Ez történik a testeddel, ha mindennap iszol szénsavas vizet

Ez történik a testeddel, ha minden nap iszol szénsavas vizet

A szénsavas víz sokaknak egy izgalmasabb választás, mint a mentes víz, főleg, ha például citromkarikával vagy bogyós gyümölccsel egészül ki. De milyen hatást gyakorol mindennapos fogyasztása az egészségre?

A szénsavas víz tápanyagtartalma

A szénsavas víz tulajdonképpen egy ásványvíz, amit szén-dioxiddal dúsítanak. Ezek a vizek vagy már tartalmaznak ásványi anyagokat, vagy dúsítva vannak például kalciummal, magnéziummal, nátrium-hidrogén-karbonáttal és szulfáttal, melyek közt néhány természetes ízekkel is rendelkezik – állítja Jessica Clancy-Strawn dietetikus.

Ezek az ásványi anyagok (kalcium, magnézium és nátrium ) segíthetnek a hidratálásban, a csontok egészségének fenntartásában, valamint az ideg- és izomműködésben. A sima szénsavas víz vagy szódavíz nem nyújtja ugyanezeket az előnyöket, mivel nem tartalmaz ásványi anyagokat). Mind a szénsavas ásványvíz, mind a sima szénsavas víz ugyanúgy hidratál, mint a hagyományos víz – teszi hozzá Laura Hershey Los Angeles-i dietetikus.

Ezek azonban nem helyettesítik azokat a tápanyagokat, amiket étellel tudunk szervezetünkbe juttatni, mert nagyon minimálisak. Sok olyan ízesített, zéró kalóriás vagy csökkentett cukortartalmú ízesített víz létezik, ami ugyan hidratál, de egészségre gyakorolt hatása hosszútávon nagyon káros, krónikus betegségek kialakulásával járhat – állítja Adiana Castro New York-i dietetikus.

Mi történik, ha minden nap iszol szénsavas vizet?

Nem mindegy, hogy milyen szénsavas vizet iszol. A sima szóda és a szénsavas ásványvíz is jó választás, ha szeretnél odafigyelni a hidratáltásgodra. Emellett a szénsavas víz ünnepi alkalmak során segíthet csökkenteni az alkoholfogyasztás mértékét, így a jobb alvás és stabil vércukorszint, illetve a kisebb étvágy is pozitív hozadék lehet. Egyes tanulmányok szerint a szénsavas víz meleg, kinti környezetben való fogyasztása átmenetileg növelheti a vérnyomást és az agy vérellátását.

Tudtad? Az éberséget, a motivációt és a hangulatot is megemeli.

Milyen hátránya lehet a szénsavas víz mindennapos fogyasztásának?

Bizonyos egyéneknél a szénsavas víz kikezdheti a fogzománcot, míg másoknál hasi puffadást, ezzel diszkomfortérzetet okozhat.

