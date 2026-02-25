Vásárlás

2026.02.25.

Lehet, hogy nem tudtad – Nemsokára lejár a SZÉP-kártyával való hidegélelmiszer-vásárlás határideje

Hideg élelmiszert vennél a SZÉP-kártyáddal? Akkor jobb, ha tudsz a szoros határidőről!

Érdemes eszünkbe vésni a közelgő határidőt, amennyiben hideg élelmiszert vásárolnánk a SZÉP-kártyánkon levő összegből - írja az nlc.

idős hölgy zöldséget vásárol
A hideg élelmiszerek beszerzésére csak 2026. április végéig van lehetőség!

A SZÉP-kártya felhasználási lehetőségei

A béren kívüli juttatásokat elsősorban pihenési, kikapcsolódási és szabadidős tevékenységekre, illetve vendéglátással kapcsolatos kiadásokra lehet fordítani.

A SZÉP-kártyát számos helyen elfogadják:

például szállodákban és egyéb szálláshelyeken, népszerű gyorsétterem-hálózatoknál, hagyományos éttermekben, ételkiszállítással foglalkozó vállalkozásoknál, valamint a munkahelyi étkezdékben is. Egyre több ételfutárcég biztosítja a kártyás fizetés lehetőségét, továbbá az élelmiszerüzletek melegétel-pultjainál is lehet vele fizetni.

Fontos: a meleg ételek vásárlása esetén nincs időbeli korlátozás arra vonatkozóan, hogy meddig használható a SZÉP-kártya!

A hideg élelmiszerek beszerzési határideje sajnos korlátozott!

A hideg élelmiszerek beszerzésére a hatályos szabályok értelmében csak
2026. április végéig van lehetőség!

Hideg élelmiszernek tekinthető a mindennapi alapélelmiszereken túl a kávé, tea, fűszerek, gabonafélék és egyéb malomipari termékek. Ezeket a nagyobb áruházláncokban, diszkontokban és kisebb boltokban vehetjük meg, de csak 2026. április 30-ig!

idős hölgy és fiatal nő bevásárol
A meleg ételek szép-kártyás vásárlása esetén nincs időbeli korlátozás

Egyéb tudnivalók a SZÉP-kártyáról:

  • hivatalosan csak egy évig használható fel a keretösszeg
  • csak a hivatalos SZÉP-kártya elfogadóhelyeken használható fel
  • készpénzre nem váltható!
  • a SZÉP-kártyával minden ismert boltláncban fizethetünk, de csak a hagyományos pénztáraknál, az önkiszolgáló kasszáknál nem!

Forrásunk volt.

