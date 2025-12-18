Vegán krumplirakottas magyarosan
Hozzávalók
A krémhez
8 ek növényi tejföl (Dr. Oetker Creme VEGA 300g)
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
1 teáskanál paprikakrém
2 ek víz
A hagymás alaphoz
2 ek napraforgó olaj
1 kis db vöröshagyma
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
1 teáskanál paprikakrém
100 g tofu (füstölt)
1 tk füstölt pirospaprika
Az összeállításhoz
700 g burgonya (főtt)
100 g vegán nuggets (vegán füstölt gabonarúd)
- 5% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 6% Zsír
A krémhez
40g növényi tejföl55 kcal
0 kcal
0 kcal
1g paprikakrém0 kcal
4g víz0 kcal
A hagymás alaphoz
35 kcal
13g vöröshagyma5 kcal
0 kcal
0 kcal
1g paprikakrém0 kcal
25g tofu36 kcal
0 kcal
Az összeállításhoz
175g burgonya101 kcal
25g vegán nuggets0 kcal
- 5% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 6% Zsír
A krémhez
160g növényi tejföl221 kcal
0 kcal
0 kcal
2g paprikakrém0 kcal
16g víz0 kcal
A hagymás alaphoz
16g napraforgó olaj141 kcal
50g vöröshagyma18 kcal
0 kcal
0 kcal
2g paprikakrém0 kcal
100g tofu144 kcal
0 kcal
Az összeállításhoz
700g burgonya404 kcal
100g vegán nuggets0 kcal
- 5% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 6% Zsír
A krémhez
14g növényi tejföl19 kcal
0 kcal
0 kcal
0.2g paprikakrém0 kcal
1.4g víz0 kcal
A hagymás alaphoz
1.4g napraforgó olaj12 kcal
4.4g vöröshagyma2 kcal
0 kcal
0 kcal
0.2g paprikakrém0 kcal
8.7g tofu13 kcal
0 kcal
Az összeállításhoz
61.1g burgonya35 kcal
8.7g vegán nuggets0 kcal
- 5% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
Kálcium
Foszfor
Magnézium
Nátrium
Szelén
TOP vitaminok
C vitamin:
Kolin:
E vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
B6 vitamin:
Fehérje
Összesen 8.7 g
Zsír
Összesen 11.1 g
Telített zsírsav 2 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
Összesen 400.9 g
Cink 1 mg
Szelén 5 mg
Kálcium 189 mg
Vas 2 mg
Magnézium 46 mg
Foszfor 126 mg
Nátrium 32 mg
Réz 0 mg
Mangán 1 mg
Szénhidrát
Összesen 25.5 g
Cukor 2 mg
Élelmi rost 4 mg
Víz
Összesen 135.6 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 0 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 2 mg
C vitamin: 27 mg
D vitamin: 0 micro
K vitamin: 3 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 29 micro
Kolin: 17 mg
Retinol - A vitamin: 0 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 1 micro
β-crypt 0 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 12 micro
Elkészítés
A krémhez
- Keverjük össze a hozzávalókat egy tálban, és tegyük félre.
A hagymás alaphoz
- Az olajon kezdjük el dinsztelni a felszeletelt hagymát, majd adjuk hozzá a fűszereket és a felkockázott füstölt tofut, és azokkal is dinszteljük pár percig.
Az összeállításhoz
- Főzzük meg a burgonyát, majd hagyjuk kihűlni. Miután kihűlt, pucoljuk meg, és vágjuk karikákra.
- Egy közepes méretű tepsi aljába kanalazzunk a dinsztelt hagymából, erre tegyük a burgonyakarikákat, a tofut és a gabonarudat. A tetejét locsoljuk meg a befűszerezett növényi tejföllel, majd rétegezzük tovább úgy, hogy a tetejére krumpli kerüljön, melyet lekenünk a növényi tejföllel.
- Süssük előmelegített sütőben kb. 15-20 percig.
Recept infó
- Főzés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Vannak olyan ételek, amelyekről elsőre nem gondolnánk, hogy el lehet őket készíteni vegán formában, pláne, úgy, hogy alig lehessen észrevenni a különbséget. Mi a rakott krumplit is ebbe a kategóriába soroltuk, mégis kipróbáltuk a vegán verzióját, és nagyon jól sült el. A Dr. Oetker Creme VEGA elképesztően szaftossá tette, a benne lévő pirospaprika és a füstölt, vegán termékek pedig megadták a magyaros ízeket.