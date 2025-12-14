Karácsony

2025.12.14.

Heti Menü: olcsón eszünk jót, mert karácsony előtt nem árt spórolni picit

Nosalty profilképe Nosalty

A karácsony előtti időszakban nem árt, ha kicsit visszafogjuk magunkat, ami a napi étkezés költségeit illeti: van és lesz is még elég kiadásunk! Főzzünk belsőségből, szezonális zöldségekből, vagy csökkentsük az adagokat. És nem kell három fogás egy napra!

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

