Avokádós lazactatár ázsiai ízekkel

Ez az avokádós lazactatár a modern bisztrók kedvence: krémes, friss és mégis elegáns. A lágy avokádó tökéletesen kiegészíti a friss lazacot, a citrusos savasság pedig szépen kiegyensúlyozza az ízeket. Villámgyors előétel vagy könnyű vacsora, ami pirítóssal, bagettel vagy akár salátával tálalva is igazi közönségkedvenc. Ha kedveled az ázsiai behatásokat, ne félj használni a szójaszószt és a szezámolajat sem! Ha a klasszikus lazactatárt már kívülről fújod, ez az ázsiai ihletésű változat garantáltan új szintre emeli az élményt. A szezámolaj, a szójaszósz és egy kevés wasabi izgalmas, mégis harmonikus ízvilágot ad a krémes avokádó és a friss lazac mellé. Tálalási tipp: olajban sült rizslap, wontonlap vagy algachips mellé különösen jól működik.