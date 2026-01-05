Heti Menü: izgalmas vegán levesek, egytálételek és sütik az év első napjaira

A január nálunk mindig a könnyedebben emészthető, a Földnek, az állatoknak és a szervezetünknek is kedvezőbb, állati alapanyagoktól mentes vegán receptek időszaka. Főzzünk-süssünk isteni, sokzöldséges, izgalmas, kreatív húsmentes vegán fogásokat, melyek icipici hiányérzetet sem hagynak maguk után, sőt... Higgyétek el, 2026-ban már végképp nem állja meg a helyét az a kifogás, miszerint a vegán ételek íztelenek és unalmasak!
A legfinomabb vegán receptekhez használd a Dr. Oetker Creme VEGA-t!
A Dr. Oetker vegán tejfölalternatívája jó barátod lesz a vegán január során is, de természetesen az év bármely napján: ezzel a termékkel minden, tejfölt igénylő étel tökéletes, finoman krémes ízélményt nyújt majd.
Következzen a mi vegán heti menünk az új év elejére - az alábbi receptekhez is használhatod a Dr. Oetker Creme VEGA-t a tejföl helyettesítésére!
Leves
TönkölybúzalevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű413Kalória15.4gFehérje86.4gSzénhidrát3.8gZsír
Főétel
Mentes rakott krumpliadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1374Kalória44.1gFehérje39.6gSzénhidrát111gZsír
Desszert
Vegán brownieadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű620Kalória4.2gFehérje34.9gSzénhidrát53.6gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű390Kalória5gFehérje22.3gSzénhidrát34.8gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű674Kalória20.5gFehérje83.2gSzénhidrát29.7gZsír
Desszert
Étcsokis cornflakes-szeletadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű698Kalória11gFehérje58.3gSzénhidrát49.4gZsír
kedd
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű138Kalória3.5gFehérje15.6gSzénhidrát5gZsír
Főétel
Vegán spenótfőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű424Kalória7.1gFehérje32.2gSzénhidrát31.9gZsír
Desszert
Álomkönnyű citromos-mákos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű314Kalória4gFehérje55.9gSzénhidrát8.8gZsír
szerda
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű218Kalória3.3gFehérje31.2gSzénhidrát7.7gZsír
Főétel
Spenótos Csicseri DahladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű368Kalória16.3gFehérje62.1gSzénhidrát8.1gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű291Kalória4.7gFehérje51gSzénhidrát7.9gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű210Kalória6.1gFehérje18.9gSzénhidrát9.5gZsír
Főétel
Villámgyors padlizsáncurryadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű626Kalória13.4gFehérje74.3gSzénhidrát33.4gZsír
Desszert
Szaftos sütőtökkenyéradagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű499Kalória12.9gFehérje70.5gSzénhidrát18.7gZsír
péntek
Leves
Vegán kelkáposztalevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű169Kalória3.6gFehérje17.7gSzénhidrát8.6gZsír
Főétel
Török bulgur piláfadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű395Kalória14.6gFehérje88.1gSzénhidrát1.7gZsír
Desszert
DatolyasnickersadagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes449Kalória10.8gFehérje42.7gSzénhidrát28.1gZsír
szombat
Leves
Paprikás burgonyalevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű219Kalória4.9gFehérje39.1gSzénhidrát4.4gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű173Kalória10.6gFehérje33.1gSzénhidrát0.8gZsír
Desszert
Vegán banánkenyéradagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű511Kalória7.9gFehérje53.4gSzénhidrát31.3gZsír
vasárnap
