Csapj le a Parkside csodaeszközére a Lidlben, mely a hobbikertészek kedvence lesz tavasszal

Ismét eltelt egy hét, ismét érkeznek a legizgalmasabb akciók az áruházakba, diszkontokba, boltokba. Ezúttal a Lidl saját márkás, Parkside eszközén akadt meg a szemünk, melyet első sorban a kerttel rendelkező vásárlók fognak szeretni - akciós a magasnyomású tisztító!

Közeleg a tavasz, és bár még mindig elég hideg van, és a hó is esik hébe-hóba, mi már készülünk a jobb időre és a kertben eltöltött percekre - úgy tűnik, nem vagyunk egyedül, mert a Lidl e heti akciójában kiszúrtunk egy kerti eszközt a Parkside-tól, melyre elég sokan le fogunk csapni.

2026. február 19-től február 22-ig elérhető a Lidlben a Parkside márkájú magasnyomású tisztítógép, Lidl Plus kártyával mindössze 39.999 forintért

lidl akciós újság
Akciós a Parkside magasnyomású tisztítója a Lidlben
via

Mire is jó egy magasnyomású tisztító?

A magasnyomású tisztító szuper praktikus a kertben vagy az udvaron: erőteljes vízsugárral távolítja el a makacs szennyeződéseket, mohát, algát, port, koszt és sarat a különféle felületekről.

Hasznos lehet többek közt:

  • kocsibeállók,
  • teraszok,
  • kerti bútorok,
  • járművek (bicikli, motor, autó stb.),
  • kerítések
  • és homlokzatok tisztítására.

Gyorsabb, praktikusabb és jóval hatékonyabb, mint a kézi súrolás, és sokoldalúan használható a ház körül.

emberek állnak sorba a Lidl előtt
Megéri lecsapni a Parkside eszközeire

A Lidl kiemelt ajánlata tehát aki kapja alapon csak pár napig érvényes!

2026. február 19-e és 22-e között érhető el a Parkside magasnyomású tisztítója, mely Lidl Plus kártyával 39.999 forint. Csapj le rá!

Forrásunk volt.

