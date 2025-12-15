A karácsonyi készülődés egyik legkedveltebb pillanata a halételek kiválasztása, hiszen a friss hal az ünnepi menü egyik meghatározó eleme. Az Auchan idén is széles és változatos halválasztékkal készül: a kínálatban 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban élőhalvásárral várják a vásárlókat – élő halat kizárólag kábítva árusítanak, míg a többi üzletben friss, csomagolt termékekből lehet válogatni.

Az előző évek tapasztalatai alapján a hazai partnerektől érkező ponty és afrikai harcsa a legnépszerűbb, ugyanakkor a vásárlók egyre nyitottabbak az új ízekre, így a hagyományos karácsonyi kínálat folyamatosan gazdagodik. A friss halak mellett az Auchan konyhakész termékeket is kínál, például tisztított egész halat, szeletelt vagy filézett változatokat, valamint halászlé-alapanyagokat, így az ünnepi fogások gyorsan és egyszerűen elkészíthetők.

Így lesz tökéletes a karácsonyi asztal: az Auchan friss halai minden recepthez Auchan

A legkeresettebb termékek közé tartozik az egész ponty, a pontyszelet, az afrikai harcsafilé, a busa különböző formái, a pisztráng és a szürkeharcsa, míg a tengeri kínálatban a lazac- és tonhalfilé, a garnéla és a kagylók iránti érdeklődés kiemelkedő.

Külön figyelmet érdemel a bio minősítésű szürkeharcsa, amely a „Gazdától az Asztalig” program részeként, tiszta vizű tavakban nevelt őshonos magyar halfaj.

A hal teljesen konyhakész formában, szeletelve vagy filézve érhető el, így a klasszikus rántott hal, a harcsapaprikás vagy a grillezett fogások gyorsan elkészíthetők.

Minden alapanyag gondosan válogatott: az Auchan kínálatában a kiváló friss ponty hazai vizekből érkezik, a tengeri halak és tenger gyümölcsei pedig kivétel nélkül prémium minőségűek.

A széles választék lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja a kedvencét, legyen szó hagyományos karácsonyi receptről vagy új, kreatív halételről.