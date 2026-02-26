Ezernyi joghurtban, jégkrémben, húskészítményben megtalálható, és tönkreteheti a beleket

Rengeteg élelmiszeripari termékben megtalálható adalékanyag, mely a kutatások szerint gyengíti a bélbarriert és cukoranyagcsere-zavart okozhat. Lássuk, mi is az a karragén.

A karragén az egyik leggyakrabban használt élelmiszer-adalékanyag, mely millió tejtermékben, joghurtkészítményben, jégkrémben, füstölt hústermékben megtalálható.

A karragén sok joghurtkészítményben is megtalálható

Az új kutatások szerint azonban a stabilizátorként, sűrítőanyagként használt karragén még annál is veszélyesebb lehet, mint eddig gondoltuk:

bár élelmiszeripari használata engedélyezett, a tudományos vizsgálatok egyre inkább a bélfalat (bélbarriert) károsító, gyulladáskeltő hatására figyelmeztetnek.

Továbbá a karragén fogyasztása és az inzulinrezisztencia fokozódása, valamint a cukorbetegség kialakulásának kockázata között is összefüggést találtak.

Akár már hét alatt kárt tud okozni: Egy tanulmány szerint már akár két hét alatt károsodhat a bélbarrier (bélgát) funkciója egy átlagos étrend során bevitt karragén mennyiségétől.

A karrragén fogyasztásával fokozottan érdemes vigyáznia:

a túlsúlyos embereknek

embereknek a sérült bélbarrierrel rendelkezőknek

a krónikus bélgyulladással küzdőknek (főleg IBD, Crohn-betegség, fekélyes vastagbélgyulladás)

küzdőknek (főleg IBD, Crohn-betegség, fekélyes vastagbélgyulladás) vagy a fokozott béláteresztő képességgel küzdőknek

Sajnos az inzulinrezisztensek, cukorbetegek sincsenek biztonságban

Az adatok azt is kimutatták, hogy a magas karragéntartalmú étrend csökkentheti az inzulinérzékenységet, ami gyakran a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához vezet.

Fontos, hogy ez a hatás csak a nagyobb testtömegű résztvevőknél jelentkezett, náluk azonban magasabb gyulladásos vérmarkereket is mértek, sőt, a hipotalamusz — az agy cukoranyagcseréért és étvágyért felelős része — gyulladását is tapasztalták.

A bolti jégkrémek többsége is karragént rejt

A túlsúlyosak fokozott veszélynek vannak kitéve

"A tanulmány alapján azt látjuk, hogy a fiatal, egészséges egyének esetében nem tapasztalhatóak a karragénbevitellel összefüggésbe hozható anyagcsereproblémák, de idősebb, túlsúlyos embereknél már egyértelműek a negatív mellékhatások"

- fejti ki a tanulmány egyik szerzője, Professor Martin Stefan.

FONTOS! Olvassuk el az összetevőlistákat a termékek hátoldalán, és kerüljük el a karragént, tartósítószereket, mesterséges adalékanyagokat, stabilizátorokat, emulgeálószereket!

Forrásunk volt.