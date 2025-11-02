Heti Menü: az őszi piac színe-java a tányérunkon, 7 napon át

-
Leves
AlmalevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű317Kalória2.1gFehérje45.5gSzénhidrát16.5gZsír
Főétel
Fenséges sütőtökös rizottóadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes446Kalória9.1gFehérje70.4gSzénhidrát11gZsír
Desszert
Diós kosárkaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű760Kalória13.8gFehérje89.3gSzénhidrát40.6gZsír
hétfő
Főétel
Sörbundás rántott gombaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű691Kalória8.5gFehérje43.6gSzénhidrát54gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű497Kalória13.9gFehérje38.9gSzénhidrát33.9gZsír
Desszert
Vaníliás grízpudingadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű267Kalória7.7gFehérje38.5gSzénhidrát7.9gZsír
kedd
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű257Kalória5.7gFehérje26.6gSzénhidrát16.3gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű651Kalória26gFehérje94gSzénhidrát19.8gZsír
Desszert
Fahéjas almakarikaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű442Kalória5.9gFehérje68.4gSzénhidrát17.2gZsír
szerda
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű412Kalória22.3gFehérje26.4gSzénhidrát24.9gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű397Kalória14.8gFehérje36.3gSzénhidrát22.7gZsír
Desszert
Birsalma piteadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1253Kalória16.4gFehérje199.1gSzénhidrát45.4gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű560Kalória16.1gFehérje28.7gSzénhidrát43.3gZsír
Főétel
Közel-keleties sült sütőtökadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű576Kalória13.7gFehérje51.8gSzénhidrát39.3gZsír
Desszert
Sváb gőzgombócadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű584Kalória14gFehérje97.3gSzénhidrát13.3gZsír
péntek
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű163Kalória3.3gFehérje20.5gSzénhidrát5.5gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1391Kalória44.8gFehérje101.3gSzénhidrát92.8gZsír
Desszert
Fahéjastekercs-palacsintaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1176Kalória11.6gFehérje154.9gSzénhidrát60.3gZsír
szombat
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes705Kalória53.7gFehérje23.1gSzénhidrát43.3gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű171Kalória2.2gFehérje42.7gSzénhidrát0.2gZsír
Desszert
Diós-mákos-édesburgonyás babkaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1232Kalória29.8gFehérje154.6gSzénhidrát57gZsír
vasárnap
Heti Menü: az őszi piac színe-java a tányérunkon, 7 napon át
Sütőtök, paszternák, édesburgonya, alma, birs, cékla, káposzta - krémleves, rakottas, rizottó, tészta sült hús, tepsis zöldségek, no meg passzoló desszertek. Szezonális novemberi alapanyagokkal főzünk a héten színesen, ízesen, meleg szívvel.