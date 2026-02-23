Így indítja a tavaszt a Balaton – Belekóstoltunk a TASTE BALATON Fesztivál legjobb programjaiba

Március elején ismét életre kel a Balaton gasztrovilága: a TASTE BALATON fesztivál több mint 50 helyszínen, közel 100 programmal várja az ízek szerelmeseit. Egy kétnapos sajtóúton mi már belekóstoltunk a tavasz legfinomabb előfutárába, reggeliktől borvacsorákig, workshopoktól desszertekig.

Belemerültünk a balatoni tavasz legfinomabb előfutárába: hamarosan indul a TASTE BALATON Fesztivál, amely idén már harmadik alkalommal hozza mozgásba a régió vendéglátását. A 2026. március 6. és 15. között zajló programsorozat több mint 50 helyszínen, közel 100 eseménnyel várja a gasztronómia szerelmeseit – hogy a Balaton ne csak nyáron legyen úti cél.

A fesztivál előtt egy kétnapos sajtóúton jártuk be a csatlakozó éttermek és különleges helyszínek egy részét. Már ez a rövid körút is megmutatta, mennyire sokszínű élmény várja majd a látogatókat: kóstolók, workshopok, vendégséfek, irodalmi estek és természetesen rengeteg jó étel-ital.

Reggeli a füredi vendéglátás szívében

Első megállónk a balatonfüredi Bistro Sparhelt volt, ahol otthonos hangulat, friss péksütemények és közös főzés indította a napot. A konyhában shakshuka, sültpaprika-krém és fahéjas csiga készült, miközben a tálalás apró trükkjeit is elleshettük. A fesztivál idején itt zenés estek, workshopok és vendégséfek gondoskodnak majd a programról.

Vendégség egy százéves villában

Szepezden a családi kézben lévő Villa Chez Les Amis fogadott minket, ahol tényleg úgy érzi az ember, mintha barátoknál lenne. Házi sütemények, különleges italok és meghitt beszélgetések jellemzik a hely hangulatát – a fesztivál alatt pedig ismert vendégek és intim események teszik még személyesebbé az élményt.

Arborétumi ebéd balatoni panorámával

Badacsonytomajban a lenyűgöző Folly Arborétum várt ránk, ahol a természet és a gasztronómia tökéletesen találkozik. A TASTE BALATON menü helyi alapanyagokra épült, mellé pedig saját borok és különleges szörpök kerültek a pohárba. A fesztivál idején itt workshopok, borbarangolás és fényfestés is lesz.

Pezsgős komp és legendás vacsora

A Balatonon átkelve a Kistücsök Food & Room érkezett a nap csúcspontja: borkóstoló, majd szezonális vacsora helyi termelőktől származó alapanyagokkal. A savanyúkáposzta-leves tokhallal és a marhapofa nudlival sokunk számára felejthetetlen marad. A Kistücsök idén is vendégséfekkel, előadásokkal és különleges estekkel készül.

Workshopok Fonyódtól Szentgyörgyig

Fonyódon a frissen nyílt Lokal at the Lake bevonódós programjaival nyűgözött le minket: fermentálás, házi tészta, pesztókészítés és termelői piac várja majd az érdeklődőket. Innen a Balatonszentgyörgyi Sörművekbe vezetett utunk, ahol sörrel készült fogások és kézműves főzetek mutatták meg a sörgasztronómia izgalmas oldalát.

Édes finálé Zamárdiban

A körút a zamárdi Villa Gréta Cukrászda süteménypultjánál ért véget, ahol házi krémesek, különleges torták és világos pörkölésű kávé koronázták meg a napot. A fesztivál alatt itt illatokhoz és ízekhez kapcsolódó különleges kóstoló is várja majd a vendégeket.

Különleges menük, még több helyszínen

A szervezők idén is a régió válogatott vendéglátóhelyeivel fogtak össze, ahol nemcsak programokkal, hanem egyedi „TASTE BALATON menükkel” is készülnek. Ezek a menüsorok az adott étterem esszenciáját mutatják meg, így akár egyetlen látogatás során is átfogó képet kaphatunk a hely stílusáról és ízvilágáról.

A fő helyszínek mellett a TASTE BALATON+ kiegészítő pontjain borászatok, kulturális terek, pékségek, cukrászdák és kilátók is bekapcsolódnak a fesztiválba, sokan kifejezetten erre az időszakra időzített nyitvatartással és extra programokkal.

Sztárfellépők és különleges estek

Az idei programot számos ismert vendég színesíti: Lovasi András és Kollár-Klemencz László a Kalóz Strandbisztró vendégei lesznek, Scherer Péter a Dobosi Birtokközpont programján lép fel, Zoltán Erika pedig az A Konyhám Stúdió 365 eseményén szerepel.

Folytatódik a tudományos vacsorasorozat is az Oliva Hotel és Étterem falai között, ahol ezúttal Szathmáry Eörs evolúcióbiológussal ülhetünk egy asztalhoz. Több helyen vendégséfek érkeznek, máshol a fiatal balatoni séftehetségek kapnak reflektorfényt.

Nőnapi programok, gasztrotörténet és irodalom

A fesztivál első hétvégéje hagyományosan a nőnap köré szerveződik: a Casa Christa jógával és brunch-csal készül, a Reed Bistro divatbemutatót és stílustippeket kínál, míg a Kalóz Strandbisztróban női témák kerülnek fókuszba pezsgő mellett.

A gasztrotörténeti programok sem maradnak el: a Port Étterem és Panzió a Balaton klasszikus fogásait idézi meg, a Borbarátok pedig művészeti tematikájú borvacsorával készül.

Az irodalom kedvelőit krimiestek, könyvbemutatók és zenével kísért beszélgetések várják, miközben szinte minden nap jut valamilyen különleges borkóstoló is a borrajongóknak.

Még több élmény a TASTE BALATON+ helyszíneken

2026-ban harmincöt kiegészítő helyszín csatlakozik a fesztiválhoz: lesz természetjáró túra, csillagles, pizzakészítő workshop, családi pincészeteket bemutató est és vacsorával egybekötött borkóstoló.

A cél, hogy a Balaton ne csak nyári úti cél legyen, hanem egész évben izgalmas gasztrokulturális régióként éljen a köztudatban.

A bor is főszerephez jut

Az idei év újdonsága, hogy minden résztvevőt ajándék BalatonBor fogad welcome italként. Ez a régiós összefogásból született bor a balatoni szőlők legjavát képviseli, és egy szakértői bírálaton átesett tételekből készül. A borászatok nemcsak kóstolókkal, hanem történetmesélős programokkal és tematikus sorozatokkal is bekapcsolódnak a fesztivál életébe.