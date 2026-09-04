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szendvics melegszendvics

Welsh rarebit, a brit sajtos melegszendvics

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

485
Kalória
19.5g
Fehérje
53.9g
Szénhidrát
20.7g
Zsír
75.6g
Víz
79.9g
Koleszterin
4.2g
Élelmi rost
6.1g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 485 kcal
  • 12% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 2914 kcal
  • 12% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 12% Zsír
Összesen 278 kcal
  • 12% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 44% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    19.5 g

Zsír

  • Összesen
    20.7 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    80 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1505 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    42 mg
  • Kálcium
    371 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    53 mg
  • Foszfor
    306 mg
  • Nátrium
    725 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    53.9 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    75.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    159 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    15 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    102 micro
  • Kolin:
    56 mg
  • Retinol - A vitamin:
    156 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    41 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    83 micro
Összesen 485 kcal
  • 12% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 44% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    117.2 g

Zsír

  • Összesen
    123.9 g
  • Telített zsírsav
    59 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    32 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    13 g
  • Koleszterin
    480 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    9030.3 g
  • Cink
    14 mg
  • Szelén
    254 mg
  • Kálcium
    2227 mg
  • Vas
    23 mg
  • Magnézium
    321 mg
  • Foszfor
    1834 mg
  • Nátrium
    4349 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    323.1 g
  • Cukor
    37 mg
  • Élelmi rost
    25 mg

Víz

  • Összesen
    453.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    956 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    92 micro
  • K vitamin:
    37 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    35 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    612 micro
  • Kolin:
    335 mg
  • Retinol - A vitamin:
    936 micro
  • α-karotin
    8 micro
  • β-karotin
    248 micro
  • β-crypt
    8 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    499 micro
Összesen 2914 kcal
  • 12% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 44% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    11.2 g

Zsír

  • Összesen
    11.9 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    46 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    864.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    24 mg
  • Kálcium
    213 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    31 mg
  • Foszfor
    176 mg
  • Nátrium
    416 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    30.9 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    43.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    91 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    9 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    59 micro
  • Kolin:
    32 mg
  • Retinol - A vitamin:
    90 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    24 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    48 micro
Összesen 278 kcal

Elkészítés

  1. A vajat egy kis edényben megolvasztjuk, majd rászórjuk a lisztet és egy gyors rántást készítünk. Jöhetnek bele a fűszerek: a Worcestershire-szósz, a mustár és a bors - keverjük el ezekkel a rántást.
  2. Hozzáöntjük a sört, alaposan elkeverjük, majd főzzük pár percet, hogy távozzon belőle az alkohol. Ezután jöhet bele a reszelt sajt, majd ha. csomómentesre kevertük, alaposan sózzuk és belekeverünk egy tojássárgáját is.
  3. Közben a kenyeret felszeleteljük, ha pedig nem elég száraz még, akkor érdemes meg is pirítani egy kicsit, hogy ne áztassa majd el a sajtszósz.
  4. A sörös sajtkrémet a kenyérszeletekre kanalazzuk, majd sütőben 10 perc alatt aranybarnára pirítjuk.
  5. Azon melegében tálaljuk, frissen aprított snidlinggel megszórva.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 10 p
  • Sütés hőfoka: 210 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

A sajtos melegszendvics rajongóinak egyszerűen muszáj kipróbálnia a britek sörös verzióját, ami aranybarnára és buborékosra pirítva az igazi. Remek megmentője a félszáraz kenyérnek is, amiből fél órán belül fejedelmi reggeli vagy vacsora válhat ezáltal.

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