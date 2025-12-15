A jóból sosem elég: 8+1 szervezet, ahol önkéntesként segíthetsz

Karácsonykor mindig előtérbe kerül a jótékonykodás, az adománygyűjtés, de nem csak ilyenkor és nem csak élelemmel vagy tárgyakkal segíthetsz. Ha te is szeretnél jót tenni, és nemcsak karácsonykor, hanem egész évben, akkor mutatunk 8+1 szervezetet, ahol önkénteskedhetsz.

Sokszor úgy érezhetjük, hogy tehetetlenek vagyunk a világ történéseivel szemben, pedig igenis van lehetőségünk rá, hogy változást generáljunk: ennek egyik legjobb módja a jótékonykodás. Ilyenkor, karácsonykor rengeteg lehetőség adódik az adományozásra, legyen szó pénzről, élelemről vagy tárgyakról. Ha azonban fontos, hogy ne csak az év végén segíts, akkor arra buzdítunk, hogy 2026-ban válj te is önkéntessé! Remek, ha van egy számodra fontos ügy, vagy tudod, melyik az a szervezet, amelyiket időddel, energiáddal támogatnál, viszont, ha nincs ötleted, mutatunk 8+1-et, ahol önkéntesként segíthetsz.

Beteggondozás, ételkészítés vagy kutyasétáltatás: itt tudsz önkénteskedni

Budapest Bike Maffia

A Budapest Bike Maffia 2011 óta tesz a marginális csoportok, rászoruló gyerekek, felnőttek, családok és szociális intézmények támogatása érdekében. Bár valószínűleg a legtöbben úgy ismerik őket, mint a biciklis szervezet, amely hajléktalanoknak visz élelmet, valójában számos különböző módon segítik nehéz sorsú honfitársainkat: például szerveznek balatoni nyaralást idéző élménynapot hajléktalan embereknek, elvégzik a szállók melletti területek zöldítését, kiskerteket alakítanak ki, és ők voltak azok, akik rászoruló nők számára nőgyógyászati rendelőt alakítottak ki Budapesten.

A BBM-nél rendszeresen és eseti jelleggel is lehet önkéntesként segíteni.

Minden kedden és csütörtökön 18.00-tól a Budapest Schoolban (1137 Budapest, Pozsonyi út 10.) gyártja a Vitamin Kommandó csapata a szendvicseket, amiket aztán bringával szállítanak ki az utcán illetve hajléktalanszállón élőknek. A program bármelyik részéhez csatlakozhatsz, ahogy jólesik!

Nevetnikék

A kórházban töltött idő a felnőtteket is megviseli, a gyerekeknek pedig még megterhelőbb lehet, különösen, ha huzamosabb ideig kell az egészségük miatt egy rideg kórteremben tölteniük a napjaikat. A Nevetnikék alapítvány azért dolgozik, hogy megkönnyítsék a gyerekek kórházi tartózkodását, önkéntesként pedig többféle módon is lehet támogatni őket. A céljuk, hogy 160 kórházlátogató önkéntesük legyen, és még 31-en hiányoznak ehhez, így, ha Pécs, Kaposvár, Szigetvár környékén élsz, ez tökéletes alkalom lehet a számodra. A kórházlátogatás mellett falfestésre és játékkészítésre is várják a jelentkezőket.

InDaHouse

A 2014 óta működő InDaHouse Hungary Egyesület önkéntesei borsodi falvakban élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek tartanak egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat, heti rendszerességgel. A következő önkéntestoborzási időszakot januárban indítják, így az új évet rögtön úgy kezdheted, hogy valami jónak a részesévé válsz. Nem arról van szó, hogy minden hétvégédet Borsodban kellene töltened, egy évben mindössze 4-5 alkalomról van szó. Egy hétvégén összesen 300 gyermekkel foglalkoznak, ehhez 18 önkéntesre van szükség, hogy a programok zavartalanul tudjanak megvalósulni. Ne aggódj, nincs szükség semmilyen pedagógiai előképzettségre, csak a lelkesedésedre.

Bagázs

A Bagázs 2011 óta egy igazságosabb, nyitottabb társadalom elérése érdekében tevékenykedik. És ebben te is részt vehetsz. A szervezet két Pest megyei romaszegregátumban van jelen, ahol hosszú távú, komplex programokat dolgoznak ki és valósítanak meg a telepeken élő gyerekekkel és felnőttekkel, hogy esélyük legyen átvenni az irányítást az életük felett, és elérni céljaikat.

Önkéntesként többféle formában is segíthetsz, így tarthatsz egyéni mentorálást, csoportos foglalkozást, beszállhatsz az online tanulásba vagy külső helyszínen, kísérőként is jelen lehetsz.

