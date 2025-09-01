Ezt főzheted! 30 finomság szeptemberre a ti kreatív, őszkezdő receptjeitekből

„Ezt főzheted" névre keresztelt sorozatunkban minden hónapban a ti fantasztikus receptjeiteket gyűjtjük össze, hiszen a Nosalty közösségéről nélkületek nem is lehetne beszélni. Az adott hónaphoz leginkább passzoló előételeket, leveseket, főételeket és desszerteket sorakoztatjuk fel a ti fogásaitokból.
Lássuk, miket tartogat a szeptember!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű664Kalória19.6gFehérje85.4gSzénhidrát26gZsír
Hajni pöttyös konyhája megsütötte nekünk a legfinomabb, legcsinosabb pékségkedvencet, a túrós batyut! Issssteni!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1716Kalória2.6gFehérje12.3gSzénhidrát188.1gZsír
Picipiros gondol a friss paradicsomtól mentes napokra is, és olaszokat meghazudtoló profizmussal, a Napon aszalja meg a pici piros szemeket. Próbáld ki te is!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű686Kalória35.2gFehérje50.4gSzénhidrát39.8gZsír
Cárevics különleges, extrán laktató levese a hűvösebb koraőszi időszakok megmentője, és egy egész napra eltelhetsz vele, hiszen bab, de sertéshús is van benne.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű905Kalória44.3gFehérje54.9gSzénhidrát50.5gZsír
A Kékfestő konyhájából egy gyerek- és felnőttkedvenc olasz fogás került elő: eredeti bolognai ragu, ami a sulikezdés gondjait tuti feledteti egy kis időre!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű509Kalória16.9gFehérje58.3gSzénhidrát23.2gZsír
Baroness konyhája egészségtudatos kuglófot sütött, csináld utána! Kölesből készül a tésztája, mely ezáltal gluténmentes is!
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű454Kalória29.8gFehérje45.2gSzénhidrát19.7gZsír
Sagesse spenótot készített, melyet talán még a gyerekek is megesznek majd, amikor hazaesnek a suliból. Vegán, vega vagy húst épp nem óhajtó egyedek sült, füstölt tofuval fogyasszák!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű829Kalória28.8gFehérje111.4gSzénhidrát32.5gZsír
Csakegygourmet franciás körtetortája magáért beszél, és mindenkit elcsábít, hiszen tésztája olívaolajtól pihepuha.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű550Kalória6.6gFehérje57.4gSzénhidrát33.7gZsír
Takács Kriszti szokás szerint csinos, nem mindennapi recepttel érkezik: morzsasütije a szilva mellett kókuszt is tartalmaz, és nem csak nyomokban!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1839Kalória118.4gFehérje201.8gSzénhidrát61.7gZsír
Tomatotree finom házias rakottasa tulajdonképpen egy rizses hús, csak jénaiba rétegezve és megsütve, ráadásul pikáns, fűszeres, mexikói ízekben!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű208Kalória9.3gFehérje27.5gSzénhidrát6.7gZsír
Kristyán Fanni, hűen önmagához, szuperzöld, isteni borsófőzeléket főzött, és a legfinomabb főtt tojással, hatpercessel tálalta.
-
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű660Kalória38.2gFehérje27.1gSzénhidrát44.2gZsír
Kornél a világ talán legfinomabb magyaros ételét, brassóit készített aranybarna és ropogósan puha kolompérral, omlós húskockákkal és salátával.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű412Kalória22.3gFehérje26.4gSzénhidrát24.9gZsír
Gréti egyik legszebb receptje, és az egyik kedvenc levesünk: julienre vágott zöldségek, kis csirke, némi tejtermék (joghurt, tejföl, tejszín is lehet), és kész is az ebéd.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű735Kalória29.6gFehérje117.1gSzénhidrát17.4gZsír
A kis gasztronauta tepsis, csőben sült tésztája akár két napra is elég lehet, hacsak nem eszik fel a gyerekek az összeset, pár óra alatt.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű563Kalória16.3gFehérje52.6gSzénhidrát32.2gZsír
Janettaylor házilag készített zöld pestós tésztája az egyik legkönnyedebb ebédötlet, amit csak ki tudsz gondolni magadnak!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1014Kalória25.7gFehérje88.8gSzénhidrát61.5gZsír
Pogácsa receptje hű készítője nevéhez, ugyanis nem másról, mint egy sajtos pogácsáról van szó, családi receptúra alapján sütve.
