a rendszeres széklethez, táplálja a bélflórát. A benne található pektin nevű oldható rost prebiotikumként működik: segíti a jótékony baktériumok szaporodását, így hosszú távon erősítheti a bélrendszer egészségét. Magas víztartalma miatt is kedvezően hat az emésztésre, hiszen elősegíti a salakanyagok távozását, megelőzheti a székrekedést.
  4. Antioxidáns-védelem: a körte C‑ és K‑vitaminban, valamint rézben is gazdag — ezek hatékonyan semlegesítik a szabad gyököket, csökkentve a sejtkárosodás és daganatos folyamatok kockázatát.
  5. Vércukorbarát: glikémiás indexe alacsony (körülbelül 30-35), ami azt jelenti, hogy lassan emeli meg a vércukorszintet. Ez különösen fontos lehet inzulinrezisztencia vagy cukorbetegség esetén, mert nem okoz hirtelen vércukorszint-ingadozást.

