A kordonozás után sem csillapodtak a kedélyek, így most a hely a Facebook-oldaláért küzd.

A Ferenc téri adventi vásáron működő Trillázs malacsütése erős reakciókat váltott ki a látogatók körében. A „sütidéneknek” is otthont adó Pancs – gasztroplacc csütörtökön a Facebook-oldalán jelezte: több visszajelzés érkezett arról, hogy egyesek számára zavaró az adventi vásáron forgó malac látványa, ezért a szervezők plakátok kihelyezésével és kordonokkal takarták el a sütőt.

Közösségi felháborodás miatt eltakarták a malacsütést az egyik adventi vásárban Getty Images

Az adventi vásárunk forgó malacára sokféle reakció érkezett az elmúlt napokban. Ez rendben van, a közösségünk sokszínű. Vegán piacot és vegán éttermet is üzemeltettünk, ezért kiemelten figyelünk erre a közegre is. Jelezték, hogy zavaró a látvány, ezért plakátokat helyeztünk ki, kordonnal takartuk a sütőt, és minden észrevételt igyekeztünk tisztelettel kezelni – írták a közösségi oldalon.

A történet azonban ezzel nem ért véget: a bejegyzés szerint a Trillázs közösségi oldalát tömeges támadások érték, az értékeléseket lehúzták, míg a Pancs Facebook-oldalát a Meta felé jelentették be.

A Meta ilyenkor automatikusan vizsgál, és, ha sok bejelentés érkezik rövid időn belül, könnyen törölheti az oldalt. Ez nemcsak egy felület elvesztése lenne, hanem 28 ezer követő, tíz év munkája, tíz év közössége kerülhetne veszélybe egy összehangolt bejelentéshullám miatt.

Ez már nem arról szól, ki milyen ételt szeret. Ez arról szól, hogy egy közösségi teret, egy közös munkát veszélyeztet néhány túlzó és valótlan bejelentés. Mi továbbra is nyitottak és figyelmesek maradunk. A Pancs tíz éve arra épül, hogy a vegán leves, a termelői zöldség, a sajt, a sütemény, a BBQ és a hagyományos ételek egymás mellett élnek békében” – írta a gasztroplacc.

Péntek reggel a Placc újabb bejegyzést tett közzé, amelyben arról számoltak be, hogy fellebbezést nyújtottak be a Metához, és bíznak abban, hogy Facebook-oldaluk továbbra is elérhető marad.

