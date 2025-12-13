r
A legnépszerűbb lazactatár (klasszikus skandináv–francia stílusban)

Hering András
Klasszikus lazactatár kapribogyóval és friss fűszernövényekkel, olívaolajjal meglocsolva kerámia tányéron, mellette pirított kenyérszelet.
Hozzávalók

516
Kalória
34.2g
Fehérje
62g
Szénhidrát
14.1g
Zsír
138.8g
Víz
46g
Koleszterin
5.5g
Élelmi rost
8.3g
Cukor
  • 14% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 516 kcal
  • 14% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 1032 kcal
  • 14% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 203 kcal
  • 14% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 56% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    34.2 g

Zsír

  • Összesen
    14.1 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    46 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1485.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    68 mg
  • Kálcium
    169 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    82 mg
  • Foszfor
    431 mg
  • Nátrium
    727 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    62 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    138.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    35 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    435 micro
  • K vitamin:
    10 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    15 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    116 micro
  • Kolin:
    120 mg
  • Retinol - A vitamin:
    35 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    4 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    57 micro
Fehérje

  • Összesen
    68.5 g

Zsír

  • Összesen
    28.2 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    92 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2970.4 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    135 mg
  • Kálcium
    339 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    164 mg
  • Foszfor
    861 mg
  • Nátrium
    1454 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    124.1 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    277.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    70 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    8 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    870 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    30 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    232 micro
  • Kolin:
    240 mg
  • Retinol - A vitamin:
    70 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    8 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    114 micro
Fehérje

  • Összesen
    13.5 g

Zsír

  • Összesen
    5.6 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    587 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    27 mg
  • Kálcium
    67 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    32 mg
  • Foszfor
    170 mg
  • Nátrium
    287 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    24.5 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    54.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    14 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    172 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    46 micro
  • Kolin:
    47 mg
  • Retinol - A vitamin:
    14 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    22 micro
Elkészítés

  1. A friss lazacot nagyon éles késsel 2–3 mm-es kockákra vágjuk, a pépes állag kerülendő.
  2. Egy keverőtálban fogjuk össze a hagymát, kaprot, mustárt, citromlevet, reszelt héjat, fehérborecetet, kapribogyót vagy cornichont és az olívaolajat.
  3. Óvatosan forgassuk bele a lazacot, majd ízesítsük sóval és borssal.
  4. Fedjük le, és minimum 10–15 percre tegyük hűtőbe, hogy összeérjenek az ízek.
  5. Formázzuk gyűrűformával vagy kanállal, és tálaljuk friss pirítóssal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
Friss, krémes és elegáns – a lazactatár igazi jolly joker, ha gyors, mégis ünnepi fogást keresel. Pirított bagettszeletekkel tálalva tökéletes előétel egy vacsorához, de egy pohár fehérbor vagy prosecco mellé akár könnyű vacsorának is megállja a helyét. Friss, nyers lazac, finom savak, egy kis mustár és kapribogyó, minden sallang nélkül. Előételként is megállja a helyét, de egy ropogós bagettel akár könnyű vacsora is lehet belőle. Ha szereted az egyszerű, mégis karakteres ízeket, ezzel a recepttel nem lőhetsz mellé.

