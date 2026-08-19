Augusztus 20-tól országszerte közel 500 cukrászdában lehet megkóstolni a 2026-os Magyarország Tortáját és Magyarország Cukormentes Tortáját. Idén már térképes kereső is segít megtalálni a hivatalos árusítóhelyeket, így könnyen rátalálhatunk, hol kapható a két díjnyertes sütemény.

A Magyar Cukrász Ipartestület augusztus 18-án tette közzé a 2026-os győztes torták hivatalos értékesítési helyeinek listáját. A nyilvántartás jelenleg 485 cukrászdát tartalmaz, de a lista a későbbiekben még bővülhet. A különlegesség idén az, hogy a vásárlók térképen is megkereshetik a hozzájuk legközelebbi cukrászdát.

Magyarország Tortája 2026: itt lehet megkóstolni a győztes desszerteket forrás

Két győztes torta került a középpontba

A 2026-os Magyarország Tortája verseny győztese a Bíborfehér lett. A versenyt idén huszadik alkalommal rendezte meg a Magyar Cukrász Ipartestület, ezúttal a rögös túró és a tejföl állt a pályázat középpontjában.

A cukormentes kategóriában a Szilvafácska szerezte meg az első helyet. A torta a balatongyöröki Promenád Kávéházhoz kötődik, és a Magyarország Cukormentes Tortája versenyben bizonyult a legjobbnak.

Augusztus 20-tól indul a kóstolás

A két győztes desszertet 2026. augusztus 20-tól lehet megvásárolni. Budapesten a Magyar Ízek Utcája rendezvényen, a Várkert Bazárnál is elérhetők lesznek, emellett pedig az ország számos pontján, a hivatalos cukrászda-listán szereplő üzletekben is meg lehet találni őket.

A hivatalos lista nemcsak magyarországi helyeket tartalmaz: a győztes torták egyes határon túli cukrászdákban is elérhetők lehetnek.

A kereső segítségével a vásárlók település alapján is könnyebben megtalálhatják a számukra megfelelő értékesítési pontot.

Szilvafácska, a cukormentes győztes forrás

Nem érdemes indulás előtt ellenőrzés nélkül útnak indulni

Fontos, hogy attól még, hogy egy cukrászda szerepel a hivatalos árusítóhelyek között, az adott pillanatban nem feltétlenül lesz készleten mindkét torta. A Magyar Cukrász Ipartestület ezért arra kéri a vásárlókat, hogy indulás előtt érdeklődjenek az aktuális készletről a kiválasztott cukrászdánál.

A hivatalos árusítóhelyek listája és a térképes kereső a Magyar Cukrász Ipartestület honlapján érhető el.

Így aki az augusztus 20-i ünnepi program mellé egy szelet idei országtortát is betervezne, már előre megkeresheti a hozzá legközelebbi hivatalos cukrászdát.

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