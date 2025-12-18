r
egytálételek rakott krumpli

Vegán krumplirakottas magyarosan

Vegán krumplirakottas magyarosan
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A krémhez

A hagymás alaphoz

Az összeállításhoz

232
Kalória
8.7g
Fehérje
25.5g
Szénhidrát
11.1g
Zsír
135.6g
Víz
-
Koleszterin
3.5g
Élelmi rost
2g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A krémhez

A hagymás alaphoz

Az összeállításhoz

Összesen 232 kcal
  • 5% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A krémhez

A hagymás alaphoz

Az összeállításhoz

Összesen 928 kcal
  • 5% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A krémhez

A hagymás alaphoz

Az összeállításhoz

Összesen 81 kcal
  • 5% Fehérje
  • 14% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.7 g

Zsír

  • Összesen
    11.1 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    400.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    189 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    46 mg
  • Foszfor
    126 mg
  • Nátrium
    32 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    25.5 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    135.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    27 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    29 micro
  • Kolin:
    17 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    12 micro
Elkészítés

A krémhez

  1. Keverjük össze a hozzávalókat egy tálban, és tegyük félre.

A hagymás alaphoz

  1. Az olajon kezdjük el dinsztelni a felszeletelt hagymát, majd adjuk hozzá a fűszereket és a felkockázott füstölt tofut, és azokkal is dinszteljük pár percig.

Az összeállításhoz

  1. Főzzük meg a burgonyát, majd hagyjuk kihűlni. Miután kihűlt, pucoljuk meg, és vágjuk karikákra.
  2. Egy közepes méretű tepsi aljába kanalazzunk a dinsztelt hagymából, erre tegyük a burgonyakarikákat, a tofut és a gabonarudat. A tetejét locsoljuk meg a befűszerezett növényi tejföllel, majd rétegezzük tovább úgy, hogy a tetejére krumpli kerüljön, melyet lekenünk a növényi tejföllel.
  3. Süssük előmelegített sütőben kb. 15-20 percig.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Vannak olyan ételek, amelyekről elsőre nem gondolnánk, hogy el lehet őket készíteni vegán formában, pláne, úgy, hogy alig lehessen észrevenni a különbséget. Mi a rakott krumplit is ebbe a kategóriába soroltuk, mégis kipróbáltuk a vegán verzióját, és nagyon jól sült el. A Dr. Oetker Creme VEGA elképesztően szaftossá tette, a benne lévő pirospaprika és a füstölt, vegán termékek pedig megadták a magyaros ízeket.

