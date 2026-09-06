Nosalty Heti Menü: zöldséghangsúlyos hét krémlevesekkel, tepsis megoldásokkal + csokis sütikkel

Zöldséges egytálételek, rakottasok, tepsis húsok velük sült zöldségekkel, körettel, valamint zöldségkrémlevesek és kreatívan variált csokoládés sütik, pohárkrémek, torták következnek, melyek bizonyítják: mindig van új a Nap alatt, és mindig lehet valami mást, valami nem megszokottat és elcsépeltet tálalni ebédre, vacsorára.
A hétre hozunk nektek többek közt sült fetát, tepsis lecsót, cukkinis-gombás tepsis rizst, fehércsokikrémet, csokis zabpalacsintát, répakrémlevest, zöldséges lasagnet, de sült csirkét és trüffeltortát is!
Ha szeretnétek végre látni, milyen heti menüt gondoltunk ki nektek a hétre, kattintsátok végig a napokat - mindegyik napra három fogás jut, levessel, főétellel és desszerttel:
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Leves
Égetett cukkinikrémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű132Kalória3.5gFehérje10.9gSzénhidrát9.3gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű496Kalória18.8gFehérje11.5gSzénhidrát42.6gZsír
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Desszert
Étcsokis cornflakes-szeletadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű698Kalória11gFehérje58.3gSzénhidrát49.4gZsír
vasárnap
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Leves
Mexikói krémlevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű605Kalória33gFehérje100.8gSzénhidrát11gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1080Kalória73gFehérje101.2gSzénhidrát40.8gZsír
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Desszert
Bazsalikomos fehércsokoládé-krémadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű361Kalória4.9gFehérje24.3gSzénhidrát27.9gZsír
hétfő
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Leves
Ízes gombakrémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű290Kalória8.2gFehérje15.4gSzénhidrát23.3gZsír
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Főétel
Tepsis lecsó egyszerűenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű130Kalória2.5gFehérje13.4gSzénhidrát8.6gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű255Kalória2.5gFehérje37.8gSzénhidrát10.5gZsír
kedd
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű547Kalória23.5gFehérje61.6gSzénhidrát23.3gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű742Kalória26.2gFehérje31.6gSzénhidrát57.7gZsír
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Desszert
Csokis zabpalacsintaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű447Kalória15.2gFehérje69.5gSzénhidrát12.5gZsír
szerda
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Leves
Őszi sárgarépa-krémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes331Kalória3.5gFehérje43.8gSzénhidrát17.2gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű257Kalória6.5gFehérje38.3gSzénhidrát4.7gZsír
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Desszert
Csokis keksz fehér babbóladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű644Kalória26.6gFehérje88.2gSzénhidrát22.7gZsír
csütörtök
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű391Kalória6.9gFehérje23.7gSzénhidrát32.2gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes502Kalória28.2gFehérje53.7gSzénhidrát17.3gZsír
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű649Kalória7.5gFehérje55.9gSzénhidrát46gZsír
péntek
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű431Kalória23.8gFehérje66.2gSzénhidrát7.4gZsír
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Főétel
Tepsis csirkecomb krumplivaladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű506Kalória26.2gFehérje40.4gSzénhidrát27.1gZsír
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Desszert
Dupla csokis trüffeltortaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű568Kalória7.9gFehérje40.9gSzénhidrát41.4gZsír
szombat
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