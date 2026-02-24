Ebben az esetben nem ajánlott céklalevet inni

Bár a céklalé számos egészségügyi előnnyel bír, nem minden napszakban ideális választás. Lefekvés előtt fogyasztva megzavarhatja az alvást, ezért érdemes tudni, mikor jobb inkább kihagyni, és mikor ajánlott inni.

A céklalé az utóbbi években szuperélelmiszerként él a köztudatban: sportolók dicsérik állóképesség-fokozó hatása miatt, egészségtudatosak rendszeresen fogyasztják a vérnyomás vagy a vérkeringés támogatására, és sokan hisznek a salaktalanító tulajdonságaiban is. Ugyanakkor van egy olyan dolog, amibe beleszólhat, ha (este) céklalevet iszunk – és ez az alvás.

Lefekvés előtt inkább ne igyunk céklalevet, mert élénkíthet

A céklalé magas a természetes nitráttartalma, ami élénkíthet

A nitrátok a szervezetben nitritté, majd nitrogén-monoxid-származékokká alakulnak, amelyek értágító hatásukkal segíthetik a vérkeringést és az edzés utáni regenerációt.

Ez a hatás ugyan hasznos lehet nappal vagy edzés előtt, de közvetlenül lefekvés előtt érdemes elkerülni, mert stimuláló jellegű hatást gyakorolhat a szervezetre, ami megnehezítheti az elalvást.

A nitrogén-monoxid fokozott szintje nem közvetlenül izgató hatású a klasszikus értelemben, mint például a koffein, mégis olyan élettani változásokat idézhet elő, amelyek felkészítik a testet és az idegrendszert a nappali aktivitásra. Ez az emelkedett éberségi szint vagy fokozott vérkeringés pedig nem mindenkinél idézi elő a pihentető alvást.

Lefekvés előtt ne igyunk céklalevet

Különösen azoknál, akik érzékenyek az emésztésükre vagy az éjszakai vércukorszint-ingadozásokra, előfordulhat, hogy a céklalé közvetlenül lefekvés előtt fogyasztva nehezebb elalvást vagy gyakoribb ébredéseket eredményez.

Céklalevet inkább a nap korábbi szakaszában fogyasszunk, reggel vagy ebéd előtt Getty Images

Ráadásul a céklalé természetes cukortartalma sem elhanyagolható

Bár ez a cukor komplexebb formában van jelen, mint a süteményekben vagy üdítőkben, mégis hatással lehet az alvási ciklusra, különösen azoknál, akik inzulinérzékenyek, vagy alvászavarokkal küzdenek. A test ugyanis az édes ízre reagál, és ez szintén „éberebb” állapotot idézhet elő egy olyan időszakban, amikor a szervezet már a nyugalomra és regenerálódásra készül.

Mikor igyuk? A szakértők azt javasolják, hogy céklalevet inkább a nap korábbi szakaszában fogyasszunk, például reggel vagy ebéd előtt, amikor a szervezet még aktív és a nitráttartalom hozzájárulhat a vérkeringés vagy az energiaszint javításához.

Összegzésként tehát: bár a céklalé sok egészségügyi előnyt kínál, nem minden napszakban ideális választás!

Ha alvásproblémákkal küzdesz, vagy fontos számodra, hogy elalvás után mély, nyugodt éjszakád legyen, inkább ne közvetlenül lefekvés előtt igyál céklalevet.

Egy kis odafigyeléssel az egészséges szokások még hatékonyabban szolgálhatják a tested-lelket.

Forrásunk volt.