Pihe-puha croissant fánk
Hozzávalók
A tésztához
-
450 g kenyérliszt bl80 (sima liszt is használható)
-
150 ml tej (kicserélhető növényi tejre is)
-
1 tasak (11 gr) instant élesztő
-
40 g cukor
-
1 csomag vaníliás cukor
-
100 g vaj (kicserélhető sütőmargarinra)
-
2 db tojás
-
100 g joghurt (kicserélhető növényi joghurtra)
-
1 csipet só
-
1 teáskanál vanília kivonat (opcionális)
-
500 ml napraforgó olaj
A cukrozáshoz
-
3 ek cukor
-
1 csomag vaníliás cukor
Fehérje
-
Összesen 5.2 g
Zsír
-
Összesen 6.9 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 39 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 126.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 29 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 54 mg
-
Nátrium 19 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 28.5 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 15.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 57 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 30 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 56 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 11 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 56 micro
Elkészítés
A tésztához
- Az alapanyagokat kimérjük, a tejet meglangyosítjuk és a vajat kissé felolvasztjuk, majd mindent egy keverőtálba teszünk. Robotgéppel vagy kézzel kb. 10 perc alatt kidagasztjuk a tésztát. Mikor szép gombócot kaptunk, egy konyharuhával letakarjuk a tálat és kb. 50-60 percig kelesztjük a tésztát.
- Mikor már duplájára kelt a tészta, akkor kinyújtjuk kb. fél cm vastagra, majd kis, hosszúkás háromszögeket vágunk belőle. A háromszögek legrövidebb oldalát középen bemetszük, nagyjából 1 cm hosszan, majd elkezdjük feltekerni. Az így kapott kis, croissant alakú fánkokat 10-15 percik hagyjuk kelni.
- Ez idő alatt szépen lassan felmelegítjük az olajat. Figyeljünk arra, hogy ne legyen túl forró, mert akkor hamar megég a fánkok külseje, a középen pedig nyersek maradnak.
- Mikor kellően melegnek érezzük az olajat, elkezdhetjük kisütni a fánkokat, először fedő alatt, majd fordítás után fedő nélkül oldalanként kb. 2-3 percig.
A cukrozáshoz
- Egy mély edénybe szórjuk a cukrokat és összekeverjük. Amint kiszedjük a fánkokat az olajból, a lecsepegtetés után rögtön forgassuk meg a vaníliás cukorban, majd tegyük őket szalvétára.
- Miután elkészültek a fánkok meg is tölthetjük őket kedvenc töltelékünkkel, de magában vagy lekvárba mártva is igazán finom.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 15 p
Ha már farsang, mért ne öltözhetne be a fánk is? Íme az aranybarna, tökéletesen puha farsangi fánk egy croissant jelmezébe bújtatva. Ha szeretnénk meg is tölthetjük, de önmagában, vagy lekvárba mártogatva is kitűnő csemege.