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű600Kalória11.2gFehérje84gSzénhidrát24gZsír
Inom őszies, szilvás, kelt tésztás süteménye fahéjtól illatozó, és olyan puha és mennyei, hogy kapásból több tepsit készíts elő, ha nekiállsz megsütni.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű411Kalória11.5gFehérje71.7gSzénhidrát7.3gZsír
Katharosz retró tejes-vajas kiflit sütött, hogy a hétvégi brunch-ok és a hétközbeni sulis uzsonnák és tízóraik a legfinomabbak lehessenek.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű383Kalória20.5gFehérje44.5gSzénhidrát13.4gZsír
Judit69 hó végi olcsó receptjenem más, mint pár dundi tojásfasírt, sőt, tojásrántotta-fasírt, mely főzelékek tetején egyszerűen hibátlan!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű593Kalória17.2gFehérje60.4gSzénhidrát32gZsír
Gerzsenyi Flóra dögös, cuccos, kiadós krumplilevese tele van kolbásszal, tejföllel, fűszerpaprikával és ízzel, no meg kenyérrel, ha beledobálod, hogy finoman átitassa a lé.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű668Kalória16.1gFehérje30.8gSzénhidrát54.7gZsír
Gombagasztro természetesen gombával tálalta a hétvégi villásreggelik egyik sztárját, a bundás kenyeret.
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű500Kalória9.4gFehérje63.7gSzénhidrát24.2gZsír
Glaser porcukorral szórt márványos sütit sütött, szezonálisan szilvával megdobálva, hogy kellően fanyar és szaftos legyen.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű863Kalória11.8gFehérje69.7gSzénhidrát59.9gZsír
Napsütötte Vidékünkön hétvégi sós csemegéjének minden gyerek örül majd, de a vendégek és a szűk család is. Sőt, csak magadnak is megsütheted!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes617Kalória5.4gFehérje68gSzénhidrát36.3gZsír
Fahéj kopogósan ropogós tetejű krémese édes karamelltől válik ellenállhatatlanná. No meg a toronymagas habos krémtől!
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes499Kalória21.1gFehérje35.7gSzénhidrát30.6gZsír
Lakos Benedek ezúttal azt bizonyítja, amit a vegák többsége biztosan már rég tud: a rakott krumpliba sem kell feltétlenül hús!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes741Kalória12.4gFehérje107.1gSzénhidrát31.2gZsír
Petra ezúttal bécsi rétest sütött, de nem szóljuk meg ezért, mert az osztrákok tényleg zsenik rétesben. Hát még ha almával töltik!
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1274Kalória14.8gFehérje103.4gSzénhidrát88.7gZsír
Iluska őszies süteménye a diótól tökéletes, ki ne hagyjátok belőle! Csokis tető, finom puha tészta, kistányér és villa, szépen, elegánsan falatozva.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű391Kalória9.7gFehérje54gSzénhidrát16.6gZsír
Ana's Kitchen receptje az első sütőtökös szereplőnk az idei szezonban: mivel is indíthatnánk a sütőtökdömpinget, mint a legklasszikusabb krémlevessel?
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes834Kalória26.5gFehérje70.3gSzénhidrát49.1gZsírHarmathy Ildikó pihepuha pogácsája juhtúróval készül, hogy még finomabb legyen, mint a sima túrós vagy sajtos.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű675Kalória9.6gFehérje97.9gSzénhidrát27.1gZsír
Smaragd Konyha pitéjén az erdei gyümölcsök még a nyarat idézik, a szőlőszemek pedig már az őszt. Nincs mese, meg kell sütnünk!
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű799Kalória31.4gFehérje17.4gSzénhidrát66.5gZsír
Dacota mindenki örömére komótos, de egyszerűen összedobható reggelire hív minket: az biztos, hogy sok tojással érdemes készülni!
-
Csatlakozzatok ti is a Nosalty közösségéhez, töltsétek fel receptjeiteket, és inspiráljátok egymást az év minden napján!