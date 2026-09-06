Gasztro

2026.09.06.

Nosalty Heti Menü: zöldséghangsúlyos hét krémlevesekkel, tepsis megoldásokkal + csokis sütikkel

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Zöldségekből sose elég! Húsos és húsmentes, változatos zöldségekkel turbózott tepsis finomságok, kreatív krémlevesek és csokis csodák érkeznek a héten.

Zöldséges egytálételek, rakottasok, tepsis húsok velük sült zöldségekkel, körettel, valamint zöldségkrémlevesek és kreatívan variált csokoládés sütik, pohárkrémek, torták következnek, melyek bizonyítják: mindig van új a Nap alatt, és mindig lehet valami mást, valami nem megszokottat és elcsépeltet tálalni ebédre, vacsorára.

A hétre hozunk nektek többek közt sült fetát, tepsis lecsót, cukkinis-gombás tepsis rizst, fehércsokikrémet, csokis zabpalacsintát, répakrémlevest, zöldséges lasagnet, de sült csirkét és trüffeltortát is!

Olasz rakott padlizsán kerek agyagedényben sütve, fehérborral
Olasz rakott padlizsán (parmigiana di melanzane), recept a képre kattintva nyílik!
Nosalty

Ha szeretnétek végre látni, milyen heti menüt gondoltunk ki nektek a hétre, kattintsátok végig a napokat - mindegyik napra három fogás jut, levessel, főétellel és desszerttel:

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