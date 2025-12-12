r
húsételek sült csirke

Sült csirkecomb egészben sült krumplival

Sült csirkecomb egészben sült krumplival
Hozzávalók

Csirkecomb

Egészben sült krumpli

572
Kalória
26g
Fehérje
34g
Szénhidrát
37.2g
Zsír
258.5g
Víz
147.8g
Koleszterin
4.5g
Élelmi rost
2g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 10% Zsír

Csirkecomb

Egészben sült krumpli

Összesen 572 kcal
  • 7% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 10% Zsír

Csirkecomb

Egészben sült krumpli

Összesen 2289 kcal
  • 7% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 10% Zsír

Csirkecomb

Egészben sült krumpli

Összesen 106 kcal
  • 7% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    26 g

Zsír

  • Összesen
    37.2 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    16 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    148 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    613.1 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    24 mg
  • Kálcium
    58 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    78 mg
  • Foszfor
    324 mg
  • Nátrium
    123 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    34 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    258.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    171 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    50 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    59 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    57 micro
  • Kolin:
    80 mg
  • Retinol - A vitamin:
    120 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    609 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    208 micro
Fehérje

  • Összesen
    103.9 g

Zsír

  • Összesen
    148.8 g
  • Telített zsírsav
    52 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    64 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    22 g
  • Koleszterin
    591 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2452.5 g
  • Cink
    10 mg
  • Szelén
    98 mg
  • Kálcium
    232 mg
  • Vas
    11 mg
  • Magnézium
    310 mg
  • Foszfor
    1298 mg
  • Nátrium
    490 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    136 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    1034 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    684 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    201 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    236 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    33 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    229 micro
  • Kolin:
    321 mg
  • Retinol - A vitamin:
    481 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    2437 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    831 micro
Fehérje

  • Összesen
    4.8 g

Zsír

  • Összesen
    6.9 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    27 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    113.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    11 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    60 mg
  • Nátrium
    23 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    6.3 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    47.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    32 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    11 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    22 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    113 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    38 micro
Elkészítés

Csirkecomb

  A fűszereket keverjük össze egy kis tálban és adjuk hozzá az olívaolajat. A csirkecombokat kenjük be ezzel a páccal és hagyjuk picit állni.
  Tegyük be a Sencor forrólevegős sütőbe és a csirke programon süssük készre, vagy 180 fokon kb. 25-30 perc alatt.

Egészben sült krumpli

  A krumplikat szurkáljuk meg egy villával, majd tegyük be a forrólevegős sütőbe kb. 35 percre.
  Amikor puhára sült, a tetejét vágjuk be és helyezzünk bele vajat és és apróra vágott snidlinget. Sózzuk.

Recept infó

  Előkészítés ideje: 5 p
  Sütés ideje: 30 p
  Sütés hőfoka: 180 °C
  Sütés módja: hőlégkeveréses
A csirkecomb krumplival egy igazi komfortétel, amivel még bajlódni se kell sokat. Most röpke 30 perc alatt elkészült ez ételünk, hiszen egyszerre tudtuk sütni a Sencor forrólevegős fritőzében.

