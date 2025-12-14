Heti Menü: olcsón eszünk jót, mert karácsony előtt nem árt spórolni picit

A karácsony előtti időszakban nem árt, ha kicsit visszafogjuk magunkat, ami a napi étkezés költségeit illeti: van és lesz is még elég kiadásunk! Főzzünk belsőségből, szezonális zöldségekből, vagy csökkentsük az adagokat. És nem kell három fogás egy napra!