Nosalty Heti Menü: zöldséghangsúlyos hét krémlevesekkel, tepsis megoldásokkal + csokis sütikkel

Zöldségekből sose elég! Húsos és húsmentes, változatos zöldségekkel turbózott tepsis finomságok, kreatív krémlevesek és csokis csodák érkeznek a héten.

Zöldséges egytálételek, rakottasok, tepsis húsok velük sült zöldségekkel, körettel, valamint zöldségkrémlevesek és kreatívan variált csokoládés sütik, pohárkrémek, torták következnek, melyek bizonyítják: mindig van új a Nap alatt, és mindig lehet valami mást, valami nem megszokottat és elcsépeltet tálalni ebédre, vacsorára.

A hétre hozunk nektek többek közt sült fetát, tepsis lecsót, cukkinis-gombás tepsis rizst, fehércsokikrémet, csokis zabpalacsintát, répakrémlevest, zöldséges lasagnet, de sült csirkét és trüffeltortát is!

Olasz rakott padlizsán (parmigiana di melanzane), recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

Ha szeretnétek végre látni, milyen heti menüt gondoltunk ki nektek a hétre, kattintsátok végig a napokat - mindegyik napra három fogás jut, levessel, főétellel és desszerttel: