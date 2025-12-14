Heti Menü: olcsón eszünk jót, mert karácsony előtt nem árt spórolni picit

-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű238Kalória8.4gFehérje32gSzénhidrát10.3gZsír
-
Desszert
Sütőtökkrém pite PicipirostóladagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű583Kalória7.3gFehérje56.4gSzénhidrát37.3gZsír
-
Ital
Ötórai teaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű20Kalória0.4gFehérje3.9gSzénhidrát0.3gZsír
hétfő
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű410Kalória14.6gFehérje25.5gSzénhidrát28.5gZsír
-
Főétel
Roppanós csirkeszárnyadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű116Kalória9.1gFehérje1.2gSzénhidrát8gZsír
-
Desszert
Gofri édesenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű344Kalória9.4gFehérje46.2gSzénhidrát13.6gZsír
kedd
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű320Kalória9.8gFehérje27.8gSzénhidrát18.2gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű520Kalória18.7gFehérje106gSzénhidrát2.4gZsír
-
Desszert
Banánkenyér őszi fűszerekkeladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű344Kalória4.1gFehérje40.6gSzénhidrát19.2gZsír
szerda
-
-
-
Leves
Kolbászos krumplilevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű619Kalória15.7gFehérje39.2gSzénhidrát44.8gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű593Kalória16.5gFehérje14.9gSzénhidrát53.3gZsír
-
Desszert
Könnyű kráterszeletadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű419Kalória9gFehérje55.6gSzénhidrát18.2gZsír
csütörtök
-
-
-
Feltét
Magyaros répafasírtadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű485Kalória7.8gFehérje39.4gSzénhidrát33.8gZsír
-
Főétel
Hagyományos finomfőzelékadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű266Kalória5.1gFehérje37gSzénhidrát9.5gZsír
-
Desszert
Kevert almás sütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1275Kalória16.1gFehérje137gSzénhidrát77gZsír
péntek
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes442Kalória14.6gFehérje62.1gSzénhidrát15.6gZsír
-
Főétel
Házi káposztás lángosadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű469Kalória12.2gFehérje89.7gSzénhidrát6.3gZsír
-
Desszert
Vegán forró csokiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű350Kalória2.8gFehérje48.4gSzénhidrát16gZsír
szombat
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű181Kalória15gFehérje20.8gSzénhidrát4.3gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű121Kalória1gFehérje7.8gSzénhidrát7.7gZsír
-
Desszert
Legegyszerűbb császármorzsaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1053Kalória23gFehérje128.7gSzénhidrát48.7gZsír
vasárnap
-
Heti Menü: olcsón eszünk jót, mert karácsony előtt nem árt spórolni picit
A karácsony előtti időszakban nem árt, ha kicsit visszafogjuk magunkat, ami a napi étkezés költségeit illeti: van és lesz is még elég kiadásunk! Főzzünk belsőségből, szezonális zöldségekből, vagy csökkentsük az adagokat. És nem kell három fogás egy napra!