Ezernyi joghurtban, jégkrémben, húskészítményben megtalálható, és tönkreteheti a beleket

A karragén az egyik leggyakrabban használt élelmiszer-adalékanyag, mely millió tejtermékben, joghurtkészítményben, jégkrémben, füstölt hústermékben megtalálható.
Az új kutatások szerint azonban a stabilizátorként, sűrítőanyagként használt karragén még annál is veszélyesebb lehet, mint eddig gondoltuk:
bár élelmiszeripari használata engedélyezett, a tudományos vizsgálatok egyre inkább a bélfalat (bélbarriert) károsító, gyulladáskeltő hatására figyelmeztetnek.
Továbbá a karragén fogyasztása és az inzulinrezisztencia fokozódása, valamint a cukorbetegség kialakulásának kockázata között is összefüggést találtak.
Akár már hét alatt kárt tud okozni:
A karrragén fogyasztásával fokozottan érdemes vigyáznia:
- a túlsúlyos embereknek
- a sérült bélbarrierrel rendelkezőknek
- a krónikus bélgyulladással küzdőknek (főleg IBD, Crohn-betegség, fekélyes vastagbélgyulladás)
- vagy a fokozott béláteresztő képességgel küzdőknek
Sajnos az inzulinrezisztensek, cukorbetegek sincsenek biztonságban
Az adatok azt is kimutatták, hogy a magas karragéntartalmú étrend csökkentheti az inzulinérzékenységet, ami gyakran a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához vezet.
Fontos, hogy ez a hatás csak a nagyobb testtömegű résztvevőknél jelentkezett, náluk azonban magasabb gyulladásos vérmarkereket is mértek, sőt, a hipotalamusz — az agy cukoranyagcseréért és étvágyért felelős része — gyulladását is tapasztalták.
A túlsúlyosak fokozott veszélynek vannak kitéve
"A tanulmány alapján azt látjuk, hogy a fiatal, egészséges egyének esetében nem tapasztalhatóak a karragénbevitellel összefüggésbe hozható anyagcsereproblémák, de idősebb, túlsúlyos embereknél már egyértelműek a negatív mellékhatások"
- fejti ki a tanulmány egyik szerzője, Professor Martin Stefan.
FONTOS!