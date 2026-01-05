Gasztro

2026.01.05.

Heti Menü: izgalmas vegán levesek, egytálételek és sütik az év első napjaira

2026 január elejére egy izgalmas és végtelenül sokszínű vegán heti menüt hoztunk nektek: lesznek köztük krémes és hagyományos zöldséges levesek, szuper húsmentes egytálételek és növényi alapú sütemények, melyek után szem nem marad szárazon. A Dr. Oetker Creme VEGA pedig ezúttal is rendelkezésünkre áll majd, hogy a legfinomabb vegán finomságokat kóstolhassuk!

A január nálunk mindig a könnyedebben emészthető, a Földnek, az állatoknak és a szervezetünknek is kedvezőbb, állati alapanyagoktól mentes vegán receptek időszaka. Főzzünk-süssünk isteni, sokzöldséges, izgalmas, kreatív húsmentes vegán fogásokat, melyek icipici hiányérzetet sem hagynak maguk után, sőt... Higgyétek el, 2026-ban már végképp nem állja meg a helyét az a kifogás, miszerint a vegán ételek íztelenek és unalmasak!

A legfinomabb vegán receptekhez használd a Dr. Oetker Creme VEGA-t!

A Dr. Oetker vegán tejfölalternatívája jó barátod lesz a vegán január során is, de természetesen az év bármely napján: ezzel a termékkel minden, tejfölt igénylő étel tökéletes, finoman krémes ízélményt nyújt majd.

Következzen a mi vegán heti menünk az új év elejére - az alábbi receptekhez is használhatod a Dr. Oetker Creme VEGA-t a tejföl helyettesítésére!

Selymes sültédesburgonya-krémleves
Heti Menü: izgalmas vegán levesek, egytálételek és sütik az év...

