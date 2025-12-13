r
Avokádós lazactatár ázsiai ízekkel

Hering András
Avokádóágyon tálalt lazactatár szezámmaggal és snidlinggel megszórva, mellette limegerezd és ropogós, sült rizslap fehér tányéron.
Elkészítés

  1. A lazacot éles késsel vágjuk nagyon apró kockákra, majd tegyük félre hűtőbe.
  2. Az avokádót hámozzuk meg, kockázzuk fel, és azonnal locsoljuk meg a citruslével.
  3. Egy tálban keverjük össze a szójaszószt, a szezámolajat, (és ha használunk, a gyömbért és a wasabit is).
  4. Óvatos mozdulatokkal forgassuk össze a lazacot és az avokádót az öntettel, borsozzuk ízlés szerint. Rétegesen is elkészíthetjük, ekkor csak az lazacot keverjük össze az öntettel, a gyűrűformánk aljára tegyük a kockázott avokádót, a tetejére pedig a pácolt lazacdarabokat.
  5. Szórjuk meg szezámmaggal, friss zöldfűszerrel, tálaljuk olajban sült rizslapokkal.

  Előkészítés ideje: 15 p
  Főzés módja: hidegkonyha
Ez az avokádós lazactatár a modern bisztrók kedvence: krémes, friss és mégis elegáns. A lágy avokádó tökéletesen kiegészíti a friss lazacot, a citrusos savasság pedig szépen kiegyensúlyozza az ízeket. Villámgyors előétel vagy könnyű vacsora, ami pirítóssal, bagettel vagy akár salátával tálalva is igazi közönségkedvenc. Ha kedveled az ázsiai behatásokat, ne félj használni a szójaszószt és a szezámolajat sem! Ha a klasszikus lazactatárt már kívülről fújod, ez az ázsiai ihletésű változat garantáltan új szintre emeli az élményt. A szezámolaj, a szójaszósz és egy kevés wasabi izgalmas, mégis harmonikus ízvilágot ad a krémes avokádó és a friss lazac mellé. Tálalási tipp: olajban sült rizslap, wontonlap vagy algachips mellé különösen jól működik.

