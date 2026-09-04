Életmód

2026.09.04.

4 tévhit a szénhidrátokról, amit ideje elfelejteni, ha fontos a vércukorszinted

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A szénhidrátokat gyakran úgy állítják be, mintha a vércukor legnagyobb ellenségei lennének. Kenyér, tészta, rizs, gyümölcs: sokan már ezek láttán is arra gondolnak, hogy „ezt biztosan nem szabad”, mert nem tesznek jót a vércukorszintnek. Igaz ez?

A dietetikusok szerint nem feltétlenül a szénhidrátok teljes elhagyása a cél, hanem az, hogy milyen szénhidrátot, milyen mennyiségben és mivel együtt fogyasztunk. Lássuk, milyen tévhiteket kellene mindenkinek sutba vágni a szénhidrátfogyasztás és a vércukorszint kapcsolatáról.

Tésztaevés
4 tévhit a szénhidrátokról, amit ideje elfelejteni, ha fontos a vércukorszinted

A szénhidrátoknak igenis lehet helyük egy olyan étrendben, aminek célja az egészséges vércukorszint támogatása, és a lényeg nem feltétlenül a szénhidrátok korlátozása.

Ehelyett, ha megértjük a szénhidrátokkal és a vércukorszinttel kapcsolatos gyakori tévhitek mögött rejlő tényeket, könnyebben hozhatunk olyan döntéseket, amelyek egyszerre táplálóak és hosszú távon is fenntarthatók.

A szénhidrátok teljes elhagyása helyett érdemes inkább azok minőségére és mennyiségére összpontosítani, gyakrabban választani rostban gazdag szénhidrátforrásokat, valamint fehérjével és/vagy egészséges zsírokkal együtt fogyasztani őket, hogy kiegyensúlyozottabb étkezést alkossanak.

Ahogy a dietetikus fogalmaz:

A vércukorszint szabályozása többről szól, mint a cukor elkerüléséről. A szénhidrátok minősége és mennyisége, az adag mérete, az étkezés összetétele, a gyógyszerek, a fizikai aktivitás és az egyéni reakció mind számítanak.

Ezért sem szabad félni a szénhidrátoktól, hiszen testünk egészséges működéséhez elengedhetetlenek.

Kattints a képre a galériáért, és böngészd végig a tévhiteket!

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