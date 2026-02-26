r
Autentikus venezuelai arepa, ahogy Armando Mundaraín készíti

Két aranybarnára sült venezuelai arepa egy tálban, az egyik csirkés-avokádós, a másik tojásos-zöldséges töltelékkel, körülöttük külön tálkákban krémes szószok és extra töltelékek egy faasztalon
Hozzávalók

az arepa tésztája

reina pepiada (avokádós csirkesaláta)

perico, azaz papagájtojás (zöldséges rántotta)

guasacaca (avokádószósz)

salsa de ajo (fokhagymamártás)

összeállítás

  • 1 db avokádó (felszeletelve)
  • 15 dkg sajt (reszelve, eredetileg queso fresco, trappistával helyettesíthetjük)
  • 4 ek vaj
1082
Kalória
36.4g
Fehérje
54.9g
Szénhidrát
83.2g
Zsír
339.9g
Víz
231.7g
Koleszterin
10.5g
Élelmi rost
5.6g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 16% Zsír

az arepa tésztája

reina pepiada (avokádós csirkesaláta)

perico, azaz papagájtojás (zöldséges rántotta)

guasacaca (avokádószósz)

salsa de ajo (fokhagymamártás)

összeállítás

Elkészítés

az arepa tésztája

  1. Fontos, hogy az arepashoz ne sima kukoricalisztet, hanem úgynevezett nixtamalizált kukoricalisztet használjunk: ennél a típusnál ugyanis a kukoricaszemeket lúgos vízben előfőzik, amitől sokkal jobb állaga lesz a kész lisztnek.
  2. A vizet langyosítsuk fel és oldjunk fel benne annyi sót, amennyivel kellemesen sósnak érezzük megkóstolva. A víz kb. 2/3-át öntsük egy tálba és fokozatosan adjuk hozzá lisztet, közben folyamatosan elkeverve a kezünkkel. Addig gyúrjuk a masszát, amíg összeáll egy formázható gombóccá, ekkor csomagoljuk fóliába és tegyük félre pihenni 20-30 percre. (Ameddig a tészta pihen, érdemes a többi hozzávalóval haladni.)
  3. A pihentetés után hozzáadjuk a maradék víz felét és elkezdjük az egész tésztát alaposan átdolgozni. Ha szükséges, adunk még hozzá vizet, a lényeg, hogy szép, rugalmas tésztát kapjunk, ami könnyen kezelhető. Fontos, hogy végig nedves kézzel dolgozzunk!
  4. A nyers tésztából formázzunk mandarinméretű tésztagolyókat, amiket aztán a két tenyerünk között lapítsunk szét. Középen lehet kicsit vastagabb a tészta, de legyenek szép, szabályosak a lepények. Akkor jó a kukoricatészta állaga, ha szétlapításkor nem reped meg a szélén.
  5. Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, majd kisütjük benne a lepénykéket - egyszerre kb. 3 darab fér el, fontos, hogy ne zsúfoljuk túl a serpenyőt. Oldalanként kb. 5-5 percig kell sütnünk, amíg szépen elkezd pirulni (mivel ez egy fehér tésztájú lepény, ne várjuk, hogy aranybarnára süljön).
  6. A kész lepényeket szedjük ki egy konyharuhára, fogyasztásig pedig bugyoláljuk is be, hogy ne hűljenek ki!

reina pepiada (avokádós csirkesaláta)

  1. Ha van maradék főtt vagy sült csirkénk, használjuk azt, ha viszont nincs, akkor készítsünk egyszerű főtt csirkét. Ehhez egy lábasba tegyük bele a nagyobb darabokra vágott csirkemellet, adjuk hozzá a hagymát és koriandert, sózzuk alaposan majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi. Lefedve főzzük kb. 20-25 percet, közben időnként eltávolítva a habot a tetejéről.
  2. Amikor megfőtt a csirke, vegyük ki és hagyjuk picit hűlni, majd tépjük szét "rostjaira" két villa segítségével.
  3. Hozzáreszeljük a fokhagymát, hozzáadjuk a majonézt és a koriandert, majd sózzuk és elkeverjük az egészet. Végül jöhet bele a felkockázott avokádó, és ezzel is összeforgatjuk a csirkesalátát

perico, azaz papagájtojás (zöldséges rántotta)

  1. A hagymát, a paradicsomot és a koriandert egyaránt finomra aprítjuk, majd egy tálkában összeforgatjuk.
  2. Az aprított zöldségeket ezután minimális zsiradékon picit átpirítjuk (ehhez akár használhatjuk az arepas-sütő serpenyőt, miután kiürítettük belőle az olajat). Közben a tojásokat sózzuk-borsozzuk és villával felverjük.
  3. A tojást óvatosan a zöldségekre csorgatjuk, majd folyamatos kevergetés mellett gyakorlatilag rántottát készítünk belőle, amit félreteszünk a tálaláshoz.

guasacaca (avokádószósz)

  1. Az avokádókat megpucoljuk, majd a turmixgép kelyhébe tesszük. Hozzáadjuk a reszelt fokhagymát, az aprított koriandert, valamint belefacsarjuk a lime levét és löttyintünk hozzá egy kevés almaecetet is.
  2. Hozzáadunk két szem koktélparadicsomot is, majd elkezdjük leturmixolni a zöldségeket. Közben apránként, fokozatosan csurgatjuk hozzá az olajat, amíg el nem érjük a nekünk tetsző állagot. Ne felejtsünk el sózni-borsozni sem!

salsa de ajo (fokhagymamártás)

  1. Az összes hozzávalót turmixba tesszük és nagyon-nagyon krémesre turmixoljuk.

összeállítás

  1. Készítsünk ki minden hozzávalót az asztalra, az arepast ugyanis hagyományosan mindenki magának állítja össze, ki-ki a tojásos vagy a csirkés tölteléket választva.
  2. Az arepát késsel óvatosan félbevágjuk, ügyleve rá, hogy ne vágjuk át teljesen (kb. úgy mint egy pita esetében). A belsejét kenjük meg egy kevés vajjal, majd jöhetnek a töltelékek: először egy réteg avokádó, erre a csirkesali és/vagy a papagájtojás, a tetejére pedig egy adag reszelt sajt.
  3. Fogyasszunk azonnal, ízlés szerint mártogatva-tunkolva a kétféle ízletes szószba.

Az arepa a venezuelai konyha talán legfontosabb alapétele, így pedig meghatározó szerepet játszik Armando életében. Gyakorlatilag olyan, mint a mexikóiaknak a taco: a lényeg a minőségi, házi kukoricalepény, amit leggyakrabban szaftos, majonézes-avokádós csirkesalátával vagy zöldséges tojással töltik meg, majd ízletes szószokba mártogatják. Venezuelában a nap bármelyik szakában fogyasztható ez a specialitás, a kész lepényt általában mindenki magának állítja össze, míg a tészta begyúrása sokszor közös kaland, amibe az abuelák előszeretettel bevonják az unokákat is.

