2026.02.26.

Ezernyi joghurtban, jégkrémben, húskészítményben megtalálható, és tönkreteheti a beleket

Rengeteg élelmiszeripari termékben megtalálható adalékanyag, mely a kutatások szerint gyengíti a bélbarriert és cukoranyagcsere-zavart okozhat. Lássuk, mi is az a karragén.

A karragén az egyik leggyakrabban használt élelmiszer-adalékanyag, mely millió tejtermékben, joghurtkészítményben, jégkrémben, füstölt hústermékben megtalálható.

joghurtot kanalazó kislány
A karragén sok joghurtkészítményben is megtalálható

Az új kutatások szerint azonban a stabilizátorként, sűrítőanyagként használt karragén még annál is veszélyesebb lehet, mint eddig gondoltuk:

bár élelmiszeripari használata engedélyezett, a tudományos vizsgálatok egyre inkább a bélfalat (bélbarriert) károsító, gyulladáskeltő hatására figyelmeztetnek.

Továbbá a karragén fogyasztása és az inzulinrezisztencia fokozódása, valamint a cukorbetegség kialakulásának kockázata között is összefüggést találtak.

Akár már hét alatt kárt tud okozni:

Egy tanulmány szerint már akár két hét alatt károsodhat a bélbarrier (bélgát) funkciója egy átlagos étrend során bevitt karragén mennyiségétől.

A karrragén fogyasztásával fokozottan érdemes vigyáznia:

  • a túlsúlyos embereknek
  • a sérült bélbarrierrel rendelkezőknek
  • a krónikus bélgyulladással küzdőknek (főleg IBD, Crohn-betegség, fekélyes vastagbélgyulladás)
  • vagy a fokozott béláteresztő képességgel küzdőknek

Sajnos az inzulinrezisztensek, cukorbetegek sincsenek biztonságban

Az adatok azt is kimutatták, hogy a magas karragéntartalmú étrend csökkentheti az inzulinérzékenységet, ami gyakran a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához vezet.

Fontos, hogy ez a hatás csak a nagyobb testtömegű résztvevőknél jelentkezett, náluk azonban magasabb gyulladásos vérmarkereket is mértek, sőt, a hipotalamusz — az agy cukoranyagcseréért és étvágyért felelős része — gyulladását is tapasztalták.

jégkrémet kanalazó fiatal nő
A bolti jégkrémek többsége is karragént rejt

A túlsúlyosak fokozott veszélynek vannak kitéve

"A tanulmány alapján azt látjuk, hogy a fiatal, egészséges egyének esetében nem tapasztalhatóak a karragénbevitellel összefüggésbe hozható anyagcsereproblémák, de idősebb, túlsúlyos embereknél már egyértelműek a negatív mellékhatások"

- fejti ki a tanulmány egyik szerzője, Professor Martin Stefan.

FONTOS!

Olvassuk el az összetevőlistákat a termékek hátoldalán, és kerüljük el a karragént, tartósítószereket, mesterséges adalékanyagokat, stabilizátorokat, emulgeálószereket!

Forrásunk volt.

Egy nő céklalevet iszik
Ebben az esetben nem ajánlott céklalevet inni

Bár a céklalé számos egészségügyi előnnyel bír, nem minden napszakban ideális választás. Lefekvés előtt fogyasztva megzavarhatja az alvást, ezért érdemes tudni, mikor jobb inkább kihagyni, és mikor ajánlott inni.

