Ez az oka annak, hogy a profi szakácsok nem főzik tovább a tojást, miután felforrt a víz

Korábban írtunk már a 6 és fél perces tojásról, sőt, arról is, mi kell ahhoz, hogy könnyen pucolható legyen a főtt tojás. Most azonban profi séfek tanácsát osztjuk meg veletek: vajon miért nem főzik tovább a tojást azután, hogy a felforrt a víz? Lássuk a választ!
A főtt tojás kedvelt reggeli, és akár ebéd vagy vacsora alapanyaga is lehet, ezen kívül hidegtálakon, főzelékeken, salátákban is megállja a helyét, hiszen gyorsan és egyszerűen elkészíthető. Állagát viszont nem mindenki kedveli, sokaknak a remegős, hideg kemény tojás jut eszébe az oviból, ami spenóton csücsült, az pedig nem annyira kedves emlék. Pedig a főtt tojás igenis lehet egy pazar lakoma része, lássuk, hogyan és miért épp úgy csinálják a profi szakácsok!
Így csinálják a profik
Az már kiderült, hogy a profi szakácsok nem hagyják tovább erős lángon a tojást, ha már felforrt a víz.
Ennek oka, hogy így puha, teljes (nem morzsálódó) fehérjét és fényes sárgáját kaphatunk végeredményül.
A forrásban lévő vízben a tojások egymásnak ütődnek, így repedések képződhetnek a héjon, ami miatt a tojásfehérje gyorsan összehúzódik, és gumiszerűvé válik. A sárgája pedig gyakran azért lesz szürkés árnyalatú, mert a tojásfehérjében lévő kén reakcióba lép a sárgájában lévő vassal, így vasszulfidot képezve megszíneződik.
A kíméletes módszer
- Miután a víz felforrt, tegyük bele a tojásokat, és ezzel párhuzamosan vegyük le a tűzhelyről az edényt!
- Tegyünk rá fedőt, és hagyjuk puhára főni a forró vízben körülbelül 10 percig.
- Ezzel a technikával energiát is spórolunk!