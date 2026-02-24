A tojásfőzés nem bonyolult konyhai eljárás, szinte biztosan mindenki főzött már maga tojást, akkor is, ha épp nem szereti a főtt tojást. Mai Napi Tippünkben eláruljuk, miért nem főzik tovább a tojást a profi szakácsok, miután felforrt a víz.

Korábban írtunk már a 6 és fél perces tojásról, sőt, arról is, mi kell ahhoz, hogy könnyen pucolható legyen a főtt tojás. Most azonban profi séfek tanácsát osztjuk meg veletek: vajon miért nem főzik tovább a tojást azután, hogy a felforrt a víz? Lássuk a választ!

Ez az oka annak, hogy a profi szakácsok nem főzik tovább a tojást, miután felforrt a víz

A főtt tojás kedvelt reggeli, és akár ebéd vagy vacsora alapanyaga is lehet, ezen kívül hidegtálakon, főzelékeken, salátákban is megállja a helyét, hiszen gyorsan és egyszerűen elkészíthető. Állagát viszont nem mindenki kedveli, sokaknak a remegős, hideg kemény tojás jut eszébe az oviból, ami spenóton csücsült, az pedig nem annyira kedves emlék. Pedig a főtt tojás igenis lehet egy pazar lakoma része, lássuk, hogyan és miért épp úgy csinálják a profi szakácsok!

A profi szakácsok nem hagyják tovább erős lángon a tojást, ha már felforrt a víz

Így csinálják a profik

Az már kiderült, hogy a profi szakácsok nem hagyják tovább erős lángon a tojást, ha már felforrt a víz.

Ennek oka, hogy így puha, teljes (nem morzsálódó) fehérjét és fényes sárgáját kaphatunk végeredményül.

A forrásban lévő vízben a tojások egymásnak ütődnek, így repedések képződhetnek a héjon, ami miatt a tojásfehérje gyorsan összehúzódik, és gumiszerűvé válik. A sárgája pedig gyakran azért lesz szürkés árnyalatú, mert a tojásfehérjében lévő kén reakcióba lép a sárgájában lévő vassal, így vasszulfidot képezve megszíneződik.

A kíméletes módszer

Miután a víz felforrt, tegyük bele a tojásokat, és ezzel párhuzamosan vegyük le a tűzhelyről az edényt!

Tegyünk rá fedőt, és hagyjuk puhára főni a forró vízben körülbelül 10 percig.

Ezzel a technikával energiát is spórolunk!

