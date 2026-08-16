Heti Menü: Magyaros hét augusztus 20-a alkalmából pörköltekkel, rétesekkel és krémesekkel

A magyaros konyha a magyar emberek számára az étkezés alfája és ómegája, az origó, a megmásíthatatlan, mindig biztos kiindulópont: pörköltek, hagyma, paprika, krumpli, csirke-, marha- és sertéshús, krémesek, rétesek és minden amit a magyaros ízlés szeret, és méltó az utolsó nyári napokhoz. Készítünk a héten töltött paprikát, rakott krumplit, zúza-, gomba- és csirkepörköltet, de nyári bableves, paprikás karfiolleves, daragaluska-leves, gyümölcsleves, borsó- és karalábéleves is rotyog majd a konyhánkban.

Rántott csirkecomb klasszikusan, receptért kattints a képre! Nosalty / Fekete Melinda

Hogy milyen édességekre számíthatunk? Már soroljuk is: francia, dalmát és hartyáni krémes, tökös-túrós és mákos-meggyes rétes, sőt mézes krémes is sül nálunk, hogy szó ne érhesse a ház elejét az augusztus huszadikai, államalapítást ünneplő hetet illetően.

Íme heti menünk, mely kiváló klasszikusokkal és kevésbé elcsépelt magyaros levesekkel, főételekkel, süteményekkel áll elétek!

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