Az önkéntesképzések folyamatosan zajlanak, így rugalmasan be tudsz csatlakozni a munkába.

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

A Kék Vonal legfőbb üzenete 1993 óta az, hogy a gyerekeket meg kell hallgatni, és ha bajban vannak, segíteni kell nekik, a felnőtteket pedig támogatni kell abban, hogy erre képesek legyenek.

Így segíthetsz: azért, hogy a vonal túlsó végén mindig legyen valaki, aki meghallgatja őket, az alapítványnak folyamatosan önkéntesekre van szüksége. Ha van átlagosan heti 5 szabad órád, amikor szívesen meghallgatnál és támogatnál krízisben lévő gyerekeket, tinédzsereket és fiatal felnőtteket, akkor jelentkezz önkéntesnek! Mivel itt nem átlagos önkénteskedésről van szó, a tényleges munkát többnapos elméleti és többhetes gyakorlati felkészítés előzi meg. A februári képzési alkalmakra január 11-ig lehet jelentkezni, úgyhogy ne habozz!

Down Alapítvány

A Down Alapítvány intézményeiben és projektjeiben számos munkalehetőség adódik önkéntesek számára, Budapest-szerte: lehet ez ápolás-gondozás, személyi segítés, kísérés, szállítás, foglalkozásban segédkezés, menedzsment, szponzorkeresés vagy adománygyűjtés.

Az önkéntességre való felkészítés részét képezi egy felkészítő tréning a Down Alapítvány Mentális Akadálymentesítés című akkreditált képzése alapján. Ennek keretében az önkéntesek megismerkedhetnek a fogyatékos emberekkel, életükkel, az alapítvánnyal és a segítségnyújtás szakmai fortélyaival is.

Papírsárkány Gyermekalapítvány

Az elmúlt időszakban felerősödött a közbeszéd a hazai gyermekvédelem helyzete körül. Ha a történeteket hallva neked is összeszorult a torkod, akkor az a jó hírünk, hogy akár te is segíthetsz az állami gondozásban élő gyerekeknek: a Papírsárkánynál például (ebben a cikkünkben többet is megtudhatsz a munkájukról) gyermekotthonban élő gyerekeknek segítenek kibontakoztatni a bennük rejlő értékeket, ezáltal eszközt adva nekik ahhoz, hogy a felnőtt életben egyenlő esélyekkel induljanak..

Kézműves programjuk részeként pedig neked is lehetőséged van, hogy szebbé tedd az állami gondozásban élő gyerekek egy délutánját: kéthetente hétvégén kézműves fejlesztő foglalkozást tartanak, legyen az akár festés, rajzolás, ragasztás.

Csupa olyan dolog, ami segíti és fejleszti a gyerekek kognitív, motorikus és szociális készségeit.

Gézengúz Alapítvány

A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 1990-ben az idegrendszeri sérült és mozgásfejlődésében érintett vagy veszélyeztetett csecsemők és kisgyermekek átfogó szemléletű gyógyításáért jött létre. Az általuk kidolgozott speciális terápiák révén támogatják az érintett gyerekeket, hogy megfelelően tudjanak fejlődni. A Gézengúz Alapítvány egyedülálló tevékenységének köszönhetően évente több mint 2500 gyermeket és családot tud ellátni országos rendszerében. Ha csatlakoznál munkájukhoz, ezt többféle módon is megteheted.

Várnak önkénteseket a terápiás foglalkozásokra, de a különböző kommunikációs feladatokba is be lehet segíteni (blogírás, fotózás, grafika stb.), ezen kívül apróbb munkánkba is be lehet szállni, mint például kertészkedés, dekorációk készítése, festés, adminisztráció, irodai ügyek és így tovább.

+1.) Segíts egy állatmenhelynek! Általában szívesen látják az önkénteseket, így nyugodtan vedd fel a kapcsolatot a számodra szimpatikus, közeli állatmenhellyel. Néhány tipp Budapesten és környékén: Noé Állatotthon, Rex Kutyaotthon Alapítvány, Budaörsi Állatmenhely, Szentendrei Árvácska Állatmenhely, Vigyél Haza Alapítvány.

Szívesen foglalkoznál állatokkal a szabadidődben? Ha nem is tudsz örökbefogadni egy árva jószágot, az állatmenhelyek kapui mindig nyitva állnak a segítő kezek előtt, hiszen ahol állatok vannak, ott mindig van tennivaló. A cicasimogatástól és kutyasétáltatástól a kennelek takarításán át akár a komolyabb fizikai munkákig mindenféle feladattal szembetalálhatod magad egy állatmenhelyen.