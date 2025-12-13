Avokádós lazactatár ázsiai ízekkel
Hozzávalók
-
200 g lazac (friss, sushi minőségű lazac)
-
1 db avokádó (érett, de még tartását jól őrző avokádó)
-
1 teáskanál limelé (vagy citromlé)
-
1 teáskanál szezámolaj (vagy olívaolaj)
-
1 teáskanál szójaszósz (vagy fél teáskanál dijoni mustár)
-
1 teáskanál szezámmag (pirított)
-
0.5 teáskanál gyömbér (friss, reszelve)
-
0.5 teáskanál wasabi konzerv (elhagyható, de ajánlott)
-
fekete bors ízlés szerint (frissen őrölve)
-
1 csipet snidling (vagy friss koriander, finomra vágott újhagyma)
-
2 kis db rizslap (olajon megsütve a tálaláshoz)
- 13% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 9% Zsír
-
100g lazac127 kcal
-
95g avokádó112 kcal
-
2g limelé0 kcal
-
2g szezámolaj18 kcal
-
3g szójaszósz2 kcal
-
1g szezámmag6 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5g rizslap18 kcal
- 13% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 9% Zsír
-
200g lazac254 kcal
-
190g avokádó225 kcal
-
3g limelé1 kcal
-
4g szezámolaj35 kcal
-
5g szójaszósz3 kcal
-
2g szezámmag11 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10g rizslap36 kcal
- 13% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 9% Zsír
-
48.3g lazac61 kcal
-
45.9g avokádó54 kcal
-
0.7g limelé0 kcal
-
1g szezámolaj9 kcal
-
1.2g szójaszósz1 kcal
-
0.5g szezámmag3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2.4g rizslap9 kcal
- 13% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 72% Víz
Elkészítés
- A lazacot éles késsel vágjuk nagyon apró kockákra, majd tegyük félre hűtőbe.
- Az avokádót hámozzuk meg, kockázzuk fel, és azonnal locsoljuk meg a citruslével.
- Egy tálban keverjük össze a szójaszószt, a szezámolajat, (és ha használunk, a gyömbért és a wasabit is).
- Óvatos mozdulatokkal forgassuk össze a lazacot és az avokádót az öntettel, borsozzuk ízlés szerint. Rétegesen is elkészíthetjük, ekkor csak az lazacot keverjük össze az öntettel, a gyűrűformánk aljára tegyük a kockázott avokádót, a tetejére pedig a pácolt lazacdarabokat.
- Szórjuk meg szezámmaggal, friss zöldfűszerrel, tálaljuk olajban sült rizslapokkal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés módja: hidegkonyha
Ez az avokádós lazactatár a modern bisztrók kedvence: krémes, friss és mégis elegáns. A lágy avokádó tökéletesen kiegészíti a friss lazacot, a citrusos savasság pedig szépen kiegyensúlyozza az ízeket. Villámgyors előétel vagy könnyű vacsora, ami pirítóssal, bagettel vagy akár salátával tálalva is igazi közönségkedvenc. Ha kedveled az ázsiai behatásokat, ne félj használni a szójaszószt és a szezámolajat sem! Ha a klasszikus lazactatárt már kívülről fújod, ez az ázsiai ihletésű változat garantáltan új szintre emeli az élményt. A szezámolaj, a szójaszósz és egy kevés wasabi izgalmas, mégis harmonikus ízvilágot ad a krémes avokádó és a friss lazac mellé. Tálalási tipp: olajban sült rizslap, wontonlap vagy algachips mellé különösen jól működik.