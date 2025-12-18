Vegán krumplirakottas magyarosan

Vannak olyan ételek, amelyekről elsőre nem gondolnánk, hogy el lehet őket készíteni vegán formában, pláne, úgy, hogy alig lehessen észrevenni a különbséget. Mi a rakott krumplit is ebbe a kategóriába soroltuk, mégis kipróbáltuk a vegán verzióját, és nagyon jól sült el. A Dr. Oetker Creme VEGA elképesztően szaftossá tette, a benne lévő pirospaprika és a füstölt, vegán termékek pedig megadták a magyaros ízeket.