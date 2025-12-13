A legnépszerűbb lazactatár (klasszikus skandináv–francia stílusban)
Hozzávalók
-
200 g lazac (nagyon friss, sushi minőségű lazacfilé - bőr és szálkák nélkül)
-
1 db salottahagyma (vagy 1 ek finomra vágott mogyoróhagyma)
-
1 teáskanál kapor (finomra aprítva)
-
1 teáskanál dijoni mustár
-
0.5 fél citromból nyert citromlé (+ kevés reszelt héj)
-
1 ek olívaolaj
-
1 teáskanál kapribogyó (vagy 1 tk apróra vágott cornichon /francia apró, savanyított uborka/ - opcionális, de sok klasszikus receptben van)
-
1 ek fehérborecet
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint (őrölt)
-
250 g bagett (tálaláshoz - vagy ropogós kovászos kenyér)
- 14% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
100g lazac127 kcal
-
14g salottahagyma9 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5g citromlé1 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
3g kapribogyó1 kcal
-
3g fehérborecet0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
125g bagett343 kcal
Elkészítés
- A friss lazacot nagyon éles késsel 2–3 mm-es kockákra vágjuk, a pépes állag kerülendő.
- Egy keverőtálban fogjuk össze a hagymát, kaprot, mustárt, citromlevet, reszelt héjat, fehérborecetet, kapribogyót vagy cornichont és az olívaolajat.
- Óvatosan forgassuk bele a lazacot, majd ízesítsük sóval és borssal.
- Fedjük le, és minimum 10–15 percre tegyük hűtőbe, hogy összeérjenek az ízek.
- Formázzuk gyűrűformával vagy kanállal, és tálaljuk friss pirítóssal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
Friss, krémes és elegáns – a lazactatár igazi jolly joker, ha gyors, mégis ünnepi fogást keresel. Pirított bagettszeletekkel tálalva tökéletes előétel egy vacsorához, de egy pohár fehérbor vagy prosecco mellé akár könnyű vacsorának is megállja a helyét. Friss, nyers lazac, finom savak, egy kis mustár és kapribogyó, minden sallang nélkül. Előételként is megállja a helyét, de egy ropogós bagettel akár könnyű vacsora is lehet belőle. Ha szereted az egyszerű, mégis karakteres ízeket, ezzel a recepttel nem lőhetsz mellé.