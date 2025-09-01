Gasztro

Ezt főzheted! 30 finomság szeptemberre a ti kreatív, őszkezdő receptjeitekből

Sorozatunk minden hónapban bemutatja nektek aktuális kedvenceinket a ti receptjeitek közül. Most sincs ez másképp: ezúttal a szeptemberi válogatással érkezünk, amiben regisztrált szakácsaink hónaphoz illő remekeit szedjük csokorba. Inspirálódjatok egymás ötleteiből, ételeiből, kreativitásából!

„Ezt főzheted" névre keresztelt sorozatunkban minden hónapban a ti fantasztikus receptjeiteket gyűjtjük össze, hiszen a Nosalty közösségéről nélkületek nem is lehetne beszélni. Az adott hónaphoz leginkább passzoló előételeket, leveseket, főételeket és desszerteket sorakoztatjuk fel a ti fogásaitokból.

Lássuk, miket tartogat a szeptember!

  1. Túrós batyu

    Túrós batyu

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    664
    Kalória
    19.6g
    Fehérje
    85.4g
    Szénhidrát
    26g
    Zsír
    Még több batyu

    Hajni pöttyös konyhája megsütötte nekünk a legfinomabb, legcsinosabb pékségkedvencet, a túrós batyut! Issssteni!
  2. Napon aszalt koktélparadicsom Picipirostól

    Napon aszalt koktélparadicsom Picipirostól

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1716
    Kalória
    2.6g
    Fehérje
    12.3g
    Szénhidrát
    188.1g
    Zsír
    Még több télire

    Picipiros gondol a friss paradicsomtól mentes napokra is, és olaszokat meghazudtoló profizmussal, a Napon aszalja meg a pici piros szemeket. Próbáld ki te is!
  3. Vájárleves

    Vájárleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    686
    Kalória
    35.2g
    Fehérje
    50.4g
    Szénhidrát
    39.8g
    Zsír
    Még több bableves

    Cárevics különleges, extrán laktató levese a hűvösebb koraőszi időszakok megmentője, és egy egész napra eltelhetsz vele, hiszen bab, de sertéshús is van benne.
  4. Eredeti bolognai ragu a Kékfestő Konyhából

    Eredeti bolognai ragu a Kékfestő Konyhából

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    905
    Kalória
    44.3g
    Fehérje
    54.9g
    Szénhidrát
    50.5g
    Zsír
    Még több bolognai

    A Kékfestő konyhájából egy gyerek- és felnőttkedvenc olasz fogás került elő: eredeti bolognai ragu, ami a sulikezdés gondjait tuti feledteti egy kis időre!
  5. Köleskuglóf

    Köleskuglóf

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    509
    Kalória
    16.9g
    Fehérje
    58.3g
    Szénhidrát
    23.2g
    Zsír
    Még több gyümölcsös kuglóf

    Baroness konyhája egészségtudatos kuglófot sütött, csináld utána! Kölesből készül a tésztája, mely ezáltal gluténmentes is!
  7. Spenótfőzelék füstölt tofuval

    Spenótfőzelék füstölt tofuval

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    454
    Kalória
    29.8g
    Fehérje
    45.2g
    Szénhidrát
    19.7g
    Zsír
    Még több spenótfőzelék

    Sagesse spenótot készített, melyet talán még a gyerekek is megesznek majd, amikor hazaesnek a suliból. Vegán, vega vagy húst épp nem óhajtó egyedek sült, füstölt tofuval fogyasszák!
  8. Francia olívaolajos körtetorta

    Francia olívaolajos körtetorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    829
    Kalória
    28.8g
    Fehérje
    111.4g
    Szénhidrát
    32.5g
    Zsír
    Még több körtetorta

    Csakegygourmet franciás körtetortája magáért beszél, és mindenkit elcsábít, hiszen tésztája olívaolajtól pihepuha.
  9. Kókuszos–szilvás crumble

    Kókuszos–szilvás crumble

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    550
    Kalória
    6.6g
    Fehérje
    57.4g
    Szénhidrát
    33.7g
    Zsír
    Még több morzsás süti

    Takács Kriszti szokás szerint csinos, nem mindennapi recepttel érkezik: morzsasütije a szilva mellett kókuszt is tartalmaz, és nem csak nyomokban!
  10. Mexikói rizses hús tepsiben

    Mexikói rizses hús tepsiben

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1839
    Kalória
    118.4g
    Fehérje
    201.8g
    Szénhidrát
    61.7g
    Zsír
    Még több rizses hús

    Tomatotree finom házias rakottasa tulajdonképpen egy rizses hús, csak jénaiba rétegezve és megsütve, ráadásul pikáns, fűszeres, mexikói ízekben!
  11. Zöldborsófőzelék

    Krémes zöldborsófőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    208
    Kalória
    9.3g
    Fehérje
    27.5g
    Szénhidrát
    6.7g
    Zsír
    Még több zöldborsófőzelék

    Kristyán Fanni, hűen önmagához, szuperzöld, isteni borsófőzeléket főzött, és a legfinomabb főtt tojással, hatpercessel tálalta.
  13. Brassói aprópecsenye Kornéltól

    Brassói aprópecsenye Kornéltól

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    könnyű
    660
    Kalória
    38.2g
    Fehérje
    27.1g
    Szénhidrát
    44.2g
    Zsír
    Még több brassói

    Kornél a világ talán legfinomabb magyaros ételét, brassóit készített aranybarna és ropogósan puha kolompérral, omlós húskockákkal és salátával.
  14. Waterzooi - gyors csirkeleves

    Waterzooi - gyors csirkeleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    412
    Kalória
    22.3g
    Fehérje
    26.4g
    Szénhidrát
    24.9g
    Zsír
    Még több raguleves

    Gréti egyik legszebb receptje, és az egyik kedvenc levesünk: julienre vágott zöldségek, kis csirke, némi tejtermék (joghurt, tejföl, tejszín is lehet), és kész is az ebéd.
  16. Házi zöld pesto spagettivel

    Házi zöld pesto spagettivel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    563
    Kalória
    16.3g
    Fehérje
    52.6g
    Szénhidrát
    32.2g
    Zsír
    Még több pestós tészta

    Janettaylor házilag készített zöld pestós tésztája az egyik legkönnyedebb ebédötlet, amit csak ki tudsz gondolni magadnak!
  17. Ómika sajtos pogácsája

    Ómika sajtos pogácsája

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1014
    Kalória
    25.7g
    Fehérje
    88.8g
    Szénhidrát
    61.5g
    Zsír
    Még több sajtos pogácsa

    Pogácsa receptje hű készítője nevéhez, ugyanis nem másról, mint egy sajtos pogácsáról van szó, családi receptúra alapján sütve.
  19. Szilvás lepény kelt tésztából Inomtól

    Szilvás lepény kelt tésztából Inomtól

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    600
    Kalória
    11.2g
    Fehérje
    84g
    Szénhidrát
    24g
    Zsír
    Még több szilvás pite

    Inom őszies, szilvás, kelt tésztás süteménye fahéjtól illatozó, és olyan puha és mennyei, hogy kapásból több tepsit készíts elő, ha nekiállsz megsütni.
  20. Puha tejes-vajas kifli

    Puha tejes-vajas kifli

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    411
    Kalória
    11.5g
    Fehérje
    71.7g
    Szénhidrát
    7.3g
    Zsír
    Még több kifli

    Katharosz retró tejes-vajas kiflit sütött, hogy a hétvégi brunch-ok és a hétközbeni sulis uzsonnák és tízóraik a legfinomabbak lehessenek.
  21. Tojásrántotta-fasírt

    Tojásrántotta-fasírt

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    383
    Kalória
    20.5g
    Fehérje
    44.5g
    Szénhidrát
    13.4g
    Zsír
    Még több vega fasírt

    Judit69 hó végi olcsó receptjenem más, mint pár dundi tojásfasírt, sőt, tojásrántotta-fasírt, mely főzelékek tetején egyszerűen hibátlan!
  22. Magyaros burgonyaleves kolbásszal

    Magyaros burgonyaleves kolbásszal

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    593
    Kalória
    17.2g
    Fehérje
    60.4g
    Szénhidrát
    32g
    Zsír
    Még több krumplileves

    Gerzsenyi Flóra dögös, cuccos, kiadós krumplilevese tele van kolbásszal, tejföllel, fűszerpaprikával és ízzel, no meg kenyérrel, ha beledobálod, hogy finoman átitassa a lé.
  23. Bundás kenyér gombával

    Bundás kenyér gombával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    668
    Kalória
    16.1g
    Fehérje
    30.8g
    Szénhidrát
    54.7g
    Zsír
    Még több bundás kenyér

    Gombagasztro természetesen gombával tálalta a hétvégi villásreggelik egyik sztárját, a bundás kenyeret.
  25. Szilvás, márványos süti

    Szilvás, márványos süti

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    500
    Kalória
    9.4g
    Fehérje
    63.7g
    Szénhidrát
    24.2g
    Zsír
    Még több gyümölcsös süti

    Glaser porcukorral szórt márványos sütit sütött, szezonálisan szilvával megdobálva, hogy kellően fanyar és szaftos legyen.
  26. Nigellás-füstölt paprikás rudak

    Nigellás-füstölt paprikás rudak

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    863
    Kalória
    11.8g
    Fehérje
    69.7g
    Szénhidrát
    59.9g
    Zsír
    Még több sós rúd

    Napsütötte Vidékünkön hétvégi sós csemegéjének minden gyerek örül majd, de a vendégek és a szűk család is. Sőt, csak magadnak is megsütheted!
  27. Karamellás krémes Fahéjtól

    Karamellás krémes Fahéjtól

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    617
    Kalória
    5.4g
    Fehérje
    68g
    Szénhidrát
    36.3g
    Zsír
    Még több krémes

    Fahéj kopogósan ropogós tetejű krémese édes karamelltől válik ellenállhatatlanná. No meg a toronymagas habos krémtől!
  29. Bécsi almás rétes

    Bécsi almás rétes

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    741
    Kalória
    12.4g
    Fehérje
    107.1g
    Szénhidrát
    31.2g
    Zsír
    Még több almás rétes

    Petra ezúttal bécsi rétest sütött, de nem szóljuk meg ezért, mert az osztrákok tényleg zsenik rétesben. Hát még ha almával töltik!
  31. Pityókás diós

    Pityókás diós

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1274
    Kalória
    14.8g
    Fehérje
    103.4g
    Szénhidrát
    88.7g
    Zsír
    Még több diós süti

    Iluska őszies süteménye a diótól tökéletes, ki ne hagyjátok belőle! Csokis tető, finom puha tészta, kistányér és villa, szépen, elegánsan falatozva.
  33. Juhtúrós pogácsa 2.

    Juhtúrós pogácsa 2.

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    834
    Kalória
    26.5g
    Fehérje
    70.3g
    Szénhidrát
    49.1g
    Zsír
    Még több juhtúrós pogácsa
    Harmathy Ildikó pihepuha pogácsája juhtúróval készül, hogy még finomabb legyen, mint a sima túrós vagy sajtos.
  34. Szőlős-erdeigyümölcsös pite

    Szőlős-erdeigyümölcsös pite

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    675
    Kalória
    9.6g
    Fehérje
    97.9g
    Szénhidrát
    27.1g
    Zsír
    Még több gyümölcsös pite

    Smaragd Konyha pitéjén az erdei gyümölcsök még a nyarat idézik, a szőlőszemek pedig már az őszt. Nincs mese, meg kell sütnünk!

Csatlakozzatok ti is a Nosalty közösségéhez, töltsétek fel receptjeiteket, és inspiráljátok egymást az év minden napján!

