A legnépszerűbb lazactatár (klasszikus skandináv–francia stílusban)

Friss, krémes és elegáns – a lazactatár igazi jolly joker, ha gyors, mégis ünnepi fogást keresel. Pirított bagettszeletekkel tálalva tökéletes előétel egy vacsorához, de egy pohár fehérbor vagy prosecco mellé akár könnyű vacsorának is megállja a helyét. Friss, nyers lazac, finom savak, egy kis mustár és kapribogyó, minden sallang nélkül. Előételként is megállja a helyét, de egy ropogós bagettel akár könnyű vacsora is lehet belőle. Ha szereted az egyszerű, mégis karakteres ízeket, ezzel a recepttel nem lőhetsz mellé.