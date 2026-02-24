Ebben az esetben nem ajánlott céklalevet inni

A céklalé az utóbbi években szuperélelmiszerként él a köztudatban: sportolók dicsérik állóképesség-fokozó hatása miatt, egészségtudatosak rendszeresen fogyasztják a vérnyomás vagy a vérkeringés támogatására, és sokan hisznek a salaktalanító tulajdonságaiban is. Ugyanakkor van egy olyan dolog, amibe beleszólhat, ha (este) céklalevet iszunk – és ez az alvás.
A céklalé magas a természetes nitráttartalma, ami élénkíthet
A nitrátok a szervezetben nitritté, majd nitrogén-monoxid-származékokká alakulnak, amelyek értágító hatásukkal segíthetik a vérkeringést és az edzés utáni regenerációt.
Ez a hatás ugyan hasznos lehet nappal vagy edzés előtt, de közvetlenül lefekvés előtt érdemes elkerülni, mert stimuláló jellegű hatást gyakorolhat a szervezetre, ami megnehezítheti az elalvást.
A nitrogén-monoxid fokozott szintje nem közvetlenül izgató hatású a klasszikus értelemben, mint például a koffein, mégis olyan élettani változásokat idézhet elő, amelyek felkészítik a testet és az idegrendszert a nappali aktivitásra. Ez az emelkedett éberségi szint vagy fokozott vérkeringés pedig nem mindenkinél idézi elő a pihentető alvást.
Lefekvés előtt ne igyunk céklalevet
Különösen azoknál, akik érzékenyek az emésztésükre vagy az éjszakai vércukorszint-ingadozásokra, előfordulhat, hogy a céklalé közvetlenül lefekvés előtt fogyasztva nehezebb elalvást vagy gyakoribb ébredéseket eredményez.
Ráadásul a céklalé természetes cukortartalma sem elhanyagolható
Bár ez a cukor komplexebb formában van jelen, mint a süteményekben vagy üdítőkben, mégis hatással lehet az alvási ciklusra, különösen azoknál, akik inzulinérzékenyek, vagy alvászavarokkal küzdenek. A test ugyanis az édes ízre reagál, és ez szintén „éberebb” állapotot idézhet elő egy olyan időszakban, amikor a szervezet már a nyugalomra és regenerálódásra készül.
Mikor igyuk?
Összegzésként tehát: bár a céklalé sok egészségügyi előnyt kínál, nem minden napszakban ideális választás!
Ha alvásproblémákkal küzdesz, vagy fontos számodra, hogy elalvás után mély, nyugodt éjszakád legyen, inkább ne közvetlenül lefekvés előtt igyál céklalevet.
Egy kis odafigyeléssel az egészséges szokások még hatékonyabban szolgálhatják a tested-lelket.