Az igazi paradicsomos húsgombóc és társai: 8 szaftos gombóc, amiért ölre mennénk, annyira jó

Kevés olyan házias étel van, amely annyiféle arcát tudja mutatni, mint a húsgombóc.
Lehet paradicsomos szósszal tálalt klasszikus, krémes svéd változat, mediterrán fűszerekkel készülő görög fogás vagy éppen citromos mártásban úszó különlegesség, a lényeg, hogy szinte bármilyen ízvilághoz könnyen hozzáigazítható.
Válogatásunkban olyan húsgombócos recepteket gyűjtöttünk össze, amelyek között a jól ismert klasszikusoktól a nemzetközi kedvencekig mindenki találhat kedvére valót.
Ha köretet is keresel mellé, ezekkel a krumplis és rizses köretekkel biztosan nem lőhetsz mellé:
Miért szeretjük a húsgombócot?
A húsgombóc egyik legjobb tulajdonsága, hogy egyszerű alapanyagokból készítünk izgalmas, tartalmas ételt. A darált húsos masszát ráadásul szinte végtelenül variálhatod a fűszerezéssel és a hozzá kínált szósszal, így ugyanaz az alapanyag egészen más fogássá változhat.
- Sokféleképpen elkészíthető: sütheted serpenyőben, sütőben, főzheted szószban, és a fűszerezéssel is bátran kísérletezhetsz.
- Nemzetközi kedvenc: a svéd, görög és olasz változatok is megmutatják, mennyire különböző karakterű lehet ugyanaz az étel.
- A szósz teszi igazán izgalmassá: paradicsomos, tejszínes, citromos vagy fűszeres mártással is remekül működik.
- Előre is elkészíthető: a húsgombóc jól bírja a melegítést, ezért akár másnapra is kényelmesen előkészítheted.
- Könnyű variálni: a fűszernövények, fokhagyma, hagyma és különböző fűszerek segítségével mindig új ízvilágot próbálhatsz ki.
Íme húsgombócos receptajánlónk a klasszikus paradicsomostól a svéd és görög változatokig:
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű680Kalória64.5gFehérje38.1gSzénhidrát30.1gZsírA görögök a citrom fanyarságára esküsznek!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű523Kalória33.8gFehérje54.5gSzénhidrát19.3gZsírA klasszikus, a mamáé, a nagyié, a miénk.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű254Kalória23.7gFehérje15.3gSzénhidrát10.7gZsírA svédek tudják, mitől gurul a húsgolyó.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz2760Kalória144.3gFehérje315.2gSzénhidrát104.3gZsírRengeteg keleties ízvilágú fűszer, amit imádni fogtok.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1025Kalória70.8gFehérje80gSzénhidrát45.9gZsírPesztó? Miért ne, az olaszok már ezt is kipróbálták!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes562Kalória42.2gFehérje26.8gSzénhidrát31.9gZsírExtrás olasz változat, természetesen házi paradicsomszósszal.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű638Kalória38.1gFehérje56.5gSzénhidrát24.9gZsírAz a klasszik, IKEA-féle húsgolyó, házi kiadásban.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű410Kalória31.1gFehérje40.3gSzénhidrát13.9gZsírMéztől is megbolondulhatnak a golyóbisok.
A húsgombóc nemzetközi kedvenc
Ugyanaz az alapötlet, mégis egészen más végeredmény: a húsgombóc a világ számos konyhájában megtalálható, és mindenhol egy kicsit más fűszerezést, mártást és tálalást kap.
Éppen ez benne az egyik legjobb: ha egyszer ráérzel a húsgombóc alapjára, szinte minden alkalommal készíthetsz belőle valami újat. Egy kis fokhagyma, rozmaring, oregánó, petrezselyem vagy citrom már teljesen más karaktert adhat neki.
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