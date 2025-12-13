A táplálkozási szakértők szerint ezek az ételek sokkal jobbak fagyasztva, mint frissen

A közvélekedés szerint a friss mindig jobb, mint a fagyasztott. Ez azonban nem feltétlenül igaz. Az élelmiszer-feldolgozás területén végzett kutatások szerint több olyan élelmiszer létezik, amelynek gyorsfagyasztott változata nemcsak praktikusabb és olcsóbb, de — bizonyos tápanyagok tekintetében — akár táplálóbb is lehet, mint a friss alternatíva.
Miért lehet egészségesebb a fagyasztott?
Amikor a zöldségeket és gyümölcsöket a betakarítás után azonnal gyorsfagyasztják, a tápanyagok – például a vitaminok és antioxidánsok – nagy részét megőrzik, mielőtt azok lebomlanának a szállítás és tárolás során. Ezzel szemben a friss termékek gyakran napokig vagy hetekig utaznak és pihennek, mire a bolti polcra kerülnek, ami tápanyagveszteséghez vezethet.
A tárolási folyamat során a friss élelmiszerek C-vitamin- és más érzékeny mikrotápanyag-szintje csökkenhet, míg a gyorsfagyasztott változat ugyanazt az értéket hosszabb ideig megőrzi.