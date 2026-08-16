Heti Menü: Magyaros hét augusztus 20-a alkalmából pörköltekkel, rétesekkel és krémesekkel

A magyaros konyha a magyar emberek számára az étkezés alfája és ómegája, az origó, a megmásíthatatlan, mindig biztos kiindulópont: pörköltek, hagyma, paprika, krumpli, csirke-, marha- és sertéshús, krémesek, rétesek és minden amit a magyaros ízlés szeret, és méltó az utolsó nyári napokhoz. Készítünk a héten töltött paprikát, rakott krumplit, zúza-, gomba- és csirkepörköltet, de nyári bableves, paprikás karfiolleves, daragaluska-leves, gyümölcsleves, borsó- és karalábéleves is rotyog majd a konyhánkban.
Hogy milyen édességekre számíthatunk? Már soroljuk is: francia, dalmát és hartyáni krémes, tökös-túrós és mákos-meggyes rétes, sőt mézes krémes is sül nálunk, hogy szó ne érhesse a ház elejét az augusztus huszadikai, államalapítást ünneplő hetet illetően.
Íme heti menünk, mely kiváló klasszikusokkal és kevésbé elcsépelt magyaros levesekkel, főételekkel, süteményekkel áll elétek!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű342Kalória17.9gFehérje39.2gSzénhidrát12.7gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű167Kalória4.1gFehérje28.8gSzénhidrát5.7gZsír
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Desszert
Tökös-túrós rétesadagIdőpKöltségolcsóNehézségnehéz350Kalória17.6gFehérje43.7gSzénhidrát10.8gZsír
vasárnap
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Leves
Magyaros karfiollevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű79Kalória2.2gFehérje11gSzénhidrát3.6gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű495Kalória47.1gFehérje9.7gSzénhidrát26.6gZsír
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Desszert
Dalmát krémesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes480Kalória11.1gFehérje51.8gSzénhidrát26.6gZsír
hétfő
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű181Kalória15gFehérje20.8gSzénhidrát4.3gZsír
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Főétel
Sütőben sült töltött paprikaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes354Kalória21.8gFehérje32.4gSzénhidrát13gZsír
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Desszert
Francia krémes, ahogy mi szeretjükadagIdőpKöltségköltségesNehézségnehéz909Kalória14.7gFehérje79.9gSzénhidrát59.1gZsír
kedd
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes442Kalória14.6gFehérje62.1gSzénhidrát15.6gZsír
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Főétel
Fenséges csirkepaprikásadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes663Kalória46.7gFehérje35gSzénhidrát35gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségnehéz510Kalória13.6gFehérje78.1gSzénhidrát16gZsír
szerda
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Leves
Nyári fejtettbab-levesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű617Kalória33.9gFehérje89.7gSzénhidrát15.8gZsír
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű818Kalória37.3gFehérje37.6gSzénhidrát57.4gZsír
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Desszert
Hartyáni krémesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1030Kalória16.1gFehérje150.2gSzénhidrát39.2gZsír
csütörtök
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Leves
Citromos karalábélevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű137Kalória3gFehérje15.5gSzénhidrát5.4gZsír
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Főétel
Tejfölös gombapörköltadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű174Kalória4gFehérje9.1gSzénhidrát14.4gZsír
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Savanyúság
Kovászos uborka hagyományosanadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű81Kalória4.1gFehérje15.8gSzénhidrát1.3gZsír
péntek
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű121Kalória2.2gFehérje26.9gSzénhidrát1.4gZsír
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű731Kalória54.4gFehérje11.8gSzénhidrát48.2gZsír
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Desszert
Csodapuha mézes krémesadagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes649Kalória8.4gFehérje94.4gSzénhidrát26.4gZsír
szombat
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