r
Nosalty Logó
tapas tavaszi tekercs

Vegán tavaszi tekercs

Nosalty vegán
Vegán tavaszi tekercs
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A tekercshez

A szószhoz

253
Kalória
12.2g
Fehérje
42.4g
Szénhidrát
4.6g
Zsír
125.1g
Víz
-
Koleszterin
3.5g
Élelmi rost
6.2g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A tekercshez

A szószhoz

Összesen 253 kcal
  • 7% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A tekercshez

A szószhoz

Összesen 1512 kcal
  • 7% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A tekercshez

A szószhoz

Összesen 87 kcal
  • 7% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 68% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • α-karotin

Fehérje

  • Összesen
    12.2 g

Zsír

  • Összesen
    4.6 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1429.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    375 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    48 mg
  • Foszfor
    178 mg
  • Nátrium
    810 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    42.4 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    125.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    149 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    19 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    31 micro
  • Kolin:
    28 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    619 micro
  • β-karotin
    1481 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    47 micro
Összesen 253 kcal
  • 7% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 68% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • α-karotin

Fehérje

  • Összesen
    73.4 g

Zsír

  • Összesen
    27.7 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    15 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8576.1 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    84 mg
  • Kálcium
    2249 mg
  • Vas
    14 mg
  • Magnézium
    290 mg
  • Foszfor
    1066 mg
  • Nátrium
    4858 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    254.2 g
  • Cukor
    37 mg
  • Élelmi rost
    21 mg

Víz

  • Összesen
    750.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    895 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    111 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    15 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    186 micro
  • Kolin:
    169 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    3713 micro
  • β-karotin
    8888 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    280 micro
Összesen 1512 kcal
  • 7% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 68% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • α-karotin

Fehérje

  • Összesen
    4.3 g

Zsír

  • Összesen
    1.6 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    502.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    132 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    62 mg
  • Nátrium
    285 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.9 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    44 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    52 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    10 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    218 micro
  • β-karotin
    521 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    16 micro
Összesen 87 kcal

Elkészítés

A tekercshez

  1. A szárított gombákat tegyük egy tálba és öntsünk rájuk forróvizet, hagyjuk legalább 10 percig ázni őket. Addig pucoljuk meg és reszeljük le a répákat, vágjuk apró kockákra a hagymát és dinszteljük meg egy kevés olajon.
  2. Az üvegtésztát is tegyük egy tálba és forrázzuk le, addig hagyjuk ázni amíg felpuhul, ez kb 2-3 perc, majd szűrjük le és öblítsük át hideg vízzel. A puha tésztát ollóval vagdossuk kisebbekre. A beáztatott gombákról öntsük le a vizet és vágjuk apróra.
  3. Egy nagyobb keverőtálba tegyük bele a tésztát, a répát, a hagymát és a gombát, majd morzsoljuk hozzá a tofut. Fűszerezzük gyömbérrel, fokhagymával, sóval, fehér borssal és szójaszósszal majd alaposan keverjük össze.
  4. Vegyünk elő egy nagyobb vágódeszkát, vagy tálcát és helyezzünk rá egy rizspapírt. Egy konyhai papírtörlőt vizezzünk be, majd töröljük vele át a rizspapír mindkét oldalát, hogy felpuhuljon, pár másodperc múlva hajtogathatóvá válik.
  5. Halmozzuk a puha rizspapír egyik oldalába a tölteléket, hajtsuk a halomra a rizspapír két oldalát, majd tekerjük fel, mint a palacsintát. A rizspapír kicsit ragacsos lehet, ezért óvatosan bánjunk vele, nehogy kiszakadjon. A feltekert tavaszi tekercseket úgy tegyük egymás mellé, hogy ne érjenek össze, mert akkor összeragadnak.
  6. Miután feltekertük az összeset, süssük ki őket forró olajban, kb. 5 perc alatt.

A szószhoz

  1. A sárgarépát, karalábét vágjuk nagyon apró kockákra, majd keverjünk mindent össze, és addig kevergessük, amíg a cukor feloldódik.
  2. Tálaljuk a kisült tavaszi tekercsek mellé, és mártogassuk bele őket. Még autentikusabb, ha friss mentát és koriandert is teszünk a tányérra, amit a tekercsekkel összefogva szoktak fogyasztani.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 5 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ez a vietnámi stílusú tavaszi tekercs nemcsak isteni finom, de nagyon egyszerű elkészíteni, és teljesen vegán is. Nem kell aggódni, minden alapanyag könnyen beszerezhető hozzá, és ha egyszerre nagyobb mennyiséget készítesz belőle, simán le lehet fagyasztani, ha pedig később megkívánod, csak előveszed, és felolvasztás nélkül kisütöd!

Nosalty stories

Hasonló receptek

Összes tavaszi tekercs
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Aranyló gyöngytyúkhúsleves
Gasztro

Ettől az apró lépéstől lesz igazán aranyló színű a tyúkhúslevesed

Ebben a marcona időjárásban különösen jólesik egy forró leves, ami testet-lelket melegít és gyógyít egyszerre. A tyúkhúsleves egy igazi bevált klasszikus, és nem kell betegnek lenni ahhoz, hogy feldobj a tűzhelyre egy nagy lábossal, ugyanis bármikor elkészítheted. Mai Napi Tippünkben pedig megmutatjuk, mitől lesz igazán aranyló színe!

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept