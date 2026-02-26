Autentikus venezuelai arepa, ahogy Armando Mundaraín készíti

Az arepa a venezuelai konyha talán legfontosabb alapétele, így pedig meghatározó szerepet játszik Armando életében. Gyakorlatilag olyan, mint a mexikóiaknak a taco: a lényeg a minőségi, házi kukoricalepény, amit leggyakrabban szaftos, majonézes-avokádós csirkesalátával vagy zöldséges tojással töltik meg, majd ízletes szószokba mártogatják. Venezuelában a nap bármelyik szakában fogyasztható ez a specialitás, a kész lepényt általában mindenki magának állítja össze, míg a tészta begyúrása sokszor közös kaland, amibe az abuelák előszeretettel bevonják az unokákat is.