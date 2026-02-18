r
Pihe-puha croissant fánk

Fekete Melinda
Cukorba forgatott, aranybarna, croissant formájú fánkok színes tányéron, mellettük málnalekvár.
Hozzávalók

A tésztához

A cukrozáshoz

377
Kalória
9.9g
Fehérje
54g
Szénhidrát
13.1g
Zsír
29.8g
Víz
73.5g
Koleszterin
1.7g
Élelmi rost
12.8g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A tésztához

A cukrozáshoz

Összesen 377 kcal
  • 9% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A tésztához

A cukrozáshoz

Összesen 3010 kcal
  • 9% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A tésztához

A cukrozáshoz

Összesen 199 kcal
  • 9% Fehérje
  • 50% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 28% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.9 g

Zsír

  • Összesen
    13.1 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    74 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    239.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    27 mg
  • Kálcium
    55 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    18 mg
  • Foszfor
    102 mg
  • Nátrium
    36 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    54 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    29.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    108 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    58 micro
  • Kolin:
    46 mg
  • Retinol - A vitamin:
    107 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    21 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    105 micro
Fehérje

  • Összesen
    5.2 g

Zsír

  • Összesen
    6.9 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    39 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    126.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    29 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    54 mg
  • Nátrium
    19 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    28.5 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    15.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    57 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    30 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    56 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    11 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    56 micro
Elkészítés

A tésztához

  1. Az alapanyagokat kimérjük, a tejet meglangyosítjuk és a vajat kissé felolvasztjuk, majd mindent egy keverőtálba teszünk. Robotgéppel vagy kézzel kb. 10 perc alatt kidagasztjuk a tésztát. Mikor szép gombócot kaptunk, egy konyharuhával letakarjuk a tálat és kb. 50-60 percig kelesztjük a tésztát.
  2. Mikor már duplájára kelt a tészta, akkor kinyújtjuk kb. fél cm vastagra, majd kis, hosszúkás háromszögeket vágunk belőle. A háromszögek legrövidebb oldalát középen bemetszük, nagyjából 1 cm hosszan, majd elkezdjük feltekerni. Az így kapott kis, croissant alakú fánkokat 10-15 percik hagyjuk kelni.
  3. Ez idő alatt szépen lassan felmelegítjük az olajat. Figyeljünk arra, hogy ne legyen túl forró, mert akkor hamar megég a fánkok külseje, a középen pedig nyersek maradnak.
  4. Mikor kellően melegnek érezzük az olajat, elkezdhetjük kisütni a fánkokat, először fedő alatt, majd fordítás után fedő nélkül oldalanként kb. 2-3 percig.

A cukrozáshoz

  1. Egy mély edénybe szórjuk a cukrokat és összekeverjük. Amint kiszedjük a fánkokat az olajból, a lecsepegtetés után rögtön forgassuk meg a vaníliás cukorban, majd tegyük őket szalvétára.
  2. Miután elkészültek a fánkok meg is tölthetjük őket kedvenc töltelékünkkel, de magában vagy lekvárba mártva is igazán finom.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 15 p
Ha már farsang, mért ne öltözhetne be a fánk is? Íme az aranybarna, tökéletesen puha farsangi fánk egy croissant jelmezébe bújtatva. Ha szeretnénk meg is tölthetjük, de önmagában, vagy lekvárba mártogatva is kitűnő csemege.

