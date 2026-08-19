Megtévesztő hűségprogramok és átverős akciók: az ALDI egyik vezetője kiakadt

Az ALDI UK, azaz a brit ALDI vezérigazgatója, Giles Hurley, keményen fogalmaz a különféle, sokszor megtévesztő vásárlói hűségprogramokkal, hűségkártyákkal és akciókkal kapcsolatban, emiatt pedig a kormány ez irányú szigorítását is támogatja.
Hurley nyilatkozata szerint a fogyasztókat túl régóta bombázzák olyan akciós ajánlatokkal és hűségárakkal, amelyek kedvező vétel benyomását keltik, miközben ugyanaz a termék máshol jelentősen olcsóbb lehet- írja a Pénzcentrum.
Többek közt a Tesco és a Sainsbury's hűségprogramjaira is kitért, mert szerinte a vásárlókat egyre többször inkább a feltüntetett megtakarítás nagysága, mint a termék tényleges ára alapján bírják vásárlásra.
Hogyan lehet egy termék akár hónapokig akciós?
valóban kedvezményről van szó, vagy egyszerűen az akciós ár vált az új „normál” árrá?
A brit kormány már konkrét lépéseket is bejelentett:
Andy Burnham brit miniszterelnök augusztusban olyan fogyasztóvédelmi csomagot ismertetett, amely többek között:
- a megtévesztő akciókat,
- a mesterségesen megemelt „eredeti árakat”
- és a valótlan kedvezményeket célozná.
A kabinet szerint az intézkedések évente akár 400 millió fonttal is javíthatnák a brit háztartások helyzetét.
Az áruházak nem értenek egyet
A kereskedelmi szektor vitatja, hogy az áruházláncok tisztességtelenül használnák ki a megélhetési költségek emelkedését. Jim Bligh, a Brit Kiskereskedelmi Szövetség igazgatója szerint nem helyes a teljes élelmiszer-kiskereskedelmet nyerészkedőként bemutatni, hiszen az ágazat az Egyesült Királyság egyik legalacsonyabb haszonkulccsal működő területe.
A szakértők tanácsa a vásárlóknak:
a fogyasztóknak elsősorban nem a feltüntetett kedvezmény mértékét kellene figyelniük, hanem azt, hogy ténylegesen mennyit fizetnek egy termékért.
Egy akció ugyanis csak akkor valódi előny, ha valóban alacsonyabb árat jelent a korábbi vagy a máshol elérhető árhoz képest.
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