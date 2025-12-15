A mandarin a téli időszak slágere, amit szívesen pucolgatunk tízórai és uzsonna gyanánt is. Tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, de vajon mennyire egészséges, ha minden nap fogyasztjuk?

A mandarin azok közé az édes citrusfélék közé tartozik, melyek hoznak egy kis változatosságot az egyébként viszonylag szerény gyümölcskínálatba a téli időszakban. Korábban adtunk már tippeket arra vonatkozóan, hogyan használd fel a mandarinhéját, most pedig eláruljuk, milyen egészségügyi előnyökkel és kockázatokkal jár, ha naponta eszel a gyümölcsből.

Minden nap eszel mandarint? Jól teszed, de negatív egészségügyi következményekkel is járhat

A mandarin egy igen egészséges, ízletes citrusféle, amit szívesen csemegézünk a téli hónapokban. 100 grammja akár 30 mg C-vitamint is tartalmazhat, így 3-4 darab akár a napi szükségletet is fedezheti.

Ezen kívül A-vitamint, rostot, káliumot és magnéziumot is tartalmaz, így egészsgégvédő hatása nem vitatott.

Mivel nagy része víz, így 100 grammonként 50 kalóriát tartalmaz, viszont szénhidráttartalma, azon belül is cukortartalma viszonylag magas.

A citrusfélék fehér bélelése ehető: növényi rostokat tartalmaz, ráadásul különösen gazdag C-vitaminban és fitokemikáliákban, például flavonoidokban.

Tanulmányok azt is kimutatták, hogy a héjából származó másodlagos növényvegyület, a nobiletin megakadályozza a súlygyarapodást, így diéta során is jóbarátod lehet (persze csak mértékkel).

Milyen egészségügyi kockázatokat rejt magában a mindennapos mandarinevés?

A mandarin azok közé a citrusfélék közé tartozik, am szedés után már nem érik be, ezért éretten szedik le, majd a hosszantartó frissesség konzerválása miatt növényvédőszerekkel kezelik.

Ezért is kell óvatosan pucolva, mértékkel fogyasztani őket, mert egy 2024-es vizsgálat szerint 130 citrusféle mintát megvizsgálva, mindben találtak növényvédőszer-maradványokat, ebből pedig csak 8 minta tartalmazott a megengedett maximális szintet meghaladó maradványokat.

Akinek fruktóz-intoleranciája, cukorbetegsége vagy nyírfapollen-allergiája van, annak sem árt mértékkel fogyasztani a gyümölcsöt, mert egészsgére káros következményekkel járhat.

