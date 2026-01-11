Heti Menü – Reggeli kencék, húsmentes egytálételek, finom kekszek hete

-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű295Kalória10.2gFehérje27.7gSzénhidrát16.1gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű248Kalória5.4gFehérje38.1gSzénhidrát8.8gZsír
Desszert
Ciniminis kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű491Kalória5.7gFehérje67.9gSzénhidrát22.4gZsír
hétfő
Előétel
Répás-babos mártogatósadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű609Kalória31.9gFehérje92gSzénhidrát14.8gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű341Kalória10.1gFehérje55gSzénhidrát9.4gZsír
Desszert
Marcipánnal töltött kekszadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű489Kalória6.9gFehérje58.1gSzénhidrát26.4gZsír
kedd
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű103Kalória2.2gFehérje13gSzénhidrát5.8gZsír
Főétel
Húsmentes töltött cukkiniadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű87Kalória4.2gFehérje12gSzénhidrát3.3gZsír
Desszert
Csokis keksz fehér babbóladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű644Kalória26.6gFehérje88.2gSzénhidrát22.7gZsír
szerda
Előétel
Legfinomabb körözöttadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű226Kalória10.5gFehérje1.8gSzénhidrát19.5gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű232Kalória8.7gFehérje25.5gSzénhidrát11.1gZsír
Desszert
Narancsos-mandulás kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű303Kalória9.8gFehérje24.9gSzénhidrát18.6gZsír
csütörtök
Előétel
Avokádókrém ahogy helena készítiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű158Kalória2.2gFehérje8.3gSzénhidrát14.2gZsír
Főétel
Vegán pad thaiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes711Kalória34gFehérje98.9gSzénhidrát23.2gZsír
Desszert
Tahinis-csokidarabos amerikai kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű278Kalória4.8gFehérje30.4gSzénhidrát16.1gZsír
péntek
Előétel
A legkrémesebb hummuszadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű197Kalória4.9gFehérje11.3gSzénhidrát15.5gZsír
Főétel
Lencsés pásztorpiteadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű500Kalória17.7gFehérje62.9gSzénhidrát21.3gZsír
Desszert
TejbegrízkekszadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű243Kalória3.2gFehérje34.7gSzénhidrát10.6gZsír
szombat
Előétel
Selymes-füstös erdélyi zakuszkaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű317Kalória7.8gFehérje36.2gSzénhidrát18gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű478Kalória22.8gFehérje74.6gSzénhidrát11.2gZsír
Desszert
Amaretti keksz egyszerűenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű346Kalória20.2gFehérje53.6gSzénhidrát6gZsír
vasárnap
Heti Menü – Reggeli kencék, húsmentes egytálételek, finom kekszek hete
A héten nem főzünk levest, hanem reggeli vagy előétel gyanánt hozunk isteni, krémes, zöldséges kencéket, különböző szendvicskrémeket. A főétel egy-egy húsmentes vega vagy vegán egytálétel lesz, a napi desszert pedig változatos kekszekben ölt testet.