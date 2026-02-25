Lehet, hogy nem tudtad – Nemsokára lejár a SZÉP-kártyával való hidegélelmiszer-vásárlás határideje

Érdemes eszünkbe vésni a közelgő határidőt, amennyiben hideg élelmiszert vásárolnánk a SZÉP-kártyánkon levő összegből - írja az nlc.
A SZÉP-kártya felhasználási lehetőségei
A béren kívüli juttatásokat elsősorban pihenési, kikapcsolódási és szabadidős tevékenységekre, illetve vendéglátással kapcsolatos kiadásokra lehet fordítani.
A SZÉP-kártyát számos helyen elfogadják:
például szállodákban és egyéb szálláshelyeken, népszerű gyorsétterem-hálózatoknál, hagyományos éttermekben, ételkiszállítással foglalkozó vállalkozásoknál, valamint a munkahelyi étkezdékben is. Egyre több ételfutárcég biztosítja a kártyás fizetés lehetőségét, továbbá az élelmiszerüzletek melegétel-pultjainál is lehet vele fizetni.
Fontos: a meleg ételek vásárlása esetén nincs időbeli korlátozás arra vonatkozóan, hogy meddig használható a SZÉP-kártya!
A hideg élelmiszerek beszerzési határideje sajnos korlátozott!
2026. április végéig van lehetőség!
Hideg élelmiszernek tekinthető a mindennapi alapélelmiszereken túl a kávé, tea, fűszerek, gabonafélék és egyéb malomipari termékek. Ezeket a nagyobb áruházláncokban, diszkontokban és kisebb boltokban vehetjük meg, de csak 2026. április 30-ig!
Egyéb tudnivalók a SZÉP-kártyáról:
- hivatalosan csak egy évig használható fel a keretösszeg
- csak a hivatalos SZÉP-kártya elfogadóhelyeken használható fel
- készpénzre nem váltható!
- a SZÉP-kártyával minden ismert boltláncban fizethetünk, de csak a hagyományos pénztáraknál, az önkiszolgáló kasszáknál nem!