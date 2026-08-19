Megtévesztő hűségprogramok és átverős akciók: az ALDI egyik vezetője kiakadt

A brit Aldi vezérigazgatója szerint sok-sok áruházlánc átveri a vásárlókat a népszerű hűségkártyákkal és egyes termékek akár sokszor hónapokig tartó leakciózásával. Miről is van szó?

Az ALDI UK, azaz a brit ALDI vezérigazgatója, Giles Hurley, keményen fogalmaz a különféle, sokszor megtévesztő vásárlói hűségprogramokkal, hűségkártyákkal és akciókkal kapcsolatban, emiatt pedig a kormány ez irányú szigorítását is támogatja.

Hurley nyilatkozata szerint a fogyasztókat túl régóta bombázzák olyan akciós ajánlatokkal és hűségárakkal, amelyek kedvező vétel benyomását keltik, miközben ugyanaz a termék máshol jelentősen olcsóbb lehet - írja a Pénzcentrum.

A fogyasztóknak azt kéne figyelniük, ténylegesen mennyit fizetnek egy termékért, nem az akció nagyságát

Többek közt a Tesco és a Sainsbury's hűségprogramjaira is kitért, mert szerinte a vásárlókat egyre többször inkább a feltüntetett megtakarítás nagysága, mint a termék tényleges ára alapján bírják vásárlásra.

Hogyan lehet egy termék akár hónapokig akciós? A szakértők szerint nemcsak az egyszeri kedvezmények, hanem a hónapokon keresztül tartó akciók is megtéveszthetik a vásárlókat, hiszen felmerülhet a kérdés:



valóban kedvezményről van szó, vagy egyszerűen az akciós ár vált az új „normál” árrá?

A brit kormány már konkrét lépéseket is bejelentett:

Andy Burnham brit miniszterelnök augusztusban olyan fogyasztóvédelmi csomagot ismertetett, amely többek között:

a megtévesztő akciókat,

a mesterségesen megemelt „eredeti árakat”

és a valótlan kedvezményeket célozná.

A kabinet szerint az intézkedések évente akár 400 millió fonttal is javíthatnák a brit háztartások helyzetét.

Kitálalt a brit ALDI-vezér: rengeteg áruházi akció átveri a vásárlókat

Az áruházak nem értenek egyet

A kereskedelmi szektor vitatja, hogy az áruházláncok tisztességtelenül használnák ki a megélhetési költségek emelkedését. Jim Bligh, a Brit Kiskereskedelmi Szövetség igazgatója szerint nem helyes a teljes élelmiszer-kiskereskedelmet nyerészkedőként bemutatni, hiszen az ágazat az Egyesült Királyság egyik legalacsonyabb haszonkulccsal működő területe.

A szakértők tanácsa a vásárlóknak:

a fogyasztóknak elsősorban nem a feltüntetett kedvezmény mértékét kellene figyelniük, hanem azt, hogy ténylegesen mennyit fizetnek egy termékért.

Egy akció ugyanis csak akkor valódi előny, ha valóban alacsonyabb árat jelent a korábbi vagy a máshol elérhető árhoz képest.

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