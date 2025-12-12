Sült csirkecomb egészben sült krumplival
Hozzávalók
Csirkecomb
-
4 db csirkecomb
-
oregánó ízlés szerint
-
rozmaring ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
füstölt pirospaprika ízlés szerint
-
fokhagymapor ízlés szerint
-
3 ek olívaolaj
Egészben sült krumpli
- 7% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 10% Zsír
Csirkecomb
-
250g csirkecomb278 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6g olívaolaj53 kcal
Egészben sült krumpli
- 7% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 10% Zsír
Csirkecomb
-
1000g csirkecomb1113 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
24g olívaolaj212 kcal
Egészben sült krumpli
- 7% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 10% Zsír
Csirkecomb
-
46.2g csirkecomb51 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.1g olívaolaj10 kcal
Egészben sült krumpli
- 7% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 26 g
Zsír
-
Összesen 37.2 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 16 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 148 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 613.1 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 24 mg
-
Kálcium 58 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 78 mg
-
Foszfor 324 mg
-
Nátrium 123 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 34 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 258.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 171 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 50 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 59 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 57 micro
-
Kolin: 80 mg
-
Retinol - A vitamin: 120 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 609 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 208 micro
Elkészítés
Csirkecomb
- A fűszereket keverjük össze egy kis tálban és adjuk hozzá az olívaolajat. A csirkecombokat kenjük be ezzel a páccal és hagyjuk picit állni.
- Tegyük be a Sencor forrólevegős sütőbe és a csirke programon süssük készre, vagy 180 fokon kb. 25-30 perc alatt.
Egészben sült krumpli
- A krumplikat szurkáljuk meg egy villával, majd tegyük be a forrólevegős sütőbe kb. 35 percre.
- Amikor puhára sült, a tetejét vágjuk be és helyezzünk bele vajat és és apróra vágott snidlinget. Sózzuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A csirkecomb krumplival egy igazi komfortétel, amivel még bajlódni se kell sokat. Most röpke 30 perc alatt elkészült ez ételünk, hiszen egyszerre tudtuk sütni a Sencor forrólevegős fritőzében.