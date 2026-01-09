Vegán tavaszi tekercs
Hozzávalók
A tekercshez
-
100 g üvegtészta (száraz)
-
1 nagy db vöröshagyma
-
15 g fafülgomba (szárított)
-
15 g shiitake gomba (opcionális)
-
300 g tofu
-
1 közepes db sárgarépa
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 tk gyömbér (reszelve)
-
só ízlés szerint
-
4 ek szójaszósz
-
1 kk fehér bors
-
12 db rizslap (rizspapír)
-
500 ml napraforgó olaj
A szószhoz
-
4 ek szójaszósz
-
1 lime-ból nyert limelé
-
4 teáskanál barna cukor
-
50 ml víz
-
1 kis db sárgarépa
-
1 kis db karalábé
-
chili ízlés szerint (friss)
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 szál koriander (friss)
- 7% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 3% Zsír
A tekercshez
-
17g üvegtészta59 kcal
-
28g vöröshagyma10 kcal
-
3g fafülgomba1 kcal
-
1 kcal
-
50g tofu72 kcal
-
13g sárgarépa5 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0g gyömbér0 kcal
-
0 kcal
-
7g szójaszósz4 kcal
-
0 kcal
-
20g rizslap73 kcal
-
83g napraforgó olaj0 kcal
A szószhoz
-
7g szójaszósz4 kcal
-
5g limelé1 kcal
-
3g barna cukor13 kcal
-
8g víz0 kcal
-
7g sárgarépa2 kcal
-
30g karalábé6 kcal
-
0 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 3% Zsír
A tekercshez
-
100g üvegtészta351 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
15g fafülgomba4 kcal
-
15g shiitake gomba5 kcal
-
300g tofu432 kcal
-
80g sárgarépa29 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
2g gyömbér2 kcal
-
0 kcal
-
40g szójaszósz24 kcal
-
0 kcal
-
120g rizslap437 kcal
-
500g napraforgó olaj0 kcal
A szószhoz
-
40g szójaszósz24 kcal
-
28g limelé7 kcal
-
20g barna cukor76 kcal
-
50g víz0 kcal
-
40g sárgarépa15 kcal
-
180g karalábé36 kcal
-
0 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 3% Zsír
A tekercshez
-
5.9g üvegtészta21 kcal
-
10g vöröshagyma4 kcal
-
0.9g fafülgomba0 kcal
-
0.9g shiitake gomba0 kcal
-
17.6g tofu25 kcal
-
4.7g sárgarépa2 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0.1g gyömbér0 kcal
-
0 kcal
-
2.3g szójaszósz1 kcal
-
0 kcal
-
7g rizslap26 kcal
-
29.3g napraforgó olaj0 kcal
A szószhoz
-
2.3g szójaszósz1 kcal
-
1.6g limelé0 kcal
-
1.2g barna cukor4 kcal
-
2.9g víz0 kcal
-
2.3g sárgarépa1 kcal
-
10.6g karalábé2 kcal
-
0 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 68% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
α-karotin
Fehérje
-
Összesen 12.2 g
Zsír
-
Összesen 4.6 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1429.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 375 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 48 mg
-
Foszfor 178 mg
-
Nátrium 810 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 42.4 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 125.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 149 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 19 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 31 micro
-
Kolin: 28 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 619 micro
-
β-karotin 1481 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 47 micro
- 7% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 68% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
α-karotin
Fehérje
-
Összesen 73.4 g
Zsír
-
Összesen 27.7 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 15 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8576.1 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 84 mg
-
Kálcium 2249 mg
-
Vas 14 mg
-
Magnézium 290 mg
-
Foszfor 1066 mg
-
Nátrium 4858 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 254.2 g
-
Cukor 37 mg
-
Élelmi rost 21 mg
Víz
-
Összesen 750.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 895 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 111 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 186 micro
-
Kolin: 169 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 3713 micro
-
β-karotin 8888 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 280 micro
- 7% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 68% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
α-karotin
Fehérje
-
Összesen 4.3 g
Zsír
-
Összesen 1.6 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 502.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 132 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 17 mg
-
Foszfor 62 mg
-
Nátrium 285 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 14.9 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 44 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 52 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 10 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 218 micro
-
β-karotin 521 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 16 micro
Elkészítés
A tekercshez
- A szárított gombákat tegyük egy tálba és öntsünk rájuk forróvizet, hagyjuk legalább 10 percig ázni őket. Addig pucoljuk meg és reszeljük le a répákat, vágjuk apró kockákra a hagymát és dinszteljük meg egy kevés olajon.
- Az üvegtésztát is tegyük egy tálba és forrázzuk le, addig hagyjuk ázni amíg felpuhul, ez kb 2-3 perc, majd szűrjük le és öblítsük át hideg vízzel. A puha tésztát ollóval vagdossuk kisebbekre. A beáztatott gombákról öntsük le a vizet és vágjuk apróra.
- Egy nagyobb keverőtálba tegyük bele a tésztát, a répát, a hagymát és a gombát, majd morzsoljuk hozzá a tofut. Fűszerezzük gyömbérrel, fokhagymával, sóval, fehér borssal és szójaszósszal majd alaposan keverjük össze.
- Vegyünk elő egy nagyobb vágódeszkát, vagy tálcát és helyezzünk rá egy rizspapírt. Egy konyhai papírtörlőt vizezzünk be, majd töröljük vele át a rizspapír mindkét oldalát, hogy felpuhuljon, pár másodperc múlva hajtogathatóvá válik.
- Halmozzuk a puha rizspapír egyik oldalába a tölteléket, hajtsuk a halomra a rizspapír két oldalát, majd tekerjük fel, mint a palacsintát. A rizspapír kicsit ragacsos lehet, ezért óvatosan bánjunk vele, nehogy kiszakadjon. A feltekert tavaszi tekercseket úgy tegyük egymás mellé, hogy ne érjenek össze, mert akkor összeragadnak.
- Miután feltekertük az összeset, süssük ki őket forró olajban, kb. 5 perc alatt.
A szószhoz
- A sárgarépát, karalábét vágjuk nagyon apró kockákra, majd keverjünk mindent össze, és addig kevergessük, amíg a cukor feloldódik.
- Tálaljuk a kisült tavaszi tekercsek mellé, és mártogassuk bele őket. Még autentikusabb, ha friss mentát és koriandert is teszünk a tányérra, amit a tekercsekkel összefogva szoktak fogyasztani.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 5 p
Ez a vietnámi stílusú tavaszi tekercs nemcsak isteni finom, de nagyon egyszerű elkészíteni, és teljesen vegán is. Nem kell aggódni, minden alapanyag könnyen beszerezhető hozzá, és ha egyszerre nagyobb mennyiséget készítesz belőle, simán le lehet fagyasztani, ha pedig később megkívánod, csak előveszed, és felolvasztás nélkül kisütöd!