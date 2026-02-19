Házi bagel
Hozzávalók
Bagel
-
250 g finomliszt
-
1 teáskanál só
-
1 teáskanál cukor
-
150 ml víz
-
0.5 tasak (11 gr) instant élesztő
-
1 teáskanál szódabikarbóna
Tetejére
-
3 ek szezámmag
-
3 ek mák
-
4 ek olívaolaj
-
2 ek juharszirup
- 7% Fehérje
- 45% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 37% Víz
Fehérje
-
Összesen 36.6 g
Zsír
-
Összesen 56.5 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 29 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 17 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4046.1 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 96 mg
-
Kálcium 669 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 233 mg
-
Foszfor 673 mg
-
Nátrium 2353 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 230.7 g
-
Cukor 25 mg
-
Élelmi rost 16 mg
Víz
-
Összesen 192.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 20 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 236 micro
-
Kolin: 36 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 45 micro
Elkészítés
Bagel
- A cukrot keverjük bele a vízbe. Majd egy tálba szórjuk a lisztet, a sót, a cukrot, az élesztőt és öntsük bele a cukros vizet.
- Jól dolgozzuk össze és dagasszuk, amíg jól összeáll a tészta.
- Fedjük le és tegyük el kelni 1 órát.
- 4 egyenlő részre szedjük, gombócot formázunk belőle és lefedve hagyjuk kelni még 30 percet.
- A gombócokat formázzuk meg bagelnek és szódabikarbónás-sós forrásban lévő vízben főzzük őket 1 percig. Az idő felénél fordítsuk meg.
- Csepegtessük le róluk a vizet és helyezzük sütőpapíros tepsire. Ezután jöhet a díszítés a tetejére.
Tetejére
- Az olívaolajat keverjük ki a juharsziruppal és ízlés szerint higíthatjuk egy kis vízzel is. Kenjük meg a bagelek tetejét és szórjuk meg szezámmaggal és mákkal.
- 210 fokos sütőben süssük arany barnára kb. 15 perc alatt.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Főzés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 210 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül enyhén ropogós, belül pedig puha és rugalmas. Frissen, még langyosan a legjobb krémsajttal, vajjal vagy egy tartalmas szendvics alapjaként. Amikor kettévágod, és meglátod a szép belsejét, garantáltan büszke leszel rá, hogy ezt most otthon hoztad össze.