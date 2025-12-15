Jöhet egy Arany csábítás? Próbáld ki az újragondolt karácsonyi klasszikust!

Mi történik, ha a magyar cukrászok kreativitása találkozik a Debic prémium alapanyagaival? Ünnepi csodák születnek! Az első hazai Karácsonyi fatörzs versenyen a cukrászszakma legjobbjai szálltak versenybe, hogy újragondolják a klasszikus francia ünnepi desszertet. A győztes édességeket ráadásul te is megkóstolhatod!

A Magyar Cukrász Ipartestület és a Debic közös versenyén nem csupán az ünnepi hangulat megidézése volt a cél: a különleges megmérettetés remek lehetőséget adott a hazai cukrászok számára, hogy egyszerre bizonyítsák kreativitásukat és szakmai hozzáértésüket.

Arany csábítás

A legendás francia karácsonyi finomság, a Bûche de Noël újraértelmezésére 38 versenyző vállalkozott. A résztvevők által megálmodott desszertek ízvilágukban, megjelenésükben és technikailag is kimagasló színvonalat képviseltek. A Debic termékek megbízhatóan magas minősége lehetővé tette, hogy a cukrászok bátran kísérletezzenek különleges ízkombinációkkal, látványos textúrákkal és kreatív dekorációs elemekkel.

A prémium tejszín, vaj és krémsajt mellett több versenyző bátran alkalmazta a desszertek megalkotásakor a márka új termékét, a Debic Cream Plus Mascarponét is, amely egy krémes és bársonyos tejszín-mascarpone keverék.

Az első helyezett

A zsűri az első díjat Füredi Krisztiánnak, a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrászmesterének nyújtotta át az Arany csábítás fantázianevű desszertért. A letisztult és elegáns, izgalmas textúrákat bemutató fatörzs gazdag és kifinomult ízharmóniáját kakaós piskóta, narancszselé, mandulás chantilly krém, karamellizált fehércsokoládé mousse és narancsos tejcsokoládé mousse tette egyedivé. A díjnyertes édesség megkóstolható a Hisztéria Cukrászda üzleteiben: Budapesten az Andrássy úton és a Westendben, valamint Gyömrőn és Tápiószecsőn.

A második helyezett

A második helyen a Varázslatos karácsony végzett, amely Varga Izabella és Novák Ádám, a szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrászmestereinek alkotása. Megkóstolható a szegedi REÖK és Delimo cukrászdákban, valamint az eredeti receptúra alapján kapható a Mono Cake & Dessert cukrászdában Pilisvörösváron és Győrben, illetve a siófoki Dinasztia cukrászdában.

Varázslatos karácsony

A harmadik helyezett

A bronzérmet Törő Anett (Hotel Essence*****, Pogány) Vérnarancs-kávé-mogyoró nevű karácsonyi fatörzse szerezte meg, amely a pogányi Hotel Essence-ben várja az édességek szerelmeseit.

A dobogósok nemcsak a szakmai elismeréssel, hanem értékes Debic termékcsomaggal és a Debic Masterclass kurzuson való részvételi lehetőséggel is gazdagabbak lettek.

Neves cukrászok és séfek értékelték a desszerteket: Béres Anett, a Borkonyha és a Textúra étterem vezető cukrászséfje, Segal Viktor, séf és gasztronómiai tanácsadó, Jakabfi Dávid, a JD cukrászda és fagyizó tulajdonosa, Balogh László, a gyulai Százéves cukrászda cukrászmestere, a 2025-ös Magyarország tortája egyik megalkotója, és Ipacs Balázs, a Debic Magyarország cukrászati tanácsadója is részt vett a zsűrizés folyamatában.

Vérnarancs-kávé-mogyoró

A sokszínű mezőny inspiráló módon mutatta be a magyar cukrászszakma innovációra való nyitottságát. A nagy sikerre való tekintettel a szervezők már bejelentették: a Karácsonyi fatörzs verseny 2026-ban is folytatódik, még tovább erősítve a Magyar Cukrász Ipartestület és a Debic együttműködését.