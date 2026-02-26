Autentikus venezuelai arepa, ahogy Armando Mundaraín készíti
Hozzávalók
az arepa tésztája
-
300 g kukoricaliszt
-
6 dl víz (kb.)
-
2 kk só
-
2 dl napraforgó olaj
reina pepiada (avokádós csirkesaláta)
-
50 dkg csirkemellfilé
-
0.5 db vöröshagyma
-
6 szál koriander
-
1 tk só
-
2 gerezd fokhagyma
-
150 g majonéz
-
2 ek koriander
-
0.5 lime-ból nyert limelé
-
1 db avokádó
perico, azaz papagájtojás (zöldséges rántotta)
-
1 ek napraforgó olaj
-
1 db vöröshagyma
-
15 dkg koktélparadicsom
-
2 ek koriander
-
4 db tojás
-
-
bors ízlés szerint
-
1 teáskanál napraforgó olaj
guasacaca (avokádószósz)
-
2 db avokádó
-
3 gerezd fokhagyma
-
6 szál koriander
-
1 lime-ból nyert limelé
-
30 ml almaecet (kb. amennyi a limelé)
-
2 db koktélparadicsom
-
1 dl napraforgó olaj
-
-
bors ízlés szerint
salsa de ajo (fokhagymamártás)
összeállítás
- 7% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 16% Zsír
az arepa tésztája
-
50g kukoricaliszt182 kcal
-
100g víz0 kcal
-
1g só0 kcal
-
28g napraforgó olaj13 kcal
reina pepiada (avokádós csirkesaláta)
-
83g csirkemellfilé100 kcal
-
8g vöröshagyma3 kcal
-
0 kcal
-
1g só0 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
25g majonéz134 kcal
-
1g koriander0 kcal
-
2g limelé1 kcal
-
32g avokádó37 kcal
perico, azaz papagájtojás (zöldséges rántotta)
-
12 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
25g koktélparadicsom5 kcal
-
1g koriander0 kcal
-
37g tojás46 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6 kcal
guasacaca (avokádószósz)
-
63g avokádó75 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
0 kcal
-
5g limelé1 kcal
-
5g almaecet1 kcal
-
1 kcal
-
14g napraforgó olaj125 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
salsa de ajo (fokhagymamártás)
összeállítás
az arepa tésztája
-
300g kukoricaliszt1089 kcal
-
600g víz0 kcal
-
8g só0 kcal
-
170g napraforgó olaj75 kcal
reina pepiada (avokádós csirkesaláta)
-
500g csirkemellfilé600 kcal
-
45g vöröshagyma16 kcal
-
0 kcal
-
7g só0 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
150g majonéz803 kcal
-
6g koriander1 kcal
-
14g limelé4 kcal
-
190g avokádó225 kcal
perico, azaz papagájtojás (zöldséges rántotta)
-
71 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
150g koktélparadicsom27 kcal
-
6g koriander1 kcal
-
220g tojás277 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
35 kcal
guasacaca (avokádószósz)
-
380g avokádó450 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
0 kcal
-
28g limelé7 kcal
-
30g almaecet6 kcal
-
34g koktélparadicsom6 kcal
-
85g napraforgó olaj751 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
salsa de ajo (fokhagymamártás)
összeállítás
az arepa tésztája
-
8.3g kukoricaliszt30 kcal
-
16.5g víz0 kcal
-
0.2g só0 kcal
-
4.7g napraforgó olaj2 kcal
reina pepiada (avokádós csirkesaláta)
-
13.8g csirkemellfilé17 kcal
-
1.2g vöröshagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g só0 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
4.1g majonéz22 kcal
-
0.2g koriander0 kcal
-
0.4g limelé0 kcal
-
5.2g avokádó6 kcal
perico, azaz papagájtojás (zöldséges rántotta)
-
0.2g napraforgó olaj2 kcal
-
2.5g vöröshagyma1 kcal
-
4.1g koktélparadicsom1 kcal
-
0.2g koriander0 kcal
-
6.1g tojás8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g napraforgó olaj1 kcal
guasacaca (avokádószósz)
-
10.5g avokádó12 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0.8g limelé0 kcal
-
0.8g almaecet0 kcal
-
0.9g koktélparadicsom0 kcal
-
2.3g napraforgó olaj21 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
salsa de ajo (fokhagymamártás)
összeállítás
- 66% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 36.4 g
Zsír
-
Összesen 83.2 g
-
Telített zsírsav 18 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 24 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 232 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2486.8 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 39 mg
-
Kálcium 292 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 117 mg
-
Foszfor 523 mg
-
Nátrium 1506 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 54.9 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 10 mg
Víz
-
Összesen 339.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 237 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 21 mg
-
D vitamin: 33 micro
-
K vitamin: 39 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 15 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 197 micro
-
Kolin: 192 mg
-
Retinol - A vitamin: 200 micro
-
α-karotin 55 micro
-
β-karotin 399 micro
-
β-crypt 39 micro
-
Likopin 789 micro
-
Lut-zea 498 micro
Elkészítés
az arepa tésztája
- Fontos, hogy az arepashoz ne sima kukoricalisztet, hanem úgynevezett nixtamalizált kukoricalisztet használjunk: ennél a típusnál ugyanis a kukoricaszemeket lúgos vízben előfőzik, amitől sokkal jobb állaga lesz a kész lisztnek.
- A vizet langyosítsuk fel és oldjunk fel benne annyi sót, amennyivel kellemesen sósnak érezzük megkóstolva. A víz kb. 2/3-át öntsük egy tálba és fokozatosan adjuk hozzá lisztet, közben folyamatosan elkeverve a kezünkkel. Addig gyúrjuk a masszát, amíg összeáll egy formázható gombóccá, ekkor csomagoljuk fóliába és tegyük félre pihenni 20-30 percre. (Ameddig a tészta pihen, érdemes a többi hozzávalóval haladni.)
- A pihentetés után hozzáadjuk a maradék víz felét és elkezdjük az egész tésztát alaposan átdolgozni. Ha szükséges, adunk még hozzá vizet, a lényeg, hogy szép, rugalmas tésztát kapjunk, ami könnyen kezelhető. Fontos, hogy végig nedves kézzel dolgozzunk!
- A nyers tésztából formázzunk mandarinméretű tésztagolyókat, amiket aztán a két tenyerünk között lapítsunk szét. Középen lehet kicsit vastagabb a tészta, de legyenek szép, szabályosak a lepények. Akkor jó a kukoricatészta állaga, ha szétlapításkor nem reped meg a szélén.
- Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, majd kisütjük benne a lepénykéket - egyszerre kb. 3 darab fér el, fontos, hogy ne zsúfoljuk túl a serpenyőt. Oldalanként kb. 5-5 percig kell sütnünk, amíg szépen elkezd pirulni (mivel ez egy fehér tésztájú lepény, ne várjuk, hogy aranybarnára süljön).
- A kész lepényeket szedjük ki egy konyharuhára, fogyasztásig pedig bugyoláljuk is be, hogy ne hűljenek ki!
reina pepiada (avokádós csirkesaláta)
- Ha van maradék főtt vagy sült csirkénk, használjuk azt, ha viszont nincs, akkor készítsünk egyszerű főtt csirkét. Ehhez egy lábasba tegyük bele a nagyobb darabokra vágott csirkemellet, adjuk hozzá a hagymát és koriandert, sózzuk alaposan majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi. Lefedve főzzük kb. 20-25 percet, közben időnként eltávolítva a habot a tetejéről.
- Amikor megfőtt a csirke, vegyük ki és hagyjuk picit hűlni, majd tépjük szét "rostjaira" két villa segítségével.
- Hozzáreszeljük a fokhagymát, hozzáadjuk a majonézt és a koriandert, majd sózzuk és elkeverjük az egészet. Végül jöhet bele a felkockázott avokádó, és ezzel is összeforgatjuk a csirkesalátát
perico, azaz papagájtojás (zöldséges rántotta)
- A hagymát, a paradicsomot és a koriandert egyaránt finomra aprítjuk, majd egy tálkában összeforgatjuk.
- Az aprított zöldségeket ezután minimális zsiradékon picit átpirítjuk (ehhez akár használhatjuk az arepas-sütő serpenyőt, miután kiürítettük belőle az olajat). Közben a tojásokat sózzuk-borsozzuk és villával felverjük.
- A tojást óvatosan a zöldségekre csorgatjuk, majd folyamatos kevergetés mellett gyakorlatilag rántottát készítünk belőle, amit félreteszünk a tálaláshoz.
guasacaca (avokádószósz)
- Az avokádókat megpucoljuk, majd a turmixgép kelyhébe tesszük. Hozzáadjuk a reszelt fokhagymát, az aprított koriandert, valamint belefacsarjuk a lime levét és löttyintünk hozzá egy kevés almaecetet is.
- Hozzáadunk két szem koktélparadicsomot is, majd elkezdjük leturmixolni a zöldségeket. Közben apránként, fokozatosan csurgatjuk hozzá az olajat, amíg el nem érjük a nekünk tetsző állagot. Ne felejtsünk el sózni-borsozni sem!
salsa de ajo (fokhagymamártás)
- Az összes hozzávalót turmixba tesszük és nagyon-nagyon krémesre turmixoljuk.
összeállítás
- Készítsünk ki minden hozzávalót az asztalra, az arepast ugyanis hagyományosan mindenki magának állítja össze, ki-ki a tojásos vagy a csirkés tölteléket választva.
- Az arepát késsel óvatosan félbevágjuk, ügyleve rá, hogy ne vágjuk át teljesen (kb. úgy mint egy pita esetében). A belsejét kenjük meg egy kevés vajjal, majd jöhetnek a töltelékek: először egy réteg avokádó, erre a csirkesali és/vagy a papagájtojás, a tetejére pedig egy adag reszelt sajt.
- Fogyasszunk azonnal, ízlés szerint mártogatva-tunkolva a kétféle ízletes szószba.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 45 p
- Főzés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 20 p
Az arepa a venezuelai konyha talán legfontosabb alapétele, így pedig meghatározó szerepet játszik Armando életében. Gyakorlatilag olyan, mint a mexikóiaknak a taco: a lényeg a minőségi, házi kukoricalepény, amit leggyakrabban szaftos, majonézes-avokádós csirkesalátával vagy zöldséges tojással töltik meg, majd ízletes szószokba mártogatják. Venezuelában a nap bármelyik szakában fogyasztható ez a specialitás, a kész lepényt általában mindenki magának állítja össze, míg a tészta begyúrása sokszor közös kaland, amibe az abuelák előszeretettel bevonják az unokákat is.