Házi bagel

Hankusz Sára
Sütőpapírral bélelt tepsin aranybarnára sült, házi készítésű bagelkarikák láthatók felülről fotózva, tetejükön szezámmaggal és mákkal megszórva
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Bagel

Tetejére

393
Kalória
9.2g
Fehérje
57.7g
Szénhidrát
14.1g
Zsír
48.1g
Víz
Koleszterin
4g
Élelmi rost
6.2g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 45% Szénhidrát
  • 11% Zsír

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Összesen 299 kcal

Elkészítés

Bagel

  1. A cukrot keverjük bele a vízbe. Majd egy tálba szórjuk a lisztet, a sót, a cukrot, az élesztőt és öntsük bele a cukros vizet.
  2. Jól dolgozzuk össze és dagasszuk, amíg jól összeáll a tészta.
  3. Fedjük le és tegyük el kelni 1 órát.
  4. 4 egyenlő részre szedjük, gombócot formázunk belőle és lefedve hagyjuk kelni még 30 percet.
  5. A gombócokat formázzuk meg bagelnek és szódabikarbónás-sós forrásban lévő vízben főzzük őket 1 percig. Az idő felénél fordítsuk meg.
  6. Csepegtessük le róluk a vizet és helyezzük sütőpapíros tepsire. Ezután jöhet a díszítés a tetejére.

Tetejére

  1. Az olívaolajat keverjük ki a juharsziruppal és ízlés szerint higíthatjuk egy kis vízzel is. Kenjük meg a bagelek tetejét és szórjuk meg szezámmaggal és mákkal.
  2. 210 fokos sütőben süssük arany barnára kb. 15 perc alatt.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Főzés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 15 p
  • Sütés hőfoka: 210 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül enyhén ropogós, belül pedig puha és rugalmas. Frissen, még langyosan a legjobb krémsajttal, vajjal vagy egy tartalmas szendvics alapjaként. Amikor kettévágod, és meglátod a szép belsejét, garantáltan büszke leszel rá, hogy ezt most otthon hoztad össze.

