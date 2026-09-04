Welsh rarebit, a brit sajtos melegszendvics
Hozzávalók
-
30 g vaj
-
2 ek finomliszt
-
1 ek worcestershire-szósz
-
1 tk mustár (angol mustár)
-
fekete bors ízlés szerint
-
1.5 dl sör (ALE vagy más világos sör)
-
200 g cheddar sajt
-
só ízlés szerint
-
1 db tojássárgája
-
12 szelet kenyér
-
snidling ízlés szerint
- 12% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
5g vaj36 kcal
-
5g finomliszt18 kcal
-
1 kcal
-
1g mustár0 kcal
-
0 kcal
-
25g sör11 kcal
-
33g cheddar sajt134 kcal
-
0 kcal
-
3g tojássárgája11 kcal
-
100g kenyér274 kcal
-
0 kcal
- 12% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
30g vaj215 kcal
-
30g finomliszt109 kcal
-
8 kcal
-
5g mustár3 kcal
-
0 kcal
-
150g sör65 kcal
-
200g cheddar sajt806 kcal
-
0 kcal
-
20g tojássárgája64 kcal
-
600g kenyér1644 kcal
-
0 kcal
- 12% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 12% Zsír
-
2.9g vaj21 kcal
-
2.9g finomliszt10 kcal
-
1 kcal
-
0.5g mustár0 kcal
-
0 kcal
-
14.4g sör6 kcal
-
19.1g cheddar sajt77 kcal
-
0 kcal
-
1.9g tojássárgája6 kcal
-
57.4g kenyér157 kcal
-
0 kcal
- 12% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 44% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 19.5 g
Zsír
-
Összesen 20.7 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 80 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1505 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 42 mg
-
Kálcium 371 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 53 mg
-
Foszfor 306 mg
-
Nátrium 725 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 53.9 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 75.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 159 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 15 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 102 micro
-
Kolin: 56 mg
-
Retinol - A vitamin: 156 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 41 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 83 micro
- 12% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 44% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 117.2 g
Zsír
-
Összesen 123.9 g
-
Telített zsírsav 59 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 32 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 13 g
-
Koleszterin 480 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 9030.3 g
-
Cink 14 mg
-
Szelén 254 mg
-
Kálcium 2227 mg
-
Vas 23 mg
-
Magnézium 321 mg
-
Foszfor 1834 mg
-
Nátrium 4349 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 323.1 g
-
Cukor 37 mg
-
Élelmi rost 25 mg
Víz
-
Összesen 453.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 956 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 92 micro
-
K vitamin: 37 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 35 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 612 micro
-
Kolin: 335 mg
-
Retinol - A vitamin: 936 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 248 micro
-
β-crypt 8 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 499 micro
- 12% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 12% Zsír
- 44% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 11.2 g
Zsír
-
Összesen 11.9 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 46 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 864.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 24 mg
-
Kálcium 213 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 31 mg
-
Foszfor 176 mg
-
Nátrium 416 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 30.9 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 43.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 91 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 9 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 59 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 90 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 24 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 48 micro
Elkészítés
- A vajat egy kis edényben megolvasztjuk, majd rászórjuk a lisztet és egy gyors rántást készítünk. Jöhetnek bele a fűszerek: a Worcestershire-szósz, a mustár és a bors - keverjük el ezekkel a rántást.
- Hozzáöntjük a sört, alaposan elkeverjük, majd főzzük pár percet, hogy távozzon belőle az alkohol. Ezután jöhet bele a reszelt sajt, majd ha. csomómentesre kevertük, alaposan sózzuk és belekeverünk egy tojássárgáját is.
- Közben a kenyeret felszeleteljük, ha pedig nem elég száraz még, akkor érdemes meg is pirítani egy kicsit, hogy ne áztassa majd el a sajtszósz.
- A sörös sajtkrémet a kenyérszeletekre kanalazzuk, majd sütőben 10 perc alatt aranybarnára pirítjuk.
- Azon melegében tálaljuk, frissen aprított snidlinggel megszórva.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 10 p
- Sütés hőfoka: 210 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A sajtos melegszendvics rajongóinak egyszerűen muszáj kipróbálnia a britek sörös verzióját, ami aranybarnára és buborékosra pirítva az igazi. Remek megmentője a félszáraz kenyérnek is, amiből fél órán belül fejedelmi reggeli vagy vacsora válhat ezáltal.