Ezt a bolti halat egyáltalán nem ajánlják a szakácsok – pedig rengetegen veszik

Olcsó, gyorsan elkészíthető és szinte teljesen szálkamentes, ezért sok háztartásban rendszeresen kerül az asztalra. A szakácsok mégsem ajánlják szívesen!

A pangasius, vagy más néven ázsiai cápaharcsa az elmúlt években a hazai üzletek fagyasztópultjainak egyik állandó szereplője lett. Népszerűsége érthető: általában kedvező az ára, könnyen fűszerezhető, ráadásul szinte teljesen szálkamentes. Ha azonban elsősorban egészségügyi okokból szeretnénk több halat enni, akadnak nála sokkal jobb választások.

A pangasius, vagy más néven ázsiai cápaharcsa az elmúlt években a hazai üzletek fagyasztópultjainak egyik állandó szereplője lett.

Ezért szeretik olyan sokan a pangasiust

A pangasius elsősorban Délkelet-Ázsiából, nagy mennyiségben Vietnámból érkezik Európába. Intenzív tenyésztésének köszönhetően viszonylag olcsón előállítható, így az ára gyakran jóval kedvezőbb, mint például a lazacé vagy a pisztrángé.

Fehér húsa enyhe ízű, ezért azok is könnyebben megbarátkozhatnak vele, akik nem kedvelik a karakteresebb halakat. Süthető sütőben, serpenyőben, kerülhet panírba vagy akár zöldséges egytálételekbe is.

Nem feltétlenül a szennyeződés jelenti a problémát

A pangasiusról időről időre felbukkannak olyan állítások, amelyek a tenyésztési körülményeket vagy az esetleges szennyeződéseket kifogásolják. Az Európai Unióban forgalomba kerülő élelmiszereket ugyanakkor élelmiszer-biztonsági követelmények és ellenőrzések szabályozzák.

Ha a hal tápanyag értékét vizsgáljuk, más területen találhatjuk a pangasius egyik legnagyobb hátrányát: meglehetősen kevés omega-3 zsírsavat tartalmaz.

Kevés benne az értékes omega-3

A halfogyasztást többek között azért javasolják rendszeresen, mert bizonyos halfajták jelentős mennyiségű omega-3 zsírsavat tartalmazhatnak. Ebben azonban hatalmas különbség van az egyes fajok között.

A zsírosabb halak, például a szardínia, a hering, a makréla vagy a lazac sokkal gazdagabb omega-3-források lehetnek. A pangasius ezzel szemben sovány hal, így ebből az értékes zsírsavból is kevesebbet tartalmaz. Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem ehető, de ha kifejezetten az omega-3-bevitel növelése a cél, nem ez az első számú választás.

A pisztráng is jó alternatíva lehet

Nem feltétlenül kell drága tengeri halakhoz nyúlni. A pisztráng például könnyen beszerezhető, egyszerűen elkészíthető, és tápanyag-összetétele is kedvező lehet.

Érdemes tehát a halfilék közötti választáskor nem csupán az árcédulát és a szálkák számát nézni, hanem azt is, milyen tápanyagokat biztosít az adott fajta.

Az elkészítés módja sem mindegy

Még egy kedvező tápanyag-összetételű halból is könnyen nehéz fogás válhat, ha vastag panírban, sok olajban sütjük ki. Ha könnyebb vacsorára vágyunk, jobb megoldás lehet kevés olívaolajjal és fűszerekkel sütőben megsütni, vagy serpenyőben minimális zsiradékkal elkészíteni.

A pangasius tehát továbbra is praktikus és pénztárcabarát alapanyag lehet, de nem lehet a legegészségesebb halfajták közé sorolni. Ha a halat elsősorban értékes zsírsavai miatt fogyasztod, érdemes más fajtát választani.

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