Mentes

2026.08.16.

Heti Menü: Magyaros hét augusztus 20-a alkalmából pörköltekkel, rétesekkel és krémesekkel

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Mi mással készülnénk nektek az augusztus huszadikai időszakra, egyben a nyarat hivatalosan is lezáró napokra, mint hőn szeretett, örökzöld magyaros receptekkel?

A magyaros konyha a magyar emberek számára az étkezés alfája és ómegája, az origó, a megmásíthatatlan, mindig biztos kiindulópont: pörköltek, hagyma, paprika, krumpli, csirke-, marha- és sertéshús, krémesek, rétesek és minden amit a magyaros ízlés szeret, és méltó az utolsó nyári napokhoz. Készítünk a héten töltött paprikát, rakott krumplit, zúza-, gomba- és csirkepörköltet, de nyári bableves, paprikás karfiolleves, daragaluska-leves, gyümölcsleves, borsó- és karalábéleves is rotyog majd a konyhánkban.

Rántott csirkecombok koviubival, sült krumplival
Rántott csirkecomb klasszikusan, receptért kattints a képre!
Nosalty / Fekete Melinda

Hogy milyen édességekre számíthatunk? Már soroljuk is: francia, dalmát és hartyáni krémes, tökös-túrós és mákos-meggyes rétes, sőt mézes krémes is sül nálunk, hogy szó ne érhesse a ház elejét az augusztus huszadikai, államalapítást ünneplő hetet illetően.

Íme heti menünk, mely kiváló klasszikusokkal és kevésbé elcsépelt magyaros levesekkel, főételekkel, süteményekkel áll elétek!

Még több magyaros receptet itt keress!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

krumplileves

Kovászos uborkás újkrumplileves

A kovászos uborka nyáron szinte kötelező szereplője a hűtőnek, de nemcsak köretként vagy magában érdemes elővenni. Ebben a házias levesben az újkrumplival, a tejföllel és a friss ